Cs promet posar un diplomàtic a tot arreu on algú vulgui «tacar la imatge d'Espanya»

L'acció exterior catalana és una de les obsessions dels partits contraris a la independència. El govern espanyol va recórrer el pla d'acció exterior de la Generalitat i dimecres el Tribunal Constitucional el va suspendre . Cs, però, no en té prou i, en el programa electoral del 10-N fet públic aquest divendres, va més enllà. "Garantirem que allí on hi hagi un populista o un nacionalista tacant la imatge d'Espanya, hi haurà un diplomàtic espanyol per fer-li front".És un dels punts del document, el qual es proposa acabar "amb la nova Llegenda Negra sobre Espanya que intenten propagar els nacionalistes i populistes". El partit d'Albert Rivera, però, no concreta quants recursos humans i econòmics comportarà situar tants diplomàtics per taponar qualsevol crítica que se li pugui fer a l'Estat, ja que els actuals ambaixadors i diplomàtics ja acostumen a estar a sobre dels actes dels dirigents catalans a l'exterior, però les comunitats catalanes també organitzen nombroses accions i activitats.De la mateixa manera, el programa de Cs també inclou el tancament de totes les delegacions autonòmiques "que actuen contra l'interès general d'Espanya" a través d'una reforma de la llei d'Acció Exterior per dotar al ministeri del ram de més poders per torpedinar la diplomàcia catalana.Igualment, els de Rivera incorporen totes les amenaces contra l'autogovern català, cosa que implica l'aplicació immediata del 155 "fins assegurar el restabliment de la Constitució a Catalunya per garantir la seguretat i la convivència entre tots els catalans", així com el control dels comptes de la Generalitat, ressituar els Mossos sota les ordres directes del ministeri de l'Interior, o la recuperació de les competències en presons per a l'Estat.De la mateixa manera, Cs vol reformar els articles sobre sedició i rebel·lió del codi penal, la llei de Seguretat Nacional i la d'Estabilitat Pressupostària per "protegir els espanyols dels cops d'estat en el segle XXI" i frenar nous referèndums. Pretén també prohibir totes les subvencions a associacions que vagin en contra de la Constitució o aprovar una llei de llengües oficials per impedir el coneixement d'una llengua cooficial sigui un impediment per optar a una plaça pública.

