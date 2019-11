Iglesias no es refia de la promesa de Sánchez de no pactar amb el PP

El secretari general de Podem, Pablo Iglesias, ha assegurat aquest divendres que no es refia de la promesa de Pedro Sánchez de no pactar amb el PP i ha advertit a la ciutadania que els poderosos volen "la restauració del bipartidisme".En el primer acte de campanya del líder morat, una trobada a Palma amb un miler de simpatitzants, el candidat lila ha indicat que fins i tot "la premsa de dretes" apunta que el PSOE i el PP estan "condemnats a entendre's"."Quan Felipe González i Mariano Rajoy van parlar d'una coalició incòmoda, van assenyalar el destí que volen els poderosos per al país, una restauració del bipartidisme però aquest cop no mitjançant el torn sinó governant junts o acordant una investidura", ha proclamat.En aquest sentit, Iglesias ha fet una crida a votar Unides Podem perquè la formació transformarà el vot "en polítiques que canviïn la vida de la gent des del govern". El líder morat també ha criticat Sánchez perquè va dir que faria un govern de coalició "i no ho va fer", i va prometre que no deixarà que ningú "falti al respecte" els milions de votants de la seva formació política.

