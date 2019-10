L'Advocacia de l'Estat es personarà «en defensa» dels policies espanyols que siguin encausats pels aldarulls

Càrregues policials a Via Laietana durant la vaga general. Foto: Martí Albesa

L'Advocacia de l'Estat es personarà "en defensa" dels agents de la policia espanyola o de la Guàrdia Civil en les causes judicials que es puguin obrir per "actes relacionats amb l'exercici de les seves funcions" durant les protestes a Catalunya. El Consell de Ministres d'aquest dijous ha aprovat encarregar-ho a l'Advocacia de l'Estat i també ha acordat que reclami en els procediments penals que s'obrin per danys que s'hagin produït en els béns d'àmbit competencial estatal.La vicepresidenta de l'executiu de Pedro Sánchez, Carmen Calvo, ha explicat en roda de premsa des de la Moncloa que el govern espanyol "acompanyarà" els agents "en les dificultats que trobin en l'exercici de les seves funcions" i ha remarcat que estan "orgullosos de la seva professionalitat", referint-se a les seves actuacions en la repressió de les protestes posteriors a la sentència de l'1-O.En aquest sentit, la ministra de Justícia, Dolores Delgado, ha demanat a l'Advocacia de l'Estat que, a banda de personar-se judicialment, doni "assistència jurídica" als cossos de seguretat espanyols en procediments relacionats amb "agressions físiques, amenaces, acusacions o denúncies falses".Calvo ha concretat que l'Advocacia de l'Estat només s'hi personarà quan els encausats siguin agents de la Policia Nacional o de la Guàrdia Civil. No ho farà quan es tracti de Mossos d'Esquadra perquè seria una invasió de competències, segons ha explicat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor