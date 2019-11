FOTOS Unes 300 persones participen en una marxa per la llibertat de Figueres al Puig de les Basses

La caminada ha arrencat puntualment a les 10 del matí del passeig Nou de Figueres i ha ocupat un dels carrils de la N-II fins arribar a Llers, on allà han agafat la carretera en direcció al Puig de les Basses. Al migdia, alguns dels familiars dels detinguts arran de les manifestacions han parlat. Posteriorment també han llegit una carta de l'exconsellera Dolors Bassa.Entre les 300 persones que han participat en aquesta marxa, hi havia la Joana, una dona que ha assegurat que cada setmana va al sopar que organitzen al Puig de les Basses per donar suport a la Dolors Bassa i, ara també, als quatre presos independentistes que hi ha. La Joana creu que és important "mobilitzar-se", però "sempre sense violència". En aquest sentit, ha afirmat que és una manera que els presos "vegin que no estan sols" i ha acabat afirmant que els independentistes "en certa manera també ens sentim presos".Igual que la Joana, la Xon també ha decidit participar a la caminada per reclamar "la llibertat" dels independentistes empresonats. La Xon ha afirmat que no es mobilitza "per omplir els carrers", sinó "per reclamar allò que vol el poble".L'acte ha finalitzat amb la lectura d'un manifest escrit pels CDR de Figueres. En ell s'ha demanat l'alliberament de tots els presos independentistes, inclosos els detinguts recentment. A més, el manifest ha exigit "la retirada de les forces d'ocupació dels nostres carrers", així com també "la depuració de responsabilitats polítiques" per les actuacions dels Mossos d'Esquadra.Per últim, els membres del CDR han demanat "seguir pel camí de la mobilització popular i la resistència civil no-violenta".