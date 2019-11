Casado també descarta pactar amb Sánchez: «Com hem d'investir qui ha negociat amb Torra?»

El president del PP, Pablo Casado, ha descartat un acord amb el PSOE i s'ha reivindicat com "l'únic partit que ha dit que mai no investiria Pedro Sánchez". En un míting a Vitòria aquest divendres, s'ha preguntat: "Com hem d'investir un president que ha negociat a Pedralbes amb Quim Torra?". El líder dels socialistes s'havia negat prèviament a un gran acord amb els populars Segons Casado, el president del govern espanyol en funcions "ja reconeix que està perdent" perquè en un acte també a la capital basca aquest divendres ja ha parlat de pactes i de fer un "govern Frankenstein". Casado ha dit que Sánchez ha reconegut que vol tornar a governar amb "Podem, Torra, Junqueras i Otegi". A més, li ha retret que s'ofereixi per organitzar la cimera del clima que s'havia de fer a Xile, ja que "no ha pogut ni garantir un Barça-Madrid".Casado, que no s'ha referit a Vox, ha afirmat que "només es pot votar al PP" si no es vol que Sánchez repeteixi a la Moncloa, ja que donar suport a la resta "és votar el PSOE", atès que, segons ell, en algun moment li han ofert els seus escons.A més, s'ha referit a les declaracions de Sánchez descartant un acord post-electoral amb el PP en resposta a Pablo Iglesias aquest divendres per dir que "ja ha escollit" socis. El líder socialista li ha dit al de Podem si "tornarà a bloquejar la investidura", i el popular ho ha interpretat com una estesa de mà per sumar després del 10-N. Segons Casado, però, socialistes i Unides Podem no sumaran, i buscaran fer un "govern Frankenstein" amb els independentistes catalans i bascos. A més, li ha retret que "no estigui fent res a Catalunya" perquè li deu els vots de la moció de censura a Junts per Catalunya i ERC.En aquest sentit, també l'acusa de posar el 155 sobre la taula però que després "Iceta mana i res d'aplicar" l'article constitucional, però en canvi passen a defensar que Espanya és "un país plurinacional". "Si vostè no creu en la nació espanyola, no mereix ser president del govern espanyol", ha afegit.D'altra banda, ha donat suport a la proposta socialista d'intentar albergar la cimera pel clima que s'havia de celebrar a Xile, i ha dit que ja ha parlat amb l'alcalde de Madrid i la presidenta de la Comunitat de Madrid "perquè posin tots els mitjans". No obstant, l'ha acusat de ser "tremendament cínic" perquè hauria de "fer els deures a Barcelona" en matèria d'ordre públic i deixar de "donar lliçons a Xile".Casado també ha esmentat diverses mesures en seguretat del programa dels populars, com ara modificar el codi penal perquè no només es prohibeixin homenatges a terroristes, sinó també "convocatòries d'homenatges". Una major coordinació entre forces de seguretat de l'Estat i presó permanent revisable per violacions, "assassins que abans han segrestat" la persona o "n'amaguen el cadàver" són altres de les propostes que ha esmentat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor