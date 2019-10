Bassa, sobre la resposta a la sentència: «Ha estat millor al carrer que a les institucions»

L'exconsellera de Treball Dolors Bassa ha afirmat des de la presó de Puig de les Basses on compleix una pena de 12 anys de presó per un delicte de sedició que la resposta a la sentència del Tribunal Suprem "ha estat millor al carrer que a les institucions". En una entrevista al diari Ara ha afirmat sentir-se decebuda perquè l'àmbit institucional no hagi estat "a l'altura" de les mobilitzacions que hi ha hagut al carrer.Lamenta els aldarulls que hi ha hagut en el marc de les protestes per la sentència, tot i que subratlla que "un sabotatge o cremar un contenidor no és terrorisme ni és violència". I sobre la gestió dels Mossos, considera que és un moment "molt complicat" per "dimitir o fer plegar" el conseller d'Interior, Miquel Buch.D'altra banda, Bassa ha afirmat a l'entrevista que tant ella com l'expresidenta del Parlament de Catalunya Carme Forcadell, han estat "silenciades" a la presó. Al seu parer, el focus mediàtic "sempre ha estat on hi havia els homes" i, a més, confessa que la presó és "molt més dura" per a elles dues pel fet que estan soles. "No és el mateix rebre la sentència junts que soles", ha subratllat.Bassa explica que les Marxes per la Llibertat i les manifestacions que hi va haver després de la sentència la van fer emocionar. Però afegeix que la va decebre que en l'àmbit institucional "no s'hagi estat a l'altura de les circumstàncies després de dos anys de poder-ho preparar i planificar".Assegura que no li han "agradat gens" els aldarulls dels primers dies post sentència. Però alerta que un sabotatge o cremar un contenidor "no és terrorisme ni és violència". I alerta: "No podem entrar en el seu marc mental". Al seu parer, els joves "han demostrat" que tenen "una altra manera de mobilitzar-se" i, per això, no creu que s'hagin de criminalitzar les seves protestes.De la mateixa manera, afirma que no es pot generalitzar sobre l'actuació dels Mossos d'Esquadra en el marc d'aquests aldarulls, tot i que sí lamenta haver vist "imatges concretes" que no li han agradat.La gestió dels aldarulls ha posat en el punt de mira el conseller d'Interior, Miquel Buch. Bassa considera que és un moment "molt complicat per dimitir o fer plegar". I pregunta: "¿Qui hi poses, en el seu lloc? En molts moments ni el Govern ni el Parlament han estat a l'altura". Per això reitera que la resposta a la sentència "ha estat molt millor al carrer que a les institucions".També s'ha mostrat contrària a les declaracions de la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, segons la qual els aldarulls ajuden a posar la crisi catalana al mapa mediàtic. "El conflicte s'ha de visibilitzar amb la no-violència", ha afirmat.

