Considerats una de les grans fortunes de l'Estat (la novena, segons el rànquing del diari El Mundo), els Grífols continuen sent un enigma per la seva discreció antològica. Reacis a entrevistes i a contactes amb la premsa, de la que desconfien, no és fàcil accedir a informació sobre la família.Ara bé, sabies quina declaració del patriarca va irritar la Marca Espanya? I quin club català han salvat? O quina és fake news que més els ha molestat? I quina operació econòmica –en clau catalana- han fet per romanticisme?, 10 coses que potser no sabies dels Grífols, l'Ibex sobiranista mimat per Washington

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor