Arrimadas presenta Cs com l'únic «vot útil» contra el «separatisme totalitari»

La candidata per Barcelona de Cs, Inés Arrimadas, ha afirmat que el seu partit és l'únic "vot útil" per aturar tant "el separatisme totalitari" com per "treure Pedro Sánchez de la Moncloa". En un acte per mitjans de comunicació a la Rambla de Barcelona, a quatre hores de l'inici oficial de la campanya pel 10N, Arrimadas ha expressat la necessitat de "prendre el protagonisme a Torra i Puigdemont".Arrimadas considera que les eleccions espanyoles són "una segona oportunitat" per desbancar Pedro Sánchez qui, segons ella, "mira de reüll" a Catalunya sense que se "solucioni" la situació actual. La també portaveu de Cs diu que "no hi ha partit que sàpiga pactar i cedir més" que el seu, i creu que també és el més preparat per impulsar "reformes" a l'Estat.Per Arrimadas, Cs és el més "ferm" contra l'independentisme, i votar el partit taronja és l'única garantia per "desbloquejar" l'Estat i d'acabar amb "els contenidors cremats, carrers tallats, la por a anar a la universitat, les festes de poble apropiades per l'independentisme, la frenada econòmica i l'abandonament de polítiques socials". També creu que tot allò que PP i PSOE "no han volgut reformar en 40 anys" només es podrà canviar votant la formació d'Albert Rivera."Necessitem un projecte, esperança, superar aquests reptes, acords entre constitucionalistes per a baixar el volum del nacionalisme", ha dit, emfatitzant la importància dels autònoms, els joves que volen anar a la universitat, els pensionistes i la conciliació familiar. "És una oportunitat", ha insistit, assenyalant que "únicament" el president del govern espanyol en funcions volia tornar a anar a les urnes.

