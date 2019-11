ERC defuig el cos a cos amb JxCat: «No donarem cops de colze als nostres companys de viatge»

Aragonès, a Jaume Asens: "Tirar endavant una lluita no n'exclou cap altra. Si algú pensa que defensar les pròpies conviccions n'exclou d'altres té una visió pobre del que són les reivindicacions"

ERC té clar que el PSC és el seu principal rival polític en aquestes eleccions. És per això que no entra en els plans dels republicans entrar en el cos a cos amb Junts per Catalunya, a qui les enquestes pronostiquen que obtindran menys de la meitat dels representants que aconseguirà ERC. Tot i això, els de Laura Borràs sí que han buscat la pugna amb els d'Oriol Junqueras des de l'arrencada de la campanya . Ha estat el vicepresident Pere Aragonès l'encarregat de deixar clar aquest divendres que pensen fer oïdes sordes: "No donarem cops de colze als nostres companys de viatge".Que els republicans pretenen donar "els vots gratis" a la investidura de Pedro Sánchez és l'atac que JxCat adreça a ERC. Aragonès ha argumentat que precisament l'actitud d'ERC ha permès posar el PSOE "davant del mirall" i evidenciar que és "impossible" negociar-hi res, però que l'objectiu ha de ser derrotar els socialistes a Catalunya per "obligar-los" a seure a dialogar encara que sigui a contracor. Aquest, ha dit el vicepresident, ha de ser l'objectiu i no entrar en un serial de "retrets" entre formacions independentistes. Els adversaris, ha dit, són el PSOE, PP, Ciutadans i Vox.Però si bé ha deixat clar que no faran pivotar la campanya en les discrepàncies entre independentistes, no s'ha estat de recordar que els republicans podrien furgar en el pacte a la Diputació de Barcelona entre Junts per Catalunya i el PSC que va barrar el pas a un president que fos independentista. "Desitgem molta sort a totes les candidatures independentistes", ha conclòs.Preguntat per si els comuns són o no companys de viatge, Aragonès ha argumentat que l'objectiu d'ERC és "sumar" aliances per avançar cap al dret a l'autodeterminació com a solució del conflicte. Ha dit, però, que cal "fer-ne una defensa clara", tot i que ha defugit considerar si els comuns estan sent o no prou clars. Sí que ha replicat les declaracions que el candidat d'En Comú Podem, Jaume Asens, fa aquest divendres en una entrevista a NacióDigital en la qual assegura que el procés català "ha fet retrocedir moltes lluites" a la resta de l'estat espanyol. "Tirar endavant una lluita no n'exclou cap altra. Si algú pensa que defensar les pròpies conviccions n'exclou d'altres té una visió pobre del que són les reivindicacions", ha dit Aragonès.Precisament, els republicans consideren que la sentència és una raó de prou pues com perquè el front antirepressiu faci pinya. "Hi ha qui pensava que la sentència seria la certificació del fracàs polític de l'independentisme, però el 10-N és un estímul més per seguir treballant en les nostres conviccions", ha advertint Aragonès adreçant-se directament al govern espanyol, a qui ha volgut deixar clar que tenen "més ganes que mai de vèncer". I la victòria passa, ha precisat Aragonès, per aconseguir una mesa de diàleg en què ERC veuria "magnífica" una mediació internacional. Per avançar en aquest sentit, però, el vicepresident ha receptat treballar "amb discreció".ERC ha pujat aquest divendres fins al Castell de Montjuïc per denunciar que per a Pedro Sánchez la memòria històrica és un "instrument electoral" i que en aquestes eleccions està també en joc la manera en com es conceben les polítiques de memòria. Aragonès ha reivindicat, en aquest sentit, l'obertura de 21 fosses i la identificació de més de 200 víctimes impulsades per Raül Romeva quan era conseller i l'anul·lació dels judicis sumaríssims del franquisme aprovada sota la batuta de Carles Mundó com a conseller de Justícia."El que Sánchez va planificar com un acte electoral, va acabar sent un funeral d'Estat feixista", ha etzibat tot afegint que l'exhumació de Franco va ser un acte "vergonyant d'exaltació del franquisme" en què es van "humiliar" les víctimes de la dictadura. El vicepresident ha recordat que hi ha 6.600 catalans que van ser portats al Valle de los Caídos.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor