EN DIRECTE La votació del 10-N, al minut

08:24 Per a informar-te sobre tot el que passa durant la jornada electoral, les mobilitzacions i obtenir l'anàlisi al detall dels resultats, segueix el canal de Telegram de NacióDigital.



📲 Tota la informació d'última hora, en un sol click

07:38 De moment, arrenquem amb el RECULL DE PORTADES dels diaris de paper espanyols i catalans, amb algun titular més que sorprenent: «Un comando de CDR radicals campa lliure per la zona de Vic», a «El Mundo»

07:15 NacióDigital, diari digital líder en català i referència en la informació política i de proximitat, ha desplegat una quarantena de periodistes i analistes per evitar que us perdeu cap detall de la jornada. El minut a minut del diari estarà més actiu que mai per acostar-vos totes les últimes hores i detalls, els nostres periodistes seran a les seus dels partits que ja tenen representació i a la de la CUP i tindreu informació amb gràfics i en temps reals de l'escrutini. Podeu veure tots els detalls, en aquest enllaç.

07:03 Bon dia! Tot a punt per a la jornada electoral que marcarà el futur més immediat de la política catalana i espanyola. Els col·legis obriran a les 9 del matí i tancaran a les 8 del vespre.

20:54 EN DIRECTE Un grup de 200 persones manté la tensió amb la policia, dispersats en diversos carrers del centre de Barcelona i perseguits per les furgonetes i antidisturbis; informa @JordiVelert https://t.co/ZsHo9xbWs0 pic.twitter.com/pDzQ4BBCOR — NacióDigital (@naciodigital) November 9, 2019

20:49 ÚLTIMA HORA - EN DIRECTE Càrregues dels @mossos al centre de Barcelona. Diverses corredisses, llançament d'objectes i algun cop de porra. La intervenció ha durat pocs minuts, amb un fort desplegament; informa @JordiVelert https://t.co/1JkNbzjEO4 pic.twitter.com/gk4tmZ3pbR — NacióDigital (@naciodigital) November 9, 2019

20:38 EN DIRECTE Furgonetes de la policia espanyola impedeixen el pas als manifestants dels @CDRCatOficial. Crits de "Urquinaona, ho tornarem a fer"; informa @JordiVelert https://t.co/tguHZluuGp #10N pic.twitter.com/zHeXdzTuZB — NacióDigital (@naciodigital) November 9, 2019

20:37 EN DIRECTE Grups d'encaputxats arrosseguen contenidors pel carrer Bailén. S'han produït els primers enfrontaments entre la policia i els manifestants a Barcelonahttps://t.co/tguHZluuGp #10N pic.twitter.com/7zFeJet2t3 — NacióDigital (@naciodigital) November 9, 2019

20:30 EN DIRECTE Després d’algunes càrregues de la Policia Nacional a la cruïlla amb Ronda Sant Pere, els manifestants es queden encallats al carrer Gironahttps://t.co/tguHZluuGp #10N pic.twitter.com/Nv7MqBtnaG — NacióDigital (@naciodigital) November 9, 2019

20:25 EN DIRECTE Un grup de manifestants dels @CDRCatOficial avança pel carrer Girona. Els @mossos segueixen impedint el seu accés a la plaça Urquinaona per cap carrer del centre de Barcelonahttps://t.co/tguHZluuGp #10N pic.twitter.com/Etc6ifMugc — NacióDigital (@naciodigital) November 9, 2019

20:19 EN DIRECTE Els manifestants intenten accedir a Urquinaona, ara pel carrer Bruc. Un altre cordó policial ho impedeixhttps://t.co/tguHZluuGp #10N pic.twitter.com/Ycues24DdZ — NacióDigital (@naciodigital) November 9, 2019

20:16 EN DIRECTE Alguns dels manifestants llancen ous als @mossos desplegats a l'encreuament de Roger de Llúria amb la Gran Via. Mínima tensió a la manifestació dels @CDRCatOficialhttps://t.co/tguHZluuGp #10N pic.twitter.com/hBHTdbPwA8 — NacióDigital (@naciodigital) November 9, 2019

