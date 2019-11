VÍDEO Roures carrega contra el tractament de La Sexta i Ferreras sobre Catalunya: «Molt demagògic»

Qué opina el fundador y accionista de La Sexta del presentador de uno de los programas políticos más vistos de la cadena?



Qué opina Jaume Roures de Ferreras, de Sandro Rosell, de Puigdemont, de Junqueras o de Iglesias?



Programa completo aquí:

👉🏻 https://t.co/gtk9Cz8xi0 pic.twitter.com/TvSQUeeHyE — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) November 1, 2019

El fundador de Mediapro i un dels accionistes -també fundador- de La Sexta, Jaume Roures, ha estat molt crític amb la cobertura que fa el canal de televisió amb els fets que estan succeint en les últimes dues setmanes a Catalunya. En una entrevista feta pel diputat d'ERC Gabriel Rufián, en el seu canal de YouTube, Roures ha assegurat que La Sexta i el presentador del programa Al Rojo Vivo, Antonio Garcia Ferreras, són "molt poc periodístics" i "molt demagògics". "La realitat li importa molt poc", assegurava Roures.Rufián ha preguntat sobre diversos temes: la situació actual a Catalunya, el sistema de mitjans de comunicació, el documental que va produir Mediapro sobre les clavegueres de l'Estat, l'atemptat del 17 d'agost a Barcelona i Cambrils, a més del passat militant de Jaume Roures.Aquestes són algunes de les frases més destacades de l'entrevista. Podeu veure-la al complet en aquest enllaç - "Les clavegueres posaven de manifest realitats, com el 20-S o l'1-O, en les que ells dibuixen un panorama absolutament contrari sense ninguna base".- "Estava clar que ja estava escrita. Hi havia un objectiu determinat -sobre els presos- a aquesta gent se l'ha de condemnar", sobre la sentència del Tribunal Suprem.- "Faré un documental de Jordi Pujol", preguntat per si faria abans un documental sobre Pujol o Aznar.- "Vam demostrar que va haver-hi negligència. No hem acusat mai al CNI ni a l'Estat", sobre els atemptats del 17 d'agost a Catalunya. Roures és propietari del diari digital Público.- "Ajudo al procés perquè considero que els catalans tenim dret a decidir el nostre futur".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor