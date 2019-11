ÀUDIO «45 cops el cost dels aldarulls»; l'anàlisi del primer dia de campanya

Paradoxalment, en un dels moments de major efervescència política, comença una de les campanyes electorals menys engrescadores que es recordin. I és que els partits estan segurament més qüestionats que mai, incapaços de fer allò pel que se'ls paga, que és arribar a acords i governar. Ni a Catalunya, on la manca d'un projecte polític sòlid i unitari ha ressituat la centralitat del conflicte al carrer. Ni a l'Estat, on la cursa per veure qui és més recentralitzador sembla no tenir fi. I aquests comicis no sembla que hagin de fer variar massa els blocs per fer possible canvis de fons.El desencís es notava ahir en els primers actes de campanya, majoritàriament desangelats i d'hora, per poder tornar a casa aviat a fer allò important, menjar castanyes i panallets. I les peticions de vot per correu han caigut un 30%. La factura, però, s'haurà de pagar igual, encara que la nova votació no desencalli res. 140 milions és la despesa d'aquestes noves eleccions. Perquè ens en fem una idea, una quantitat que equival a 45 cops el cost dels desperfectes causats pels aldarulls dels darrers dies a Barcelona. Aquesta pèrdua, però, no la plorarà ningú.Tot i això, la campanya tindrà interrogants rellevants a resoldre. Aconseguirà l'independentisme sumar per primer cop la meitat dels diputats catalans? Esdevindrà l'extrema dreta de Vox la tercera força al Congrés? Quedarà Ciutadans per sota d'Esquerra en diputats a tot l'Estat? Però la pregunta principal no es resoldrà fins després del 10-N: aquest cop anar a les urnes servirà per resoldre alguna cosa o realment la campanya permanent s'ha instal·lat per no marxar?

