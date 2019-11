EN DIRECTE El tercer dia de campanya del 10-N, al minut

13:26 EN DIRECTE Crits de "Sí se puede!" i "Inés-Inés-Inés-Arrimadas" per rebre la candidata de Ciutadans per Barcelona, que avui fa campanya per l'Hospitalet; informa @PepMartiVall https://t.co/9sJ3toeMVB #10N pic.twitter.com/Xi7FXCYznA — NacióDigital (@naciodigital) November 3, 2019

13:22 Errejón alerta que les noves eleccions representen una nova oportunitat per a Vox. Algunes enquestes apunten que els ultres doblarien escons el 10-N.

13:21 Errejón critica Pedro Sánchez per la supressió inicial del federalisme del programa electoral socialista: "El federalisme no té res a veure amb el nacionalisme, té a veure amb blindar els drets socials".

13:21 Errejón ataca Sánchez pel lema de campanya del PSOE: "Què vol dir 'Ara sí'? Vol dir que estàs disposat a trucar la porta de Pablo Casado per pactar la seva abstenció?"

13:14 Puigdemont rebutja les «lliçons d'autocrítica» de Sánchez i l'acusa de «supremacista polític». L'expresident insta Felip VI a aprofitar la visita a Barcelona per reflexionar pel discurs del 3-O de 2017.

13:07 Iceta responsabilitza ERC de la declaració d'independència del 2017 des de l'acte del PSC a Sant Joan Despí.

13:06 EN DIRECTE Juanan Geraldes (@JuanAntonioGH), candidat per Barcelona de Més País: "Per molts grans que siguin les 'manis', amb estelades o 'rojigualdas', dilluns tots hem d'anar a treballar i defensar els serveis socials"; informa @JordiVelert https://t.co/9sJ3toeMVB #10N pic.twitter.com/sqGdDqFhKQ — NacióDigital (@naciodigital) November 3, 2019

13:06 EN DIRECTE @MireiaMolla, dirigent de Compromís, carrega contra @ahorapodemos en l'acte de @MasPais_Es: "La política es construeix no des d'assaltar els cels sinó millorant la vida de la gent"; informa @JordiVelert https://t.co/9sJ3toeMVB #10N pic.twitter.com/Fb1jQqu1TS — NacióDigital (@naciodigital) November 3, 2019

12:37 EN DIRECTE @MartaRosiq demana rebutjar la repressió aquest #10N i evitar que el PSOE guanyi les eleccions a Catalunya https://t.co/9sJ3toeMVB #10N pic.twitter.com/ILYeeNc3Wg — NacióDigital (@naciodigital) November 3, 2019

12:36 EN DIRECTE "Tapas variadas" i "rojigualda". Tot a punt perquè comenci l'Encuentro Ciudadano amb Inés Arrimadas al barri de Bellvitge de l'Hospitalet; informa @PepMartiVall https://t.co/4fCa5HwPOo #10N pic.twitter.com/bUmUCIe6Yd — NacióDigital (@naciodigital) November 3, 2019

12:35 EN DIRECTE Arriben al míting del CCCB el líder de @MasPais_Es, Errejón; la portaveu del partit, Rita Maestre; el candidat per Barcelona, Juanan Geraldes; i Mireia Mollà, dirigent de Compromís; informa @JordiVelert https://t.co/4fCa5HwPOo #10N pic.twitter.com/tIv4wyT4gU — NacióDigital (@naciodigital) November 3, 2019

12:35 El PSOE es manté i Vox dobla escons, segons una enquesta a «El País». ERC guanyaria a Catalunya però perdria un escó en favor de JxCat i la CUP entraria al Congrés amb dos diputats.

12:09 Comença a omplir-se l’auditori del CCCB a pocs minuts que comenci el míting de Més País a Barcelona amb Íñigo Errejón.

11:12 Sánchez: «Si l'independentisme no fa autocrítica, serà difícil el diàleg». En una entrevista a La Vanguardia, el candidat del PSOE considera que Aragonès és "un independentista raonable" però avisa que ERC no ha abandonat "la línia extremista de Torra".

10:01 LA CARAVANA DE JXCAT Una (altra) campanya des de Waterloo; per Oriol March.

08:48 Pablo Casado, en una entrevista a El Mundo: "Responsabilitzo Sánchez del que passi el 10-N a Catalunya".