20:14 EN DIRECTE La marxa dels @CDRCatOficial intenta accedir pel carrer Roger de Llúria però un cordó policial improvisat pels Mossos, que obliga a tallar al trànsit el carrer, ho impedeix; crònica des de la manifestació, per @JordiVelerthttps://t.co/tguHZluuGp #10N pic.twitter.com/zopMg6o9up — NacióDigital (@naciodigital) November 9, 2019

20:11 EN DIRECTE Membres dels Brimo blinden tots els possibles accessos a Urquinaona. A la foto, Pau Claris amb Gran Via. Altres agents avancen en paral·lel als manifestants per seguir-los el pashttps://t.co/tguHZluuGp #10N pic.twitter.com/3GR8Qxc2ix — NacióDigital (@naciodigital) November 9, 2019

20:10 EN DIRECTE La marxa dels @CDRCatOficial que havia d’arribar a Urquinaona avança per la Gran Via, entre crits de “Catalunya antifeixista”; informa @JordiVelerthttps://t.co/tguHZluuGp #10N pic.twitter.com/SpfFPTyIe4 — NacióDigital (@naciodigital) November 9, 2019

20:08 EN DIRECTE La marxa dels @CDRCatOficial puja pel Passeig de Gràcia entre crits contra la policia i els mitjans de comunicació; imatges de @JordiVelert https://t.co/tguHZluuGp #10N pic.twitter.com/S9FpyuIunb — NacióDigital (@naciodigital) November 9, 2019

20:08 EN DIRECTE Montse Castellà canta "Blowin in the wind", en un moment molt emotiu a l'acte del Tsunami a Barcelona; vídeo de @FotografaRoque https://t.co/tguHZluuGp #10N pic.twitter.com/PrEk6ahcbK — NacióDigital (@naciodigital) November 9, 2019

20:04 EN DIRECTE Els manifestants de la manifestació dels @CDRCatOficial criden "fora la premsa de les nostres manis" i "fora les forces d'ocupació"https://t.co/tguHZluuGp #10N pic.twitter.com/JI74nMXUKo — NacióDigital (@naciodigital) November 9, 2019

20:03 EN DIRECTE En no poder accedir pel carrer Fontanella, els manifestants dels @CDRCatOficial reculen i tornen a Plaça Catalunya; informa @JordiVelert https://t.co/tguHZluuGp #10N pic.twitter.com/EtInNlBVaB — NacióDigital (@naciodigital) November 9, 2019

19:55 EN DIRECTE Un fort cordó dels @mossos impedeix que la manifestació dels @CDRCatOficial avanci cap a la plaça Urquinaona. Una pancarta amb el lema "Ho tornarem a fer" presideix la marxa; vídeo de @JordiVelert https://t.co/tguHZluuGp #10N pic.twitter.com/Go3y4b6gBZ — NacióDigital (@naciodigital) November 9, 2019

19:54 EN DIRECTE Centenars de persones convocades pels CDR marxen pel carrer Fontanella direcció Urquinaona. Un fort dispositiu dels @mossos els impedeix arribar a la plaça; informa des de Barcelona @JordiVelert https://t.co/tguHZluuGp #10N pic.twitter.com/6LfkSGJvPz — NacióDigital (@naciodigital) November 9, 2019

19:52 La Guàrdia Urbana xifra en 7.000 persones els assistents a l'acte del Tsunami Democràtic a la plaça Universitat de Barcelona. S'hi celebra un concert on hi han participat diversos grups com Doctor Prats, Els Amics de les Arts i Els Catarres. També han parlat Albano-Dante Fachín, Magda Oranich, Pilar Rahola entre d'altres.

