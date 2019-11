«500.000 terroristes a Catalunya?»: el vídeo de suport al Tsunami Democràtic que corre com la pólvora

El vídeo de suport al Tsunami Democràtic ja ha superat les 150.000 visites. Lluís Llach, Estel Solé, Jaïr Domínguez, Mireia Boya, Cesk Freixas... entre molts d'altres, protagonitzen diversos discursos en suport de l'entitat activista, que és investigada per l'Estat per terrorisme. "Fa uns dies la Guàrdia Civil ordenava tancar la pàgina web de Tsunami Democràtic. Ara ha prohibit la seva aplicació al mòbil. És espantós, és escandalós", afirma Llach, un dels que més hi apareix.En només un dia, ha aconseguit desenes de milers de reproduccions, en una crítica ferotge als moviments de l'Estat i a la repressió exercida contra l'independentisme. Una de les reivindicacions més repetides és la de com les forces de seguretat de l'Estat "cohibeixen" el dret de manifestació. L'altre dels punts més destacats ha estat la de l'acusació de "terrorisme" contra el Tsunami Democràtic."Un grup terrorista sense armes, sense víctimes i sense atemptats?" es pregunta Jaïr Domínguez, humorista i un dels col·laboradors de l'Està Passant de TV3. Mireia Boya, exdiputada de la CUP, també s'ha mostrat molt crítica amb l'onada repressiva, recordant que l'Estat ha estat fent diverses pràctiques com Rússia o la Xina.

