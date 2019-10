Iceta insta l'independentisme a «acceptar les regles del joc» abans de dialogar

El PSC ha donat el tret de sortida a la campanya de les eleccions espanyoles posant el focus en la "crisi de convivència" que, segons asseguren, viu Catalunya i en el diàleg que defensen com a solució per posar-hi fi. Un diàleg, però, que per als socialistes encara no es pot donar. "Estem disposats a escoltar, dialogar i cedir, però cal acceptar les regles del joc", ha assegurat el primer secretari del partit, Miquel Iceta, en un míting a l'Auditori Barradas de l'Hospitalet de Llobregat.Unes regles del joc que "es poden canviar" si les dues parts es posen d'acord. Però queda clar que pes als socialistes més enllà de la voluntat és necessari un altre context polític i social a Catalunya. Una justificació, doncs, de la negativa del president espanyol, Pedro Sánchez, a respondre les trucades del president Quim Torra."No hi ha dret a cremar contenidors, apedregar la policia o privar estudiants d’anar a classe. Nosaltres garantirem els drets i llibertats de tothom", ha afirmat a Iceta, avisant que serà per la "força del convenciment" o, si cal a través de les "forces de l'ordre".El primer pas, doncs, és la fi de la "violència" que els socialistes asseguren haver vist a les mobilitzacions en resposta a la sentència. Amb les aigües més calmades, diuen, és perfectament recuperable l'aposta pel federalisme. Iceta s'ha penjat la medalla d'haver aconseguit que el PSOE recuperés aquesta aposta de model territorial al seu programa electoral, després que una filtració evidenciés que no hi figurava inicialment.Ho ha fet avui, quan a diferència de l'acte d'aquest dimecres a Viladecans, no tenia Sánchez al costat. De fet, en l'acte a la localitat del Baix Llobregat no hi va haver cap referència, implícita o explícita, a l'aposta pel federalisme.L'alcaldessa de L'Hospitalet, Núria Marín, ha centrat la seva intervenció en la convivència a Catalunya i ha assegurat que el país viu dies "durs". "Moltes persones es van creure que això de la independència estava a tocar i ara hi ha frustració", ha augmentat.Marín, però, ha posat l'accent en la "legitimació de la violència" que, segons assegura, ha fet el president Quim Torra. "Sembla que el que li agradi és ser activista. Que dimiteixi i convoqui eleccions", ha demanat.L'alcaldessa també ha reivindicat el PSC com l'únic partit a Catalunya que defensa el diàleg. Com a exemple, ha defensat el pacte a la Diputació de Barcelona, que ella presideix, amb Junts per Catalunya.El conflicte polític català no es resoldrà, segons Marín, "tallant autovies, impedint que l'aeroport funcioni amb normalitat o destrossant Barcelona". "Ens dividim i fem d’aquest país un país on ens costa cada cop més respirar", ha afirmat.Per aconseguir una millor respiració, el president del Senat i candidat del PSC a la cambra alta, Manuel Cruz, ha receptat una rebaixa de "sentiments i passions". "O diàleg o diàleg", ha dit parafrasejant la candidata al Congrés, Meritxell Batet, absent de la campanya per motius de salut."Dialogar no és cedir a les seves exigències [dels independentistes] sinó buscar solucions per virue junts", ha valorat Cruz, que ha demanat a Torra parlar amb "l'altra meitat de Catalunya". Aquest serà un dels leitmotiv dels socialistes en campanya. L'anàlisi segons la qual el Govern només es dirigeix als catalans independentistes. "Amb preguntes binàries no es construeix democràcia i es nega la complexitat del país", ha dit Cruz, en referència a la demanda d'un referèndum d'autodeterminació.El PSC ja ha posat les cartes sobre la taula i els socialistes han deixat clar que la "crisi de convivència" que viu Catalunya serà el seu comodí, alhora que responsabilitzen Torra d'haver-lo de fer servir.

