Els comuns es reivindiquen per «desbloquejar la irresponsabilitat» dels governs català i espanyol

El candidat d'En Comú Podem al Congrés, Jaume Asens, ha reivindicat la seva candidatura com la solució per "desbloquejar la irresponsabilitat" dels governs tant català com espanyol.En un acte a la Nau Bostik de Barcelona, on han donat el tret de sortida a la campanya per a les eleccions del 10 de novembre, Asens ha retret a JxCat i ERC estar "més preocupats de les gesticulacions que de governar", mentre ha carregat contra el govern espanyol per seguir "la línia de continuïtat i immobilisme" del PP.En aquest sentit, Asens ha subratllat que els comuns són "l'opció útil" del republicanisme d'esquerres per "aixecar les banderes" del federalisme i la plurinacionalitat que, segons creu, són uns valors que el PSOE "ha abandonat".

