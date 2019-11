Puigdemont eleva el to contra l'Estat i el situa com un «problema» per la democràcia europea

"Han volgut escapçar caps de llista al Congrés i al Senat, també a Oriol Junqueras i a Raül Romeva, però no ho han aconseguit", assegura Meritxell Lluís, dona de Josep Rull

Roger Español, candidat de JxCat al Senat, acusa l'Estat de funcionar de forma "purament feixista" i posa els exemples de Tamara Carrasco, Adrià Carrasco i els detinguts pels aldarulls

📽️ 2 anys d’empresonament del #GovernLegítim



💬@joseprull: "No impediran que jo pugui deixar als meus fills una cosa extraordinàriament valuosa, la dignitat d'haver defensat unes idees legítimes i unes idees nobles"#Llibertat #FreeTothom🎗️ pic.twitter.com/Sk3tmOpxus — Junts per Catalunya 🎗 (@JuntsXCat) November 1, 2019

L'esplanada de Lledoners ha estat l'escenari, aquest divendres, del primer gran acte de campanya de Junts per Catalunya (JxCat) de cara a les eleccions espanyoles del 10-N. A només uns metres del centre penitenciari en el qual hi ha reclosos Jordi Sànchez, Joaquim Forn, Josep Rull i Jordi Turull -condemnats per sedició i als quals la inhabilitació del Tribunal Suprem ha impedit que siguin candidats al Congrés-, la formació ha elevat el to contra l'Estat: l'ha acusat de ser un "problema" per a la democràcia europea i l'ha comparat amb Turquia i la Xina, en paraules de l'expresident Carles Puigdemont.Puigdemont ha apuntat que els dos últims anys tothom ha recordat el nom dels empresonats. "Ho hem fet arreu del món, cada dia i davant de tothom, per recordar la injustícia que perseguirà per sempre l'Estat", ha remarcat el dirigent independentista. Segons ell, Espanya està "desobeint" el conveni de drets civils "abans d'admetre que cal fer política". "Han preferit la companyia de Turquia i de la Xina en lloc de la de democràcies com Alemanya, on la justícia és independent i va dir que no hi havia ni rebel·lió ni sedició", ha ressaltat l'expresident de la Generalitat."Han preferit alinear-se amb Turquia. Ho va dir el seu ministre de l'Interior", ha recalcat Puigdemont, que també ha indicat que l'Estat "s'està gastant un dineral" per reflotar la seva "reputació". "El que han de fer quan van pel món és buscar inversions, no malparlar dels seus veïns", ha remarcat l'expresident, referint-se a les campanyes d'Espanya Global i a la tasca de Josep Borrell dins l'executiu espanyol. "Europa té un problema al sud", ha apuntat Puigdemont, que ha indicat que la "persecució" contra els líders independentistes s'ha fet amb eines pròpies del segle XIX."Sabeu què, dos anys després? Continuem dient el vostre nom", ha apuntat en referència als presos i als exiliats. "Cada cop hi ha més gent que pensa que Espanya és un problema per a la democràcia europea, perquè violenta el recurs del vot", ha apuntat el cap de files del Consell per la República. Segons ell, es recordarà el nom dels represaliats però no pas el de "l'últim Borbó que va reprimir els catalans".Meritxell Lluís, dona de Josep Rull i regidora a Terrassa, ha recordat com fa dos anys mig Govern es va desplaçar a Madrid per una declaració a l'Audiència Nacional que va acabar amb tots ells a la presó. "Són dos anys que han acabat amb una injustícia. L'Estat ha buscat venjança i càstig: ús i abús de la presó preventiva, els informes de la Fiscalia i els de la Guàrdia Civil són les evidències que demostren les mancances judicials", ha ressaltat Lluís, que ha denunciat "l'escarment" a "milions de persones"."Han volgut escapçar caps de llista al Congrés i al Senat, també a Oriol Junqueras i a Raül Romeva, però no ho han aconseguit. Després de nosaltres en vindran molts més", ha asseverat la dona de l'exconseller de Territori. "Ni les amenaces ni la presó ens aturaran perquè seguirem lluitant per l'autodeterminació i la llibertat dels presos", ha remarcat Lluís, que ha considerat la condemna com un missatge "cap a aquells que van posar les urnes i van cridar a la mobilització pacífica".La part central de l'acte ha estat protagonitzada per vuit candidats de cada territori -Mayte Rivero i Concepció Cañadell (Lleida), Hèctor López Bofill i Ferran Bel (Tarragona), Mariona Illamola i Josep Maria Cervera (Girona), i Roger Español i Míriam Nogueras (Barcelona)-, a banda de dos integrants de les joventuts del PDECat. Aspectes com el diàleg, la negociació, el dèficit fiscal -convertit en "dèficit social- i el Corredor Mediterrani han aparegut en les intervencions de cadascun d'ells, juntament amb el "dèficit democràtic" que suposen dirigents com Josep Borrell en el govern espanyol.Español ha indicat que la repressió "no farà anar enrere" l'independentisme, sinó que el farà "anar endavant". "Construirem la República catalana seguint el mandat de l'1-O", ha destacat, al mateix temps que posava com a exemples Tamara Carrasco, Adrià Carrasco, el raper Valtònyc i els empresonats pels aldarulls dels últims dies. També ha acusat l'Estat d'actuar de forma "purament feixista". Nogueras s'ha referit les "rates" que habiten les "clavegueres" de Madrid, en referència al comissari Villarejo.L'acte ha arrencat amb projeccions de vídeos de Jordi Sànchez, Josep Rull, Jordi Turull i Quim Forn des del Suprem o bé des de la presó -quan van poder intervenir des de Soto del Real en la campanya del 28-A-, que han estat rebudes amb aplaudiments pels centenars d'assistents. "Som aquí perquè volem sempre ser al costat dels nostres companys, siguin del partit que siguin. Tots són presos polítics per un igual", ha destacat Josep Lluís Cleries, director de campanya de JxCat i senador. "El que ens mou és el que ells van fer, que és una acció, l'1-O, com la vam fer tots nosaltres", ha recalcat.Cleries ha apuntat que és el "deure" de la ciutadania "lluitar" per la llibertat dels presos i també per aconseguir "la independència de la nació catalana". Gemma Geis, portaveu parlamentària adjunta de la formació, ha apuntat que "l'anhel de llibertat" recorre "més que mai" Catalunya. "Que ningú esperi que abandonem", ha recalcat Geis, que ha comparat els casos dels presos amb la "injustícia que pateixen les dones" amb sentències com la de l'anomenada "manada de Manresa"

