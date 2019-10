VÍDEO Les espectaculars imatges des d'un avió a 20.000 metres d'altura

L'Airbus Perlan II, per qui no estigui familiaritzat, és un planador construït per desplaçar-se per la vora de l'espai a una altura projectada de 90.000 peus (uns 27 quilòmetres d'altura). A aquests nivells, la pressió de l'atmosfera és un 97% més baixa de la que hi ha a nivell del mar.L'avió està destinat a estudiar la capa d'ozó i a obtenir informació respecte de l'estratosfera per ajudar als científics a comprendre millor com influeixen les ones que genera aquesta capa en diferents aspectes com el clima, el canvi climàtic o la seguretat dels vols al planeta, entre d'altres. Els vols s'estan realitzant a l'Argentina, per aprofitar les columnes verticals d'aire que formen les serralades muntanyoses.El 2018, aquest planador va batre el rècord d'altura per a un vol supersònic, superant el famós avió espia Lockheed U-2. Un any més tard se supera a ell mateix fent el seu millor vol a 23.000 quilòmetres d'altura per sobre el mar.En les següents imatges, que s'han fet virals en les últimes hores, es pot apreciar les increïbles vistes que té el pilot durant el tercer millor vol de la història de l'Airbus Perlan II:

