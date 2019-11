Tsunami Democràtic convoca una concentració a Plaça Catalunya el 9-N

Tsunami Democràtic ha desvelat la seva acció convocada per a la jornada de reflexió de les eleccions espanyoles. L'organització ha convocat una concentració a les 16h del dissabte 9 de novembre a la Plaça Catalunya de Barcelona.La mobilització té el lema "#SpainSitAndTalk" i reivindicarà els drets, la llibertat i l'autodeterminació. Tsunami ha animat a través de les xarxes socials a participar-hi amb aquest lema: "El 9N fem-los reflexionar! Desobeïm la Junta Electoral Central", atès que l'organisme que controla el procés electoral prohibeix les mobilitzacions polítiques durant la jornada de reflexió.Aquest dijous l'organització ja va instar els ciutadans a organitzar una jornada d’activitats culturals, polítiques i festives el 9-N , de les 16 a les 22 hores, per reclamar a l’Estat que reflexioni sobre "la condemna del Tribunal Suprem i les desenes de presos polítics i exiliats, la violència policial, la seva incapacitat per dialogar, i com s’utilitza una Junta Electoral per coartar els drets fonamentals".​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor