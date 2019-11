«Hache», la nova sèrie de Netflix amb un gran protagonisme català

A partir d'aquest divendres, dia de Tots Sants, la ciutat de Manresa tindrà protagonisme a pantalles d'arreu del món , ja que s'estrena la sèrie Hache de la plataforma Netflix, que ha estat rodada parcialment a diverses localitzacions a la ciutat.La Film Comission de Manresa, pertanyent a l'Ajuntament, va propiciar la gravació a Manresa de la sèrie. Ens hauríem de remuntar als anys 60 per recordar l'última estrena a nivell mundial amb Manresa com a protagonista. Va ser amb la pel·lícula Plácido, de Berlanga, que va ser nominada als Oscars a la millor pel·lícula de parla no anglesa (1962).Hache és una sèrie de vuit capítols, d'una hora de durada, protagonitzada per actors de renom com Adriana Ugarte, Javier Rey y Eduardo Noriega. La creadora de la sèrie és Verónica Fernández , guionista de títols com Cuéntame, El Comisario, Hospital Central, Velvet Colección, i el director és Jorge Torregrossa (Fariña, El Comisario, Velvet Colección, Carlos, Rey emperador, Gran Hotel, etc).La sèrie es pot classificar com un thriller, una història de gènere negre clàssic, que es desenvolupa a la Barcelona dels anys 60, amb la màfia establerta a la ciutat. Hache explica la història d'Helena, una prostituta que treballa a les ordres d'un mafiós, i retrata ambients de fam, malaltia, necessitats, armes i perill en un món d'estraperlo i d'entrada d'heroïna al país.A Manresa, el rodatge es va fer en diverses jornades en indrets com una part del Centre Històric , la Seu, carrers del centre de la ciutat, el passeig Pere III , instal·lacions de la Pirelli (carrers i naus), la Sèquia i la Fàbrica de l'Anònima . Alguns d'aquests indrets es van adequar per rodar escenes representatives de llocs emblemàtics com el Raval de Barcelona, el port,el celler d'un vaixell,un gimnàs de boxa o l'entorn del local nocturn Albatros, que es va ‘instal·lar' al passeig.Sempre buscant l'aire d'estètica vintage dels anys 60 i al mig del món sòrdid del tràfic de drogues, i amb escenes com un espectacular tiroteig que es va rodar en ple Passeig de Pere III.Manresa serà present ja des dels primers segons d'aquesta primera temporada de Hache. A partir del dia 1 ja es podran visualitzar els vuit capítols de la sèrie.

