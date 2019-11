Escòcia demanarà abans de Nadal a Londres fer un nou referèndum

La primera ministra d'Escòcia, Nicola Sturgeon, ha anunciat aquest divendres que abans de Nadal demanarà permís al govern britànic per celebrar un nou referèndum sobre la independència, el qual tornaria a posar sobre la taula la creació d'un estat escocès, proposta que ja va ser rebutjada el setembre de 2014.Sturgeon, que ja havia expressat la seva intenció de convocar una nova consulta el 2020, ha assegurat que vol activar aquest mateix any la secció 30 de la llei de devolució de competències de 1998, segons la qual el Parlament escocès pot iniciar els tràmits per plantejar la independència als ciutadans."Lliurarem la petició de la secció 30 a Downing Street, independentment de qui hi sigui, abans de Nadal", ha dit Sturgeon, qui considera "vital" que "Escòcia assumeixi el control del seu futur". D'aquesta manera, la primera ministra ja avança que plantejarà aquesta qüestió sigui qui sigui qui guanyi el partit que guanyi les eleccions parlamentàries al Regne Unit que s'han convocat de manera anticipada aquest setmana per al 12 de desembre.El Partit Conservador de l'actual primer ministre, Boris Johnson, parteix de nou com a favorit. Tant Johnson com la seva predecessora, Theresa May, s'han mostrat poc proclius a avalar les pretensions de Sturgeon d'un nou referèndum.En el del 2014, només un 45% dels votants va donar suport a l'opció independentista, davant el 55% que va optar perquè Escòcia continués formant part del Regne Unit. Sturgeon ha argumentat que el context ara és diferent a causa del Brexit, rebutjat al juny de 2017 per una majoria d'escocesos. I és que un dels arguments dels contraris a la independència és que el país quedaria fora de la Unió Europea, de la mateixa manera que Londres havia plantejat una oferta de noves competències per a Escòcia, si es quedava, que no s'han acabat de materialitzar.

