Rivera diu que «no enganyarà» com Sánchez i Casado i reconeix que caldrà una coalició

El líder de Cs, Albert Rivera, ha reivindicat el paper de Cs en l'espai del "centre" polític i s'ha diferenciat dels "extrems", que parlen de "rojos o fatxes perillosos". Rivera ha dit que cal trobar el que "uneix" la ciutadania i impulsar "grans pactes d'Estat". Segons Rivera, Cs és la "clau dels somnis" per impulsar "reformes" a l'Estat i ser "la clau d'un govern i oposició a l'altura dels espanyols".En un acte sectorial sobre economia aquest divendres al migdia a Màlaga, després que dijous al vespre donés el tret de sortida a la campanya a Cadis, Rivera ha posat com a exemple el govern andalús -una coalició entre PP i Cs- i ha dit que "no enganyarà com Casado i Sánchez a la gent" perquè Cs podria "formar un gran govern" però "segurament" caldrà pactar una coalició perquè ningú tindrà majoria absoluta.Rivera ha recordat que tant PP com Cs es van posar d'acord per governar conjuntament a Andalusia i ha reivindicat que Cs ha "innovat" perquè "PP i PSOE en la seva vida han fet una coalició de govern perquè anava per davant ser roig o blau". "Això té molt mèrit", ha destacat, i ha dit que cal superar el bipartidisme per "canviar les coses".El president de Cs ha apostat per fer un "gran pacte d'estat" per impulsar reformes i ha demanat a Sánchez que "trenqui" els pactes amb l'independentisme. "No hi ha qui reconegui al PSOE", ha afirmat, i també ha tornat a carregar contra el president de la Generalitat, Quim Torra.L'eurodiputat Luis Garicano ha assegurat que "Cs és el partit de les reformes" i ha argumentat que "sense Cs les reformes no es faran". Garicano ha posat com a exemple el cas d'Andalusia, on Cs governa en coalició amb el PP, i ha assegurat que sense ells no s'hauria impulsat una administració "moderna i eficaç". A més, ha reivindicat la gestió de Cs i ha afirmat que "sap gestionar els diners", no com el PSOE, ha dit. "Ni el PP ni el PSOE canviaran res" perquè "mai" han fet les reformes que tocaven, ha remarcat.A l'acte, Cs ha defensat que té propostes econòmiques per abordar la desacceleració econòmica i dinamitzar l'economia amb un programa "extens i replet de reformes". El portaveu econòmic del partit taronja, Marcos de Quinto, ha dit que, a diferència dels socialistes, Cs actuaria "immediatament" per evitar una recessió i "millorar la competitivitat" i "mantenir l'activitat" empresarial.

