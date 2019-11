Sánchez es comproment a no pactar una gran coalició amb el PP

🌹 @sanchezcastejon: Iglesias 4 veces ha votado en contra de un Gobierno del #PSOE, y ahora dice que habrá una gran coalición con el PP.



Yo le digo que me comprometo a que NO habrá gran coalición.



Y él, ¿volverá a a bloquear un Gobierno progresista?#AhoraSí #VotaPSOE pic.twitter.com/iy4eUVqDS9 — PSOE (@PSOE) 1 de novembre de 2019

El president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, s'ha compromès aquest divendres a no pactar "cap gran coalició amb el PP" i ha desafiat el líder d'Unides Podem, Pablo Iglesias, que aclareixi si està disposat a bloquejar-lo per cinquè cop."Jo responc clarament la seva pregunta: no hi haurà gran coalició. Respongui la meva pregunta: bloquejarà el govern per cinquena vegada o no?" ha apuntat Sánchez dirigint-se a Iglesias.El líder socialista també ha promès no pactar "amb un partit que té acords amb una ultradreta que banalitza la violència de gènere, la igualtat entre homes i dones i la història democràtica d’aquest país".Sánchez també ha emplaçat l’independetisme a fer autocrítica i admetre que la independència no és possible, i li ha recordat que "a l’altra banda" hi ha "un líder disposat a dialogar dins de l'Estatut i la Constitució, que és Miquel Iceta i el PSC"En aquest marc, ha recordat que a l’altra banda, "a la Catalunya no independentista" hi ha “un líder disposat a dialogar dins de la Constitució i l’Estatut, Miquel Iceta, del PSC.El PSOE centra aquests dies la campanya en combatre l’abstenció. Sánchez ha demanat "un esforç més" als militants perquè indueixin els seus companys i familiars a votar el PSOE. “Compartim una reflexió amb ells: el principal problema polític que té aquest país és el bloqueig” i només el PSOE pot "garantir un govern fort".