19:49 EN DIRECTE Els @amicsdelesarts canten diverses cançons a l'acte del Tsunami Democràtic a Barcelona, entre elles «Jean Luc». El públic il·lumina els seus telèfons. En paral·lel, la manifestació dels CDR avança per la ronda Universitathttps://t.co/tguHZluuGp #10N pic.twitter.com/7S768W9Alm — NacióDigital (@naciodigital) November 9, 2019

19:40 EN DIRECTE Els Amics de les Arts (@amicsdelesarts) triomfen a l'acte del Tsunami a Barcelona. Són un dels cap de cartell del concert que se celebra a la plaça Universitat durant la jornada de reflexió: vídeo de @FotografaRoquehttps://t.co/tguHZluuGp #10N pic.twitter.com/j49kDEu1uR — NacióDigital (@naciodigital) November 9, 2019

19:35 EN DIRECTE Miquel del Roig, en l'acte del Tsunami a la plaça Universitat de Barcelona. Milers de persones s'hi apleguen en la jornada festiva convocada pel @tsunami_dem. Paral·lelament, es prepara la manifestació a Urquinaona dels @CDRCatOficial https://t.co/tguHZluuGp #10N pic.twitter.com/aeZ9MIO3yR — NacióDigital (@naciodigital) November 9, 2019

19:21 El Tsunami omple d'actes Catalunya durant la jornada de reflexió. L'organització ha mobilitzat més de 300 municipis, amb l'acte principal a Barcelona amb milers de persones. Ho expliquen Victor Rodrigo i Carles Bellsolà.

18:44 EN DIRECTE La jornada de reflexió a Vic se centra en diversos actes: una urna de desitjos, basada en una de les de l'1-O; la crema d'imatges del rei Felip VI; una ballada de sardanes i gegants; 📸 @AdriaCostaRifa https://t.co/tguHZluuGp #10N pic.twitter.com/39EtbsArLR — NacióDigital (@naciodigital) November 9, 2019

18:35 EN DIRECTE Crema d'imatges de Felip VI a Vic. També s'ha cremat propaganda electoral de diversos partits espanyolistes; vídeo de @AdriaCostaRifa https://t.co/tguHZluuGp #10N pic.twitter.com/35njhWZDK8 — NacióDigital (@naciodigital) November 9, 2019

18:32 EN DIRECTE Salva Racero, exmembre de Lax'n'Busto, actua a l'acte del Tsunami a la plaça Universitat de Barcelona; imatges de @FotografaRoquehttps://t.co/tguHZluuGp #10N pic.twitter.com/ejK5Prnowk — NacióDigital (@naciodigital) November 9, 2019

18:26 El Tsunami adverteix dels primers atacs informàtics de l'Estat a la seva aplicació. Asseguren que no ha impedit el correcte funcionament d'aquesta i no "l'han tombada".

18:19 EN DIRECTE Els Doctor Prats tanquen la seva actuació cantant ‘Caminem lluny’ a l'acte del @tsunami_dem a la plaça Universitathttps://t.co/tguHZluuGp #10N pic.twitter.com/WAYoOOH99p — NacióDigital (@naciodigital) November 9, 2019

18:07 EN DIRECTE Ambient festiu a l'acte del @tsunami_dem a la plaça Universitat, convocat per la jornada de reflexió. Els Doctor Prats alegren la festa amb diverses cançons del seu repertori; imatges de @FotografaRoque https://t.co/tguHZluuGp #10N pic.twitter.com/lbKjcfMowl — NacióDigital (@naciodigital) November 9, 2019

17:50 EN DIRECTE Els Doctor Prats canten ‘El raïm es fa pansa’ als concerts del Tsunami Democràtic (@tsunami_dem) a la plaça Universitat; vídeo de @JordiVelert https://t.co/tguHZluuGp #10N pic.twitter.com/OBp6Rbm8ZS — NacióDigital (@naciodigital) November 9, 2019

