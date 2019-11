El PSC ja rivalitza amb ERC i l'acusa de voler «la pitjor Espanya possible»

La campanya ja està en marxa i el PSC insisteix a identificar els dos rivals a batre el 10-N: la dreta i l'independentisme. En un acte electoral a Mataró -acompanyat de l'alcalde, David Bote- aquest divendres el primer secretari dels socialistes, Miquel Iceta, ha posat el focus sobre ERC, a qui acusa de voler "la pitjor Espanya possible". Preguntat per les declaracions del candidat Gabriel Rufián, en què assegurava que Pedro Sánchez "no tenia principis", ha llançat un missatge als republicans. "Si no en té, per què volen que governi ell?", ha etzibat.Iceta s'ha mostrat desconfiat respecte de les enquestes que donen una còmoda victòria al PSOE i ha insistit en la necessitat de mobilitzar el vot pel PSOE. En primer lloc per evitar un nou "bloqueig" i en segon per abordar un conflicte polític a Catalunya que, segons ell, no té solució "aparent".El primer secretari del partit ha acusat la dreta i l'independentisme de voler "allargar el conflicte" i ha volgut atorgar al PSOE el paper de frontissa. "Nosaltres som al bell mig", ha dit, en referència a les postures d'independentistes i comuns, d'una banda, i de la dreta espanyola, per l'altra.Conscient que la filtració del programa del PSOE, on no apareixia cap referència al federalisme, va ser el primer entrebanc de la campanya, Iceta ha insistit que no va costar gens fer que el PSOE inclogués l'aposta per la plurinacionalitat a la versió definitiva. "No va haver-hi pressió perquè no va haver-hi resistència", ha assegurat

