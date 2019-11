Un hivern sense BRRR

Tot i que l’any passat l’activitat gripal a Catalunya va ser moderada, els virus de la grip canvien cada any i per això el sistema públic de salut del país ja està preparat amb un pla operatiu d’hivern que s’adaptarà a les necessitats sanitàries de la ciutadania en cada moment. L’objectiu és que l’



Tanmateix, el Servei Català de la Salut (CatSalut) ha augmentat fins als 21,4 milions d'euros la dotació per millorar l’atenció a les urgències durant el proper hivern. Són 1,7 milions més que la temporada passada i es repartiran per reforçar els equips d’atenció primària, l’atenció sociosanitària i, sobretot, l’atenció hospitalària.



A més, continua funcionant la línia pediàtrica del 061 CatSalut Respon i el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) reforça el dispositiu amb fins a 13 unitats de Suport Vital Bàsic, que cobriran Barcelona ciutat i àrea metropolitana; també incorpora una unitat de Suport Vital Avançat Pediàtrica com a reforç, per l'increment de casos de bronquiolitis.



Per últim, enguany s’ha invertit en serveis d’urgències hospitalaris i d’atenció primària que han permès que aquest hivern es disposi de nous serveis arreu de Catalunya.

Rentar-se les mans amb freqüència, utilitzar mocadors d’un sol ús en tossir o esternudar, beure aigua sovint i ventilar els espais tancats. Aquests són els consells bàsics que cal seguir si volem prevenir les malalties d’hivern, aquelles que ens fan la guitza quan les temperatures comencen a baixar. No només la grip, sinó també altres com la bronquiolitis, que acostuma a afectar els més petits, o d’altres víriques o infeccioses.A banda d’aquestes recomanacions, contra la grip destaca una com a principal: la vacunació. Per això, la Generalitat ha adquirit més d’1,2 milions de dosis de la vacuna, que està especialment adreçada a majors de 60 anys, malalts crònics i de risc, professionals sanitaris i embarassades. El període òptim de vacunació arriba fins a mitjans de desembre, però les vacunes ja estan disponibles fins que acabi l’hivern a tots els centres d’atenció primària (CAP) i centres vacunals, per prevenir i evitar les complicacions i la mortalitat associada a una malaltia molt contagiosa i considerada, per tot plegat, com un important problema de salut pública.Tots aquests consells es recullen en una nova campanya del Departament de Salut, que té com a lema "Un hivern sense BRRR" i segueix la línia de la passada campanya d’estiu. Els seus materials audiovisuals -vídeos, cartells, xapes, etc.- ja es difonen i es reparteixen pels canals de comunicació del sistema sanitari públic català, per xarxes socials, pels mitjans de comunicació i als centres sanitaris.