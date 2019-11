Radiografia del 10-N: com afronten els partits catalans la repetició electoral?

Obertura de campanya de JxCat Foto: JxCat

: La inhabilitació dels presos suposa un problema per a JxCat, que els ha convertit sempre en els principals actius electorals de la formació. La condemna per sedició contra Jordi Sànchez, Josep Rull, Jordi Turull i Joaquim Forn els impedirà ser a les eleccions, encara que la seva presència sigui constant en els cartells i en els mítings . La debilitat del Govern per les protestes vinculades a la sentència i el paper de Miquel Buch - absent en la ruta al 10-N - com a conseller d'Interior impactaran en la campanya.: La irrupció de la CUP els pot restar vots, per bé que els estrategs calculen que n'haurien de perdre desenes de milers -30.000 menys a Barcelona, per exemple- per obtenir una xifra inferior als set escons aconseguits al març. Les tensions internes derivades de la reordenació de JxCat, posposada recurrentment pel calendari electoral, tampoc ajuden la candidatura de Laura Borràs.Carles Puigdemont, omnipresent en campanya, apareix com a actiu indispensable en la campanya de JxCat. En les últimes eleccions, les europees, l'expresident de la Generalitat va obtenir més d'un milió de vots . El discurs legitimista segueix arrossegant una bossa de votants notable i la llista de Borràs aspira a captar-los per superar el mig milió de vots en aquestes eleccions.: L'abstenció d'ERC a Sánchez "a canvi de res" suposa el principal filó de JxCat en aquestes eleccions . L'actitud ferma de la candidata a Madrid, on s'ha mostrat inflexible en la negativa a un líder del PSOE que ha anat endurint progressivament el discurs amb Catalunya. Borràs podrà dir que ella, des del primer moment -a diferència dels republicans- va optar pel "no" a Sánchez, tot i que hi havia veus dins de JxCat - és el cas dels presos - que s'inclinaven a favor de l'abstenció.