08:37 Colau, en una entrevista a l'Ara: "No podem seguir amb un Govern dividit i un president que va per lliure".

08:25 LA CAMPANYA ES LLEVA «La jornada de reflexió i la visita del rei seran claus»; l'anàlisi del tercer dia de campanya; per Roger Pi de Cabanyes (@Rogerpic) https://t.co/RGmgjb7fqA #10N pic.twitter.com/zEW9w7mzHF — NacióDigital (@naciodigital) November 3, 2019

23:06 Sánchez adverteix Torra sobre els possibles actes del Tsunami al 9-N i defensa la gestió de Buch. El líder del PSOE, en una entrevista a La Sexta Noche, no descarta ser investit amb l’abstenció del PP però assegura que el seu serà un govern progressista.

19:50 Malestar al PP per la campanya d'Álvarez de Toledo. Una informació de Pep Martí.

19:45 Radiografia del 10-N: com afronten els partits catalans la repetició electoral? Debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats de les formacions que pugnaran pels 48 escons que hi ha en joc a Catalunya. Un anàlisi de Roger Tugas i Oriol March.

19:34 Sis paraules de Junqueras des de la cel·la. El compungiment per la sentència conviu amb l'afany de tornar a guanyar, i els republicans busquen fer-ho amb "més ànimes" i menys banderes. La Caravana d'ERC, de Sara González, des del Centre Penitenciari de Lledoners.

19:32 EN DIRECTE Un miler de persones són a Folgueroles (Osona) en una butifarrada de suport als @CDRCatOficial detinguts el setembre, entre els que hi Xavier Buigas, veí del poblehttps://t.co/65kjU5fYqM #SentènciaProcés pic.twitter.com/6w9OSAKDNP — NacióDigital (@naciodigital) November 2, 2019

19:21 Pòquer de campanya. Les quatre claus de la jornada de dissabte per la campanya del 10-N: ERC accelera, Delgado amenaça, Montero evangelitza i el PP gasta. Ho explica Oriol March, cap de Política.

18:40 Ada Colau participarà en el míting de tancament de campanya de Pablo Iglesias a Madrid. "És el moment de donar-ho tot", assegura Colau.

17:13 La «resurrecció» de Vidal-Quadras. La figura de l'expresident dels populars catalans, avui recuperada pel seu partit, resumeix les limitacions de la dreta espanyola a Catalunya. Ho explica Pep Martí, a La Caravana del PP.

15:13 La CUP reivindica el seu paper en l'organització del referèndum de l'1-O. La formació aposta per portar "l'essència municipalista" al Congrés dels Diputats.

15:08 Arrimadas titlla Sánchez de «perill públic» i l'adverteix: «El 10-N et sortirà molt malament». La cap de llista de Ciutadans a Barcelona acusa els socialistes de voler "donar la justícia a Torra" perquè "el proper cop d'estat sigui exitós".

14:07 ERC exhibeix múscul a Lledoners i veu possible fer el «sorpasso» a Ciutadans. Els republicans es reivindiquen com l'única força independentista capaç de guanyar el 10-N. Informa Sara González des del centre penitenciari de Lledoners.

14:07 La candidata Álvarez de Toledo afirma que el PP es va equivocar "acceptant el nacionalisme com a animal de companyia" i que no faran el joc a la "burgesia tercerista". Ho explica Pep Martí.

13:56 Aragonès crida a fer el sorpasso a Ciutadans tot recordant que algunes enquestes apunten que poden treure més representants que els d'Albert Rivera. "Que se'ls glaci la cara als que es passegen pels platós i intenten fracturar la societat", ha exclamat.

13:52 Pere Aragonès afirma que el 10-N s'ha de triar entre els que van "aplaudir" les condemnes del Suprem "com va fer Pedro Sánchez" o Oriol Junqueras i Raül Romeva. També ha carregat contra el "franquisme sociològic" de l'estat espanyol. L'exhumació de Franco va ser, segons Aragonès, un acte de "propaganda que es va transformar en exaltació del feixisme".

13:48 Rufián adreça un missatge a Miquel Iceta i dona les gràcies al "poble valent" i a la "joventut valenta" que s'ha enfrontat a la policia i a un govern socialista "acovardit pel feixisme". "Cadascú agraeix a qui es deu i nosaltres ens devem al poble de Catalunya", ha dit.

