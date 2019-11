Rufián busca «El malson abans de Nadal» per a Sánchez

🎥[VÍDEO] @gabrielrufian a #Barcelona: “El #10N voteu per cada un dels anys, i són 99, als nostres companys i companyes, voteu! Contra la seva venjança, la nostra victòria!" #Tornemhi pic.twitter.com/7lDQ5Q1dyM — Esquerra Republicana (@Esquerra_ERC) November 1, 2019

"Només perquè no ho veig, no significa que no ho crec", deia Jack Skellington, el Rei Carabassa de Halloween Town. El protagonista de la famosa pel·lícula Malson abans de Nadal, produïda per Tim Burton, entonava aquesta frase que bé podria Gabriel Rufián fer seva. Per ara, en plena ressaca d'una castanyada en campanya, no veu un Pedro Sánchez disposat a dialogar, però vol creure que pot ser possible amb els resultats del 10-N sobre la taula abans de menjar-se els torrons.El passat 20 de setembre, quan Espanya païa que, un cop més, quedava a mercè d'unes noves eleccions, el president espanyol en funcions va argumentar que si el país quedava abocat a una repetició electoral era perquè amb Podem al govern no hagués pogut "dormir tranquil". És una incògnita si, a nou dies del 10-N, el president en funcions agafa o no fàcilment el son, però l'objectiu d'ERC és, precisament, pertorbar-lo.La mateixa nit electoral del 28 d'abril, dirigents socialistes lamentaven des de la seu de Ferraz no haver obtingut "almenys dos diputats més". Era el marge necessari -de 123 a 125 diputats- per no haver de necessitar l'abstenció dels republicans en una investidura en el cas de forjar una aliança d'esquerres. I ara, una de les principals prioritats de Sánchez és precisament aquesta, no quedar supeditat a una aritmètica en la qual ERC pugui jugar-hi un paper per petit que sigui. Rufián busca justament el contrari: tornar a tenir la clau, aconseguir que la geometria resultant del 10-N arraconi Sánchez a una suma d'esquerres sense poder obviar els republicans. Vol, en definitiva, ser el seu malson abans de Nadal.Amb aquest objectiu -no exempt de crítiques dins de l'independentisme- els republicans han bastit un argumentari segons el qual només una victòria seva pot "obligar" el PSOE a negociar. Per atorgar un plus de temor a la seva retòrica, afegeixen que, després de les condemnes del Tribunal Suprem, toca ara "sentenciar" l'Estat fent-se forts al Congrés dels Diputats. Saben, però, que per poc que pugui, Sánchez buscarà que siguin prescindibles en qualsevol pacte. Rufián n'és conscient. Però s'aferra al que considera que és el tendó d'Aquil·les del líder dels socialistes: que "no té principis", que tant se l'ha vist pactar amb Podem com amb Ciutadans o defensant la plurinacionalitat d'Espanya o el 155. I que aquesta volatilitat pot facilitar que, precisament, acabi seient a la taula si el 10-N és "feble". El candidat d'ERC no ho veu ara, però això no vol dir que no hi vulgui creure."Aquest any, el Nadal serà nostre!", exclamava Skellington intentant apoderar-se de la festa hivernal. Les enquestes auguren que ERC tornarà a guanyar les eleccions espanyoles a Catalunya el pròxim 10-N, però a hores d'ara és una incògnita si aconseguirà o no el seu propòsit. En tot cas, és innegable que els republicans no deixen de ser un temor en les files socialistes, que no volen -i alguns diuen que no poden- assumir una investidura on un Rufián moderat sense l'exuberància d'espantalls i calaveres tingui l'última paraula.

