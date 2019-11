El PSC demana rebre amb «respecte» el rei a Barcelona

El 4 de novembre serà un moment calent de la campanya electoral del 10-N. Felip VI visitarà Barcelona per entregar els premis Príncep d'Astúries al Palau de Congressos i la seva presència ja ha provocat la convocatòria d'un acte de rebuig per part d'Arran i els CDR. Aquest divendres el candidat del PSC al Senat, Manuel Cruz, ha demanat "respecte" per al monarca en un acte electoral a Sant Feliu de Guíxols.Cruz també ha considerat "absurd" que Junts per Catalunya i ERC hagin demanat a la junta electoral provincial un ajornament de l'entrega dels premis perquè ho consideren un acte "electoralista". El president del Senat ha reivindicat el dret del rei de ser "a qualsevol punt del territori" i ha criticat que "alguns" ja estiguin "preparant aldarulls".Preguntat per si el fet que la visita del rei generi aquest grau de rebuig preocupa al PSC, el president del Senat ha responsabilitzat els partits independentistes de la convocatòria de les mobilitzacions. "Convindria intentar mantenir el màxim de respecte i equilibri institucional", ha demanat, a més d'acusar-los d'estar-se "radicalitzant".També ha retret a l'independentisme que qualifiqués de "funeral d'Estat" l'exhumació de Franco del Valle de los Caídos. "Necessiten criticar Espanya amb una imatge absolutament caricaturesca. No els convé reconèixer l’Espanya democràtica i els governs de progrés dels socialistes", ha defensat.Cruz s'ha mantingut fidel al missatge que el seu partit vol transmetre en campanya. El PSC s'erigeix com l'única "garantia" per aturar el procés, que segons el candidat el Senat és la suma de l'independentisme i la dreta. "El PSC és al centre de tots els atacs", ha conclòs.

