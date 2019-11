La CUP vol ser a Madrid per ser "la veu de la rebel·lia contra el poder" i "estendre la revolta". La cap de llista a les eleccions espanyoles del 10-N, Mireia Vehí, ha assegurat que un dels objectius de ser al Congrés dels Diputats és "aconseguir que tots els pobles de l'Estat s'aixequin defensant també el dret a l'autodeterminació" com una "esmena al seu règim".La candidatura anticapitalista ha donat el tret de sortida a la campanya en un acte al Jardí de la Infància de Girona i ha carregat contra el PSOE per ser un partit que, afirma Vehí, fa campanya "a hòsties, traient ulls i fent un funeral d'Estat al dictador". Per això, la cap de llista ha advertit l'estat espanyol: "Si nosaltres no podem ser lliures, serem ingovernables".La CUP ha començat la seva primera campanya a unes eleccions espanyoles amb un acte que ha aplegat unes 300 persones al Jardí de la Infància de Girona. El número 2 per Barcelona, Albert Botran, ha subratllat que, fins ara, la formació anticapitalista defensava que no hi anava a "fer res" al Congrés dels Diputats perquè considerava que era un espai "poc útil, sinó inútil" per a l'independentisme.Això ha canviat, però, en les darrers setmanes i sobretot, subratlla, veient el paper que les formacions independentistes com ERC i JxCat hi han jugat els darrers mesos: "Regalar el govern el PSOE a canvi de res és directament contrari als objectius independentistes, i encara és hora ara que algú ens convenci que ha sigut millor".Per això, Vehí sosté que la presència de la CUP a Madrid és necessària per "ser la veu" dels catalans que "posen el cos" al carrer per derrocar "el regim del 78". "La seva violència és la nostra alegria desobedient, no apostem per pactes d'Estat ni estem disposades a que la seva governabilitat afecti la vida de la nostra gent", ha afirmat la cap de llista que afegeix que els catalans es mobilitzaran permanentment per assolir els objectius."La CUP anirà al Congrés a defensar la seva gent, a ser la veu de la rebel·lia contra el poder i a estendre la revolta", ha exposat Vehí que situa com un dels reptes "que tots els pobles de l'Estat s'aixequin" per defensar el dret a l'autodeterminació. La candidata ha estat especialment crítica amb el PSOE, un partit que, segons sosté, fa campanya electoral "a hòsties" i oferint a Franco un "funeral d'Estat". "El PSOE se'n riu dels avis i àvies que tenim a les cunetes", ha criticat.