17:44 EN DIRECTE Cada cop més gent s'aplega a la Gran Via amb Balmes als concerts de la jornada de reflexió del @tsunami_dem. Toca Doctor Prats, un dels caps de cartell de l'acte; imatges de @JordiVelerthttps://t.co/tguHZluuGp #10N pic.twitter.com/6RrSOYFREm — NacióDigital (@naciodigital) November 9, 2019

17:30 EN DIRECTE Dante Fachin critica que “en una democràcia exemplar es puguin tancar webs” i crida els concentrats a mantenir la protesta. "És una vergonya! No passareu!", exclama @AlbanoDante76 entre aplaudiments; imatges de @JordiVelerthttps://t.co/tguHZluuGp #10N pic.twitter.com/GuiWlYWlMI — NacióDigital (@naciodigital) November 9, 2019

17:28 EN DIRECTE @AlbanoDante76, a Marlaska: "Jo sóc el Tsunami Democràtic. Marlaska, no serveixes per a res!". Les milers de persones s'autoinculpen amb Dante Fachín, al crit de "tots som Tsunami"; imatges de @JordiVelert https://t.co/tguHZluuGp #10N pic.twitter.com/V1mH89WK2G — NacióDigital (@naciodigital) November 9, 2019

17:27 EN DIRECTE @AlbanoDante76 carrega contra el ministre Marlaska, arran de les seves declaracions de descobrir qui hi havia darrere del @tsunami_dem abans de les eleccions. "No serveixes per a res! Ninot!", ha exclamat; imatges de @FotografaRoquehttps://t.co/tguHZluuGp #10N pic.twitter.com/TQRAe6Zb8i — NacióDigital (@naciodigital) November 9, 2019

17:18 EN DIRECTE Actuació del grup La Folie a l'acte del @tsunami_dem a Barcelona; imatges de @FotografaRoque, des de la plaça Universitathttps://t.co/tguHZluuGp #10N pic.twitter.com/5txfE87LXy — NacióDigital (@naciodigital) November 9, 2019

17:14 EN DIRECTE David Caño llegeix un poema que parla de diverses mobilitzacions socials, i acaba cridant “llibertat presos polítics”; ho explica @JordiVelert des de l'acte del @tsunami_demhttps://t.co/tguHZluuGp #10N pic.twitter.com/4sJEJkSeSJ — NacióDigital (@naciodigital) November 9, 2019

16:55 EN DIRECTE Els Ebri Night exigeixen la "llibertat de tots els presos" al concert de Tsunami Democràtic; informa @JordiVelert https://t.co/tguHZluuGp #10N pic.twitter.com/PUEYuGAEoy — NacióDigital (@naciodigital) November 9, 2019

16:36 Comença l'acte del Tsunami Democràtic en la jornada de reflexió a la plaça Universitat. Ara, actua Ebri Knight.





16:16 EN DIRECTE Centenars de persones ja omplen la Gran Via amb Balmes, convocats per Tsunami Democràtic (@tsunami_dem)https://t.co/tguHZluuGp #10N pic.twitter.com/d0s1y12Mk9 — NacióDigital (@naciodigital) November 9, 2019

16:10 L'Audiència Nacional revisarà aquest dimecres el recurs presentat per la seva defensa contra l'ordre d'empresonament d'un dels 7 CDR detinguts el 23 de setembre passat, segons han confirmat a l'ACN fonts de les defenses. Es tracta d'Eduard Garzón, que estarà present a la vista que se celebrarà aquell dia. La seva defensa reclama la seva posada en llibertat.

15:39 VÍDEO Així s'ha assajat «L'Estaca» al concert del Tsunami Democràtic de plaça Universitat, aquest dissabte a dos quarts de quatre, una hora i mitja abans de l'inici de l'acció.





16:00 FOTOS Aquesta nit han aparegut desenes de boles de goma a la seu del PSC al districte de Sant Martí. Duien una inscripció, en castellà, que denuncia "la repressió" dels socialisteshttps://t.co/tguHZluuGp #10N pic.twitter.com/VpzednCkKG — NacióDigital (@naciodigital) November 9, 2019