EN DIRECTE El segon dia de campanya del 10-N, al minut

12:15 En Comú Podem omple la plaça Sagrada Família, a Santa Coloma de Gramenet, a pocs minuts d’un míting en què participaran Ada Colau i Irene Montero. Ho segueix Jordi Velert.

12:08 EN DIRECTE Sala plena al centre cívic de Fort Pienc per l'acte del PP d'homenatge a la "Resistència". Amb un participant sorprenent: l'expresident dels populars catalans Aleix Vidal-Quadras; ho segueix @PepMartiVall https://t.co/9sJ3toeMVB #10N pic.twitter.com/eSfFdhZ3cE — NacióDigital (@naciodigital) November 2, 2019

12:03 EN DIRECTE Líders d'@Esquerra_ERC intercanvien opinions amb alguns membres dels @CDRCatOficial poc abans de començar l'acte central de campanya dels republicans a Lledoners; ho segueix @_Sara_Gonzalez_ https://t.co/9sJ3toeMVB #10N pic.twitter.com/R1sQ73JHdi — NacióDigital (@naciodigital) November 2, 2019

12:03 EN DIRECTE Els membres del @FreeJunqueras despleguen una pancarta gegant al mateix temps que una vintena de membres dels @CDRCatOficial sostenen una pancarta que diu "Vergonya de polítics" https://t.co/9sJ3toeMVB #10N pic.twitter.com/pkJoMrZAUG — NacióDigital (@naciodigital) November 2, 2019

11:58 EN DIRECTE Aquest és l'aspecte de l'esplanada de Lledoners minuts abans que arrenqui el míting central de campanya d'@Esquerra_ERC, en el qual participaran els principals dirigents del partit; informa @_Sara_Gonzalez_ https://t.co/9sJ3toeMVB pic.twitter.com/KGAmf6Ok9u — NacióDigital (@naciodigital) November 2, 2019

11:32 Casado diu que el PP "no pot facilitar" que governi el PSOE: "Som el contrari de Sánchez, no el podem investir". El líder dels populars avisa que, en cas de governar, aplicaria un 155 "sense limitacions de termini ni de competències" a Catalunya.

10:02 Torra dona suport a Borràs després que la Fiscalia hagi demanat al Suprem que la investigui. El president de la Generalitat transmet a la candidata de JxCat un missatge d'ànims: "Més que mai al teu costat". El ministeri públic vol que el tribunal l'investigui pels presumptes contractes irregulars a la ILC.

08:52 Podem i ERC reclamen a Álvarez de Toledo que esmeni el seu "error" sobre el consentiment sexual i ella s'hi nega. "A la vida quotidiana no tot el que no sigui un sí és un no", defensa la portaveu del PP.

08:51 La resposta a la situació a Catalunya enfronta les tres dretes a PSOE, Podem i ERC al debat a set de TVE. Álvarez de Toledo, Arrimadas i Espinosa de los Monteros intercanvien retrets i competeixen en mà dura contra l'independentisme.

20:46 EN DIRECTE Joan Bonanit apareix al final del míting de JxCat per acomiadar, com cada dia, els presos a Lledoners. Salutacions i xiulets surten dels murs del centre penitenciari; ho explica @OriMarchhttps://t.co/tguHZluuGp #10N pic.twitter.com/970fP19CAO — NacióDigital (@naciodigital) November 1, 2019

20:19 EN DIRECTE @KRLS: "Cada cop hi ha més gent que pensa que Espanya és un problema per a la democràcia europea, perquè violenta el recurs del vot". Compara l'Estat amb Turquia i la Xina per haver "desobeït" els convenis sobre drets civils i políticshttps://t.co/tguHZluuGp #10N pic.twitter.com/59akUKkegp — NacióDigital (@naciodigital) November 1, 2019

20:00 EN DIRECTE Roger Español, candidat de JxCat al Senat, acusa l’Estat d’actuar de forma “feixista” i posa els exemples de Tamara i Adrià Carrasco, @valtonyc i els detinguts pels aldarulls de les últimes setmanes; informa @OriMarch des de Lledonershttps://t.co/tguHZluuGp #10N pic.twitter.com/F5znvGD5TE — NacióDigital (@naciodigital) November 1, 2019

19:37 EN DIRECTE Meritxell Lluís, dona de Josep Rull, parla en nom dels familiars dels presos a Lledoners. Envia records cap als nous "represaliats" de les últimes setmanes: "Ens en sortirem fins que ho aconseguim. Llibertat presos polítics i exiliats!"https://t.co/tguHZluuGp pic.twitter.com/zTRMOYyLpm — NacióDigital (@naciodigital) November 1, 2019

19:20 EN DIRECTE Es projecten intervencions de Sànchez, Rull, Turull i Forn des de la presó i des del Suprem. Aplaudiments per a tots ells de part dels centenars d'assistents que han acudit fins a Lledoners en un dels principals actes de campanya de @JuntsXCathttps://t.co/tguHZluuGp pic.twitter.com/z5ar2clFxv — NacióDigital (@naciodigital) November 1, 2019

19:03 EN DIRECTE L'esplanada de Lledoners ja és a punt per acollir el míting de @JuntsXCat coincidint amb el segon aniversari (demà) de l'empresonament del Govern. Intervindran membres de la candidatura i familiars dels presos; informa @OriMarch https://t.co/tguHZluuGp pic.twitter.com/YwaAvFrz7w — NacióDigital (@naciodigital) November 1, 2019

18:54 Roger Español, candidat al Senat per Junts per Catalunya, carrega contra l'espot de campanya d'ERC per agrupar