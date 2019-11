Uns lladres assalten la casa de Rosalía amb la seva mare a l'interior

Uns lladres han assaltat la matinada d'aquest dijous la casa familiar de la cantant Rosalía situada al municipi de Sant Esteve Sesrovires (Baix Llobregat).Segons han informat fonts dels Mossos d'Esquadra, els assaltants han entrat a casa de l'artista quan hi havia la seva mare a l'interior i amb una radial i han obert la caixa forta que hi havia en una de les habitacions. Un cop feta aquesta acció, s'han endut el contingut .La mare de la cantant no s'ha adonat la intrusió, que s'ha produït mentre Rosalía es trobava a Sevilla recollint un premi. La policia catalana ha obert una investigació per escatir els fets i saber què s'han endut de la caixa forta.

