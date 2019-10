FITA, el projecte de Càritas que posa els punts sobre les is en la dignificació del treball a la llar

Imatge d'una de les jornades de formació del projecte FITA de Càritas Foto: Càritas Manresa

"A la societat, en general, ens costa entendre que el treball de la llar i de les cures són feines com qualsevol altra", i per això "no els hi donem el valor que tenen". L'educadora social i tècnica de Càritas Manresa Francina Planas parla amb coneixement de causa. Fa temps que treballa en el projecte FITA d'inserció laboral , un programa enfocat a acompanyar persones nouvingudes que volen accedir a una feina en l'àmbit del treball a la llar i que tenen dificultats per aconseguir-ho o no saben com fer-ho."El que els oferim és una formació de 170 hores en la qual tractem aspectes relacionats amb les feines de casa (neteja i cuina, principalment), així com també d'acompanyament i suport bàsic de persones en situació de dependència". Tot això, explica, "ho duem a terme en col·laboració amb professionals dels diversos àmbits esmentats".En el cas, per exemple, de les classes enfocades a la gastronomia, els encarregats de dirigir-les són membres de la Fundació Alícia, i pel que fa a temes relacionats amb l'atenció a les persones dependents, qui imparteix les sessions són infermeres de Sant Andreu Salut o del CAP Bages. Comptar amb el suport d'aquests experts "dona un plus qualitatiu a la formació, i la fa encara més professional", assenyala Planas.A diferència de la gran majoria dels cursos i tallers formatius que poden oferir altres entitats a la ciutadania, el projecte FITA de Càritas no acaba un cop culmina la part d'aprenentatges teòrics. De fet, la formació és només el primer pas d'un camí que, si tot va bé, acabarà assegurant feina amb contracte a tothom que l'hagi assolit."El que fem amb les persones que superen la formació és incloure-les en una borsa de treball que tenim a l'entitat"; una borsa creada expressament en el marc del projecte en qüestió que el que busca és posar en contacta famílies que necessitin algú que treballi en l'àmbit de les cures i la llar, i persones susceptibles de ser contractades per fer aquest tipus de feines (que són les que, anteriorment, han realitzat la formació).Això vol dir, doncs, que Càritas, a banda d'ajudar persones (majoritàriament nouvingudes) a trobar feina en aquest sector, també atén i dona resposta a famílies que necessiten algú que les ajudi, ja sigui fent tasques de neteja o cuidant algú amb situació de dependència (la demanda més habitual). Aquest rol d'intermediari que té l'entitat fa que "totes les futures relacions laborals que es puguin crear entre treballadores i famílies tinguin unes condicions justes, amb un contracte laboral i amb el salari mínim interprofessional", remarca la tècnica de Càritas Manresa.I és que si bé sembla que sigui de sentit comú treballar amb un contracte que et permeti cotitzar i gaudir dels drets laborals bàsics, quan es parla de les feines d'atenció domiciliària les coses canvien: "hi ha persones que van fer la formació que ens explicaven que treballaven sense contracte i sense cobrar res, i que l'únic que rebien era un sostre on dormir i menjar", lamenta Planas, tot alertant que encara ara la gran majoria de la gent (dones, sobretot) que tasca en aquest sector no cotitza i cobra sous "extremadament baixos".En aquest sentit, l'objectiu del projecte FITA de Càritas és posar els punts sobre les is i dignificar "d'una vegada per totes" aquestes feines que "són essencials i tenen un alt grau de responsabilitat", ressalta l'educadora social, que també elogia l'impuls de l'Ajuntament de Manresa d'editar la Guia de contractació en el treball de la llar i la cura de les persones , un document elaborat en el marc del projecte Llars i cures, feines dignes, que ha servit per recollir els drets i deures de les treballadores de la llar així com la informació a les famílies sobre com realitzar contractacions justes en aquest sector.Quan una família es dirigeix a Càritas perquè busca algú que l'ajudi en les tasques de la llar o de cures, el primer que fa l'entitat és saber exactament què és el que vol, exactament, la part demandant. Un cop amb tota la informació, les educadores socials encarregades del projecte escullen, mitjançant la borsa de treball particular, la persona que creuen que més s'adequa a les necessitats de la família en qüestió.El pas següent és establir un primer contacte entre les dues parts: "organitzem una entrevista conjunta a casa de la família interessada, en la qual hi pren part la treballadora escollida per Càritas, una educadora social de l'entitat i la mateixa família", explica Planas.És durant aquest encontre on "s'estableixen uns acords bàsics de funcionament, que van des de com s'organitza la llar fins a quins descansos tindrà la treballadora passant pels horaris que li tocarà fer". El fet que en aquesta trobada també hi prengui part una responsable de Càritas té un doble objectiu: "d'una banda, acompanyem i recolzem la treballadora susceptible de ser contractada, i de l'altra, donem la seguretat a la família que nosaltres sempre serem allà per si passa qualsevol cosa", comenta, mentre afegeix que aquest seguiment "és continu i permanent" mentre dura el contracte laboral.Formar part de la borsa de treball de Càritas no és quelcom definitiu. Si fos així, l'entitat no podria dur a terme la formació anual en el marc del projecte FITA perquè no tindria espai per a encabir-hi nous usuaris. En aquest sentit, explica Planas, "quan les persones ja poden situar-se per elles soles en el mercat laboral, marxen de la nostra borsa, perquè gaudeixen d'una situació més estable"; fins i tot, comenta, "n'hi ha que decideixen seguir-se formant en aquest àmbit i acaben traient-se el Certificat de Professionalitat d'Atenció Sociosanitària a Persones Dependents", un títol que els permet poder treballar en residències geriàtriques.Planas també destaca l'oportunitat que suposen projectes com el FITA per regularitzar la situació de persones nouvingudes: "el que necessita una persona per regularitzar-se és una oferta de treball d'un any a jornada completa, i aquí a Càritas ens trobem força famílies que precisament necessiten contractar algú amb aquestes condicions".Totes aquelles persones interessades a aprofundir en el projecte FITA poden posar-se en contacte amb Càritas Manresa trucant al telèfon 93.872.15.42 o enviant un correu electrònic a caritasmanresa@caritasmanresa.cat. Així mateix, l'entitat també es posa a disposició de qualsevol associació o col·lectiu per dur a terme xerrades obertes d'aprofundiment del programa.

