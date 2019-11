EN DIRECTE El setè dia de campanya del 10-N

08:48 Un organitzador de la via bàltica sobre el decret digital de Sánchez: "Ni tan sols Rússia actua d'aquesta manera". Üloo Laanoja diu que la UE "està cega" davant de la situació a Catalunya.

08:45 Toni Soler respon a les denuncies contra ell: «Direm el que haguem de dir fins a l'últim dia".

El presentador parla sobrfe les investigacions obertes per Fiscalia contra el seu programa "Està passant" i contra el "Polònia".

08:43 Les activitats del Tsunami per la jornada de reflexió del 10-N. El moviment confirma "centenars d'activitats" el 9-N a més de 200 poblacions catalanes i de les Illes.

08:12 Laura López afirma que «els comuns son la millor opció per a garantir el desbloqueig» a Catalunya. La candidata gironina d'En Comú Podem visita Olot i aposta per una variant d’Olot que sigui respectuosa amb un medi natural fràgil i de gran valor natural.

07:38 RECULL DE PORTADES dels diaris de paper espanyols i catalans. «Torra i els CDR volien declarar la República Catalana després de 'segrestar' el Parlament», a l'«ABC»

07:00 Bon dia ☀️🥐! Sánchez no menteix ara, mentia abans; llegiu «El despertador» ⏰ de Ferran Casas sobre el president del govern espanyol i la Fiscalia (i la resta de claus del dia)

21:29 Els manifestants que quedaven davant de l'edifici on s'ha fet l'acte de Vox decideixen marxar tots junts. S'acaba així la protesta sense incidents destacables.

21:08 Iglesias apel·la als votants del PSC desenganyats amb l'espanyolisme de Sánchez. El líder de Podem critica els canvis de postura del PSOE sobre Catalunya i assegura que el partit lila diu "el mateix a Barcelona, a Madrid i a Albacete". Per Jordi Velert.

21:08 JxCat s'agafa a la pífia de Sánchez i al triomf de Ponsatí per remuntar el 10-N. Torra assegura que el candidat del PSOE ha liquidat "l'escàs prestigi democràtic" de l'Estat i Borràs pressiona ERC per fer un grup independentista únic al Congrés dels Diputats. Per Oriol March.

20:52 ​Laura Borràs, candidata de JxCat a les eleccions espanyoles, denuncia la "crueltat" que suposa la mort del pare de Puigdemont mentre és a l'exili i, en aquest context, es pregunta: "Com podem donar els nostres vots a canvi de res?".

20:17 Josep Maria Matamala, mà dreta de Puigdemont a l'exili, assegura que el que "més mal" farà a l'Estat és la quantitat de vots independentistes recollida el 10-N. "El pitjor que ens podria passar és que la gent es quedi a casa", ha destacat Matamala, cap de cartell de JxCat per Girona al Senat.

20:05 Ignacio Garriga, líder de Vox a Catalunya, ha fet referència dins del seu discurs als manifestants que es troben a l'exterior: "Els que han intentant aturar un altre acte un cop més en aquesta regió tan espanyola com és Catalunya, que s'hi acostumin. Hem vingut per quedar-nos. Diumenge farem història".

20:05 Marta Madrenas, alcaldessa de Girona, carrega contra la CUP per la seva idea de no assistir a determinats plens del Congrés, i també contra ERC pel vot "a canvi de res" a Pedro Sánchez. "Nosaltres som al centre", assegura Madrenas en referència a JxCat.

19:48 El ministre d'Afers Exteriors en funcions, Josep Borrell, al míting del PSC a Cerdanyola del Vallès: "Si aquest país fos una dictaudra, a bones hores estarien acampats a la Gran Via".

19:48 Pablo Iglesias, líder de Podem, ironitza sobre les declaracions de Pedro Sánchez: "Viatjarà amb un grapat de GEOS a detenir personalment Puigdemont?", es pregunta. El líder de Podem assegura que la crisi catalana serà "l'excusa" del PSOE per justificar "una coalició tova" amb el PP.

19:48 La candidata de Junts per Catalunya al Congrés, Laura Borràs, assegura que la mort del pare de Puigdemont mentre l'expresident és a l'exili suposa "la pitjor cara de la repressió". "Això no ho oblidarem", assenyala Borràs en l'obertura del míting de JxCat a Girona, durant la qual llegeix un poema de Joan Vinyoli.

19:31 Jaume Asens, candidat d'En Comú Podem, carrega contra el cap de llista d'ERC: "Hem vist el Rufián que ha donat un xec en blanc als socialistes i el que va votar en contra dels pressupostos més socials de la història d'Espanya".

19:31 Ada Colau, alcaldessa de Barcelona i coordinadora de Catalunya en Comú, defensa que En Comú Podem és l'únic espai polític que pot "decantar un govern progressista davant la dreta més rància".

19:24 Mossos ha tancat l'accés a l'edifici després que els manifestants intentessin bloquejar l'entrada del mateix. Crits i xiulada contra la policia, que sí permet l'entrada als assistents a l'acte de Vox.

18:31 Màxima igualtat entre dretes i esquerres, segons l'última enquesta prohibida del 10-N. El PSOE es recuperaria a costa de Podem i Vox podria arribar ja als 58 diputats i convertir-se en tercera força.

16:18 L'ANC es referma en el seu compromís amb la noviolència davant les diligències obertes per la Fisacalia contra la seva presidenta Elisenda Paluzie arran d'unes declaracions sobre les protestes a Catalunya després de la sentència

15:02 Rivera acusa Sánchez de "tirar per terra la feina del fiscal” en l'extradició de Puigdemont. El líder de Cs es mostra convençut que Puigdemont serà extradit i jutjat a Espanya “malgrat Sánchez”.

14:55 El número dos del PSC,Francisco Polo, ha assegurat que volen «tornar a tenir la confiança de la majoria progressista de Terrassa». Per Marc Solé

14:35 Álvarez de Toledo afirma que "el PSC és un partit nacionalista que se sitúa a l'esquerra perquè el nacionalisme pugui assolir els seus objectius. El PSC és un infiltrat".

14:35 Rosa Díez ataca dur Sánchez i exclama en l'acte del PP: "Qui governa Espanya és el candidat dels enemics d'Espanya".

14:35 L'exlíder d'UPyD Rosa Díez intervé en l'acte del PP i pregunta retòricament a Pablo Casado: "Em promets que no hi haurà apaivagament?".

14:32 Pablo Casado diu en un acte al Tinell que, com ja van advertir, "abans de trencar-se Espanya, s'ha trencat Catalunya".

14:13 Asens demana a Errejón que retiri la llista de Barcelona per no dividir el vot. El cap de llista dels comuns creu que és "el més assenyat" perquè cap enquesta dona representació a Més País a la demarcació, però el nou partit mantindrà la candidatura. Per Jordi Velert.

13:39 Budó considera gravíssimes les declaracions de Sánchez fetes a la Fiscalia i creu que evidencia la manca de divisió de poders de l'estat espanyol.

13:22 ERC reivindica més lideratges femenins per resoldre el conflicte polític. Dirigents republicanes demanen que hi hagi "el màxim de dones" al capdavant del partit i asseguren que el candidat o candidata a la presidència de la Generalitat encara està per escollir. Per Sara González.

13:22 LA CARAVANA DEL PSC Pedro Sánchez, el «Nelson Mandela» espanyol. El PSC torna a confiar en la influència del líder del PSOE per, com a mínim, revalidar els resultats obtinguts el 28-A. Per Andreu Merino.

12:47 La número dos de la candidatura d’ERC, Carolina Telechea, ha lamentat l’”absoluta falta de respecte a la separació de poders” de Pedro Sánchez i li ha demanat “quina diferència hi ha entre” el que defensen els socialistes i el que diuen Ciutadans i Vox quan plantegen “empresonar” independentistes o “detenir el president de la Generalitat”.

12:27 La Unió Progressista de Fiscals ha rebatut les declaracions del president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, i ha defensat que “el Ministeri Fiscal és autònom del govern, de qualsevol govern”. En una piulada aquest dimecres, després que Sánchez hagi reivindicat el seu control sobre la Fiscalia per impulsar l’extradició de l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont en una entrevista a RNE, l’associació professional ha afirmat que l’executiu “no pot donar ordres a la Fiscal General”. “Que quedi clar”, ha insistit l’associació a Twitter.

12:22 JxCat pressiona ERC pel grup independentista únic al Congrés: "Qui podria dir 'no' a treballar per l'autodeterminació?". Borràs assegura que no tindrà "cap problema" per trucar Rufián i abordar la proposta.

12:21 La Fiscalia investiga Paluzie per defensar que els aldarulls han fet visible el conflicte català. El ministeri públic obre diligències contra la presidenta de l'ANC per unes declaracions a TV3 denunciades per Societat Civil Catalana.

12:14 Manuel Cruz defensa que Sánchez "pot instar" el fiscal a demanar l'extradició de Puigdemont sense afectar la divisió de poders. El president del Senat i candidat del PSC a la cambra alta diu que la Fiscalia després actua amb "criteris tècnics i jurídics".

12:14 Casado anuncia que Ana Pastor serà ministra si el PP governa després del 10-N. El líder dels populars argumenta que "fan falta equips de gestió contrastada" per fer front a les crisis "econòmica, social i territorial.

12:13 Borràs afirma que Sánchez ha certificat la "defunció" de la separació de poders a Espanya i el compara amb Santamaría. JxCat considera que el PSOE continua la "línia d'intervenció" del PP en reivindicar el control sobre la Fiscalia per extradir Puigdemont.