13:39 Aleix Vidal-Quadras afirma en un acte del PP -en el qual ja no milita- que "els independentistes diuen que Catalunya serà la Dinamarca del sud, però serà la Síria de l'oest". Informa Pep Martí.

13:30 "Ens costarà molt més dolor del que ens havíem imaginat, però ens en sortirem perquè és irreversible. Encara que ens posin a la presó, mai tancarem els nostres somnis en un calaix", ha dit el president del Parlament, Roger Torrent, que ha assegurat que si hi ha dirigents empresonats, és perquè són "capaços de cosir grans consensos" per guanyar. Informa Sara González.

13:24 La secretària general adjunta d'ERC, Marta Vilalta, afirma que ERC farà "fracassar Pedro Sánchez" guanyant el 10-N. "Qui ha fracassat és aquesta Espanya amb una democràcia de fireta i la seva repressió", ha assegurat.

13:23 Vidal-Quadras i els fundadors de Ciutadans s'alineen amb Álvarez de Toledo. El Partit Popular català fa un homenatge a la "Resistència" contra el nacionalisme en què l'exlíder de la formació a Catalunya ha tingut un gran protagonisme. Ho detalla Pep Martí des del Centre Cívic Ateneu Fort Pienc.

13:21 La Junta Electoral tomba els recursos de JxCat i ERC contra l'acte del rei a Barcelona. L'organisme considera que la visita de dilluns del monarca no té a veure amb la campanya i sosté que Felip VI "no té adscripció política". Informa Oriol March.

13:15 El pare d'Oriol Junqueras, Artur Junqueras, carrega contra la sentència i el càstig que considera que imposa l'Estat sobre l'independentisme. "No passareu, per més que feu", ha cridat. Ho explica Sara González.

13:12 Mundó ha lamentat també les "coses injustes sobre el compromís d'ERC" que es diuen des d'alguns sectors de l'independentisme.

13:11 L'exconseller Carles Mundó reivindica que ERC ocupa "el carril central de la política catalana" i reivindica que cal "condicionar" la política catalana. Sense mencionar Junts per Catalunya, ha fet referència a aquells que "es piquen el pit" i ha recordat que els republicans defensaven la independència en temps en què eren minoria i patien "incomprensió i menyspreu".

13:11 Montero carrega contra el PSOE per la desaparició inicial del federalisme en el programa electoral: "Creuen que som tontos? No s'adonen que tothom veu que estan fent electoralisme barat a costa del projecte territorial?". Ho explica Jordi Velert des de Santa Coloma de Gramenet.

13:03 Montse Bassa ha carregat també contra els "fatxes", entre els quals ha dit que inclou els socialistes, i ha dit també que els socialistes li fan "fàstic".

13:03 Irene Montero (Podem) lloa Colau per plantar cara als "poderosos" que "no volien que Barcelona tingués una empresa pública d'energia" o "que hi hagués un dentista municipal".

13:02 Montse Bassa, cap de llista per Girona i germana de Dolors Bassa, carrega contra els socialistes, Podem i els comuns: "On són els sindicats majoritaris? I l'esquerra espanyola? On són els comuns? Ningú d'aquests pot dir alt i clar que aquesta sentència és una aberració? No puc entendre com els socialistes catalans poden dormir tranquils". Dolors Bassa va ser secretària general de la UGT.

12:58 Colau es felicita perquè ERC defensi ara que el referèndum ha de ser "acordat" però ironitza: "Viure per veure que Rufián vingui a donar-nos lliçons de pragmatisme". Informa Jordi Velert des de Santa Coloma de Gramenet.

12:54 Des de l'escenari, s'ha cridat "Bon dia Oriol". I des de Lledoners, els presos han respost: "Bon dia". A continuació, el líder d'ERC ha cridat des de la presó: "Us estimo Lluc i Joana. Guanyarem!". Aquest dissabte és l'aniversari del fill de Junqueras. Ho explica Sara González, enviada de NacióDigital per seguir l'acte central de campanya dels republicans.

12:51 El senador d'EH Bildu Jon Iñarritu assegura que el vot independentista pot ser el 10-N una "bofetada" a l'estat espanyol.