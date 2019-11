EN DIRECTE La visita del rei impacta en la campanya del 10-N

19:47 EN DIRECTE Representants del PP, Cs i Vox participen a la concentració a favor del rei de l'entitat espanyolista @Aixecat_Levanta. Amb prou feines ha reunit un centenar de persones a la plaça del Rei de Barcelona; informa @SergiGarcia_9 https://t.co/9sJ3toeMVB #10N pic.twitter.com/z06tpgzs4S — NacióDigital (@naciodigital) November 4, 2019

19:44 El rei Felip VI és ovacionat en la seva entrada a l'auditori pel públic dels Premis Fundació Princesa de Girona. Els membres de la família reial reben alguns visques mentre a l'exterior del Palau de Congressos continuen les protestes.

19:43 EN DIRECTE Poques persones de moment a l'acte de suport a la Família Reial organitzat per @Aixecat_levanta a la Plaça del Rei de Barcelona; informa @SergiGarcia_9

19:42 EN DIRECTE Arrenca el míting d'@Esquerra_ERC a Girona. Els republicans omplen l'auditori del Palau de Congressos de la ciutat; informa @_Sara_Gonzalez_

19:34 A hores d'ara només mantenen convocada la mobilització els CDR i Arran, mentre que l'ANC i el Pícnic per la República l'han desconvocat a les set de la tarda.

19:26 Després de tres hores i.mitja de concentració, els Mossos mantenen el cordó policial a la Diagonal, mentre han ubicat una desena de furgonetes de la Brigada Mòbil a l'avinguda del Doctor Marañón. Un altre cordó talla l'accés a la part del darrere del Palau de Congressos pel carrer Manuel Azaña.

19:26 Mentre l'ANC i el Pícnic per la República donen per acabada la protesta contra Felip VI, altres grups convocants criden a continuar a la Diagonal i fer una gran cassolada a les 20h. Vídeo de Jose M. Gutiérrez (@gutcab)

19:10 ÚLTIMA HORA L'@assemblea i el @PicnicxRep clouen la mobilització de protesta contra Felip VI amb una crema massiva de fotos del monarca espanyol

19:00 El president de la Generalitat, Quim Torra, no participarà en el míting de campanya de JxCat a Lleida perquè es quedarà a Barcelona seguint el detall de les protestes contra la presència de Felip VI a la capital catalana.

18:36 Davant dels aplaudiments, Felip VI ha aprofitat per aixecar-se i fer aixecar la princesa. S'han girat cap a l'auditori per allargar els aplaudiments i els visques.

18:32 EN DIRECTE Els Mossos tiren enrere el cordó policial fins al carrer Azaña, on hi ha la porta del darrere de l'Hotel Juan Carlos I, on s'ha allotjat la família reial; vídeo de @martiurgell

18:32 Felip VI, la reina Letícia i les princeses Elionor i Sofia entren a l'auditori del Palau de Congressos enmig d'un fort aplaudiment dels assistents. S'han escoltat crits de "visca el rei" abans que arrenqui la cerimònia d'entrega de premis, que inclou actuacions artístiques.

18:22 EN DIRECTE Diversos manifestants cremen fotos de Felip VI, el monarca espanyo i la comitiva reial ja són al Palau de Congressos on a les 19h ha de començar l'acte; informa @JordiVelert amb fotos d'@AdriaCostaRifa

18:19 El rei Felip VI, acompanyat de la reina Letícia i de les seves dues filles (Elionor i Sofia), ja és al recinte del Palau de Congressos de Catalunya. Les intervencions del monarca i d'Elionor, que parla per primera vegada a Barcelona i farà servir el català, seran al final de l'acte.



ÚLTIMA HORA El rei Felip VI, acompanyat de la reina Letícia i de les seves dues filles (Elionor i Sofia), ja és al recinte del Palau de Congressos de Catalunya; informa @OriMarch. Foto de Josep M. Montaner (@fotomontaner)

18:18 EN DIRECTE Els Mossos fan retrocedir un grup de gent que estava a l'avinguda de Xila amb el carrer de Pisuerga; vídeo de @martiurgell

18:11 EN DIRECTE Continua la protesta a la Diagonal. A les 19h ha de començar el lliurament dels Premis Princesa de Girona al Palau de Congressos; fotografies d'@AdriaCostaRifa

18:11 Cap membre del Govern assistirà, com ja estava previst, a l'entrega de premis de la Fundació Princesa de Girona. El president de la Generalitat, Quim Torra, va renunciar el 22 de juny del 2018 a exercir la vicepresidència d'honor de l'organisme.

18:08 Quatre dotacions de la Brigada Mòbil dels Mossos tallen la cantonada d'avinguda Xile amb el carrer Pisuerga, que connecta amb la porta de darrere de l'Hotel Rey Juan Carlos I.



18:04 EN DIRECTE Els Mossos blinden també el Reial Club de Polo. Els manifestants intenten impedir que algunes persones hi accedeixin per arribar al Palau de Congressos; informa @andreumerino

18:03 EN DIRECTE Els manifestants intenten impedir l'accés dels assistents als Premis Princesa de Girona; informa @JordiVelert

17:52 EN DIRECTE Un concentrat crema una imatge del Felip VI a la Diagonal; informa @JordiVelert

17:41 El Reial Club de Polo recomana no anar al club aquesta tarda per les "dificultats en els accessos" arran de les protestes contra Felip VI.

Debido a las dificultades en los accesos a causa de las manifestaciones, recomendamos a socios, familiares y acompañantes que no acudan esta tarde al Club. — Real Club de Polo (@RCPoloBarcelona) November 4, 2019

17:31 Els Mossos tanquen l'entrada del Club de Polo després de deixar-hi passar una assistent als Premis Princesa de Girona. Els manifestants han avançat i la policia ha amenaçat en carregar. El club i el Palau de Congressos estan connectats, per això alguns dels assistents a l'acte intenten entrar per allà.

