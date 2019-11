La xarxa bull d'indignació arran d'una nova polèmica pregunta a Pablo Iglesias a «El Hormiguero»

La crítica de Pablo Iglesias a Amancio Ortega en @El_Hormiguero: "España no es una república bananera que dependa de que un señorito venga dando cosas" https://t.co/sHCDzl2foi — Antena3Noticias (@A3Noticias) November 1, 2019

Quien lleva toda su vida trabajando para crear miles de puestos de trabajo y llevar el nombre de España por todo el mundo con una empresa de éxito y además es generoso y solidario con los demás no es un “señorito”. Debe ser un ejemplo y no criticado. https://t.co/3dDewUOzVK — Juan Ignacio Zoido (@zoidoJI) November 1, 2019

Hay políticos que critican las donaciones contra el cáncer. A mí en cambio me parecen bien. Si además de pagar con dinero de todos las máquinas contra el cáncer, llegan donaciones, sean de Amancio Ortega o de una ONG, lo aplaudo. La solidaridad nunca sobra.https://t.co/cGiM0tLMar — Albert Rivera (@Albert_Rivera) November 1, 2019

El truco de las donaciones de Amancio Ortega explicado en 45 segundos. pic.twitter.com/cVbHEtTj4m — Antón Losada (@antonlosada) November 1, 2019

Nova polèmica protagonitzada per una entrevista de Pablo Motos al seu programa El Hormiguero. El presentador del magazine de prime time d'Atresmedia va rebre ahir dijous a Pablo Iglesias, candidat a la presidència espanyola i líder de Podem. Motos ha rebut ja diversos dels aspirants a La Moncloa, com Pablo Casado o Santiago Abascal, en una entrevista que va aixecar molta polseguera a les xarxes.En aquest context, Motos va fer un seguit de preguntes a Pablo Iglesias en matèria política. Una d'elles va ser si li semblava bé que Amancio Ortega, el multimilionari propietari del gegant del textil Inditex, fes donacions a l'administració pública en la lluita contra el càncer. Pablo Iglesias va carregar contra Ortega, assenyalant la seva política tributària i criticant una donació d'aquestes magnituds. Motos, però, va voler repreguntar sobre "si tingués un familiar amb càncer, si seguiria semblant-li malament". La xarxa s'ha omplert de comentaris, valoracions, fins i tot de polítics com Albert Rivera o l'exministre Juan Ignacio Zoido.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor