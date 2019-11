JxCat i ERC presenten un recurs a la Junta Electoral perquè Felip VI ajorni la visita a Barcelona

JxCat i ERC han presentat aquest divendres un recurs a la Junta Electoral Provincial de Barcelona on demanen que s'ajorni la visita del rei espanyol i tota la Casa Reial a Barcelona, prevista per a dilluns que ve, per a després de la campanya del 10-N. Les dues formacions entenen que l'acte de Felip VI "influirà de forma clara" l'orientació del vot.El recurs presentat per JxCat considera que, després del discurs del 3-O de 2017, el monarca "ha abandonat la neutralitat política" i assevera que la visita del monarca espanyol beneficiarà els partits constitucionalistes que es presenten al 10-N. El rei espanyol assisteix -amb la reina Letícia i les infantes- al lliurament dels premis de la Fundació Princesa de Girona. JxCat sosté que Felip VI en tots els seus discursos fa una "lloança" de les fites aconseguides per l'Estat, d'ençà de l'aprovació de la Constitució espanyola de 1978.JxCat afegeix al recurs que, si no s'ajorna la visita del rei i la Casa Reial, se'ls requereixi perquè limitin la seva actuació a l'estricte lliurament dels premis de la Fundació Princesa de Girona als guardonats, "sense que en les seves intervencions puguin fer valoracions o consideracions que puguin atemptar contra l'obligada imparcialitat que han de mantenir". Així, la candidatura de Borràs reclama a la Junta Provincial de Barcelona que garanteixi que el procés electoral es desenvolupi "amb compliment dels principis d'imparcialitat, objectivitat, igualtat entre els actors electorals i transparència".El recurs d'ERC, per la seva banda, argumenta que l'acte del rei té finalitats electoralistes perquè desgranarà les "fites aconseguides" amb l'aprovació de la Constitució del 78 i que d'això se'n poden "beneficiar" les formacions que "s'autoproclamen constitucionalistes". Recorden també el discurs de Felip VI del 3 d'octubre del 2017, fet que consideren que el situa com a veu "no neutra", i subratllen que ha estat declarat persona "non grata" en molts municipis.Des de fa dies els CDR preparen diverses protestes per la visita del rei espanyol a Barcelona . La CUP, Arran, el Sindicat d'Estudiants i el SEPC han convocat a "bloquejar" l'acte de Felip VI amb una concentració davant el mateix Palau de Congressos. Al seu torn, ANC i Pícnic per la República han cridat a fer saber al monarca que "Catalunya no té rei", sense haver anunciat encara cap acció concreta.