EN DIRECTE Els antiavalots dels Mossos amenacen en carregar a la porta lateral del Club de Polo. El club i el Palau de Congressos estan connectats, per això molts assistents intenten entrar per allà; informa @andreumerino

17:26 EN DIRECTE Els antiavalots arriben abans que els manifestants a l'accés lateral del Club de Polo. La gent crida amb ironia "queremos ir a missa", recordant els dies previs a l'exhumació de Franco; informa @andreumerino

17:25 EN DIRECTE Un grup de manifestants es dirigeix a l'entrada lateral del Club de Polo. Passen per davant del cordó dels antiavalots dels Mossos; informa @andreumerino

17:21 EN DIRECTE El regidor del PP a Barcelona, @josebouvila, apareix al mig de la manifestació contra Felip VI. Els manifestants criden "Fora, fora"; vídeo de @martiurgell

17:14 EN DIRECTE Els manifestants aconsegueixen que un dels convidats als Premis Princesa de Girona no pugui entrar pel Club de Polo. L'increpen i el fan fora. Ha acabat entrant a un cotxe de la Guàrdia Urbana; informa @andreumerino. 📹 @martiurgell

17:12 EN DIRECTE La Brimo espera a uns 100 metres de l'entrada del Club de Polo, on alguns manifestants s'han assegut per impedir el pas als assistents als Premis Princesa de Girona; vídeo de @martiurgell

17:11 EN DIRECTE Un grup de manifestants s'asseu davant del Club de Polo per evitar que els assistents als Premis Princesa de Girona puguin accedir al Palau de Congressos; vídeo de @martiurgell

17:10 EN DIRECTE Discussió entre manifestants i assistents als Premis Princesa de Girona. Un home recorda a una dona que vol assistir a l'acte que hi ha presos, exiliats i gent que ha perdut l'ull per les càrregues policials; vídeo de @martiurgell

17:05 FOTOS Centenars de persones protesten per la visita de Felip VI a Barcelona; fotografies d'@AdriaCostaRifa

17:03 EN DIRECTE Un grup reduït de manifestants es concentra davant del Reial Club de Polo. Crits de "Ni oblit ni Borbó" i una pancarta amb el lema "Guillotina per als sàtrapes"; informa @andreumerino

17:03 EN DIRECTE Alguns dels assistents als Premis Princesa de Girona intenten entrar pel Club de Polo mentre alguns manifestants en bloquegen l'accés; vídeo de @martiurgell

17:02 EN DIRECTE Manifestants bloquegen l'accés al Club de Polo mentre canten la cançó "Si el rei vol corona"; vídeo de @martiurgell

16:47 EN DIRECTE Almenys un miler de persones ja protesta per la presència de Felip VI a Barcelona. Hi ha manifestants de totes les edats i criden "fora el Borbó"; informa @andreumerino

16:44 EN DIRECTE Una columna provinent de Sants comença a arribar a la Diagonal. Criden "quina pudor que fa el Borbó"; vídeo de @martiurgell

16:43 EN DIRECTE Alguns concentrats contra la visita del rei criden i empenten un periodista de La Sexta. Crits de "fora, fora"; informa @JordiVelert

16:36 EN DIRECTE Els concentrats xiulen els assistents als Premis Princesa de Girona que passen per la zona i accedeixen a la part blindada de la Diagonal per arribar fins al Palau de Congressos; informa @JordiVelert

16:31 EN DIRECTE Centenars de persones protesten a la Diagonal, just davant del Club de Polo, a uns cent metres del Palau de Congressos, que ha quedat blindat. Vídeo de @martiurgell

16:26 EN DIRECTE Dues motos dels Mossos s'obre pas per la Diagonal entre la multitud concentrada, que crida i xiula; vídeo de @JordiVelert

16:18 EN DIRECTE Pícnic per la República (@PicnicxRep) reparteix cartells de Felip VI cap per avall als manifestants; informa @andreumerino

16:15 El dispositiu dels Mossos d'Esquadra és diferent del d'aquest dissabte. Les unitats antiavalots s'han situat al mig de la Diagonal, a tocar dels manifestants. Ahir eren darrere les tanques que blindaven el Palau de Congressos i l'Hotel Juan Carlos I.

16:15 La candidata del PPC a les eleccions espanyoles Cayetana Álvarez de Toledo ha demanat al rei Felip VI que "vingui més" a Catalunya. "La corona no pot renunciar a un mil·límetre de Catalunya perquè qualsevol renúncia és un retrocés de la llibertat", ha afirmat en un dinar-col·loqui al Círculo Ecuestre, a Barcelona.

16:13 EN DIRECTE Els assistents al lliurament dels Premis Princesa de Girona poden entrar pel lateral de la Diagonal, passant el cordó policial dels Mossos; vídeo de @martiurgell

16:09 EN DIRECTE Més d'un centenar de persones ja protesta contra la presència de Felip VI al Palau de Congressos. Encara ha d'arribar el gruix de la gent. Fotos d'@AdriaCostaRifa

16:06 EN DIRECTE Els Mossos fan fora tota la gent que hi havia davant del Palau de Congressos. Davant de la línia policial, un centenar de persones concentrades criden "independència". Vídeo de @martiurgell

16:04 Afectacions de trànsit a l'entrada de Barcelona per la Diagonal per la visita de Felip VI. Segons informa Trànsit, hi ha una cua de 4 quilòmetres
⚫ Tallada la B-23 per entrar a Barcelona per la Diagonal. Desviaments a Esplugues cap a la Ronda de Dalt i cua de 4 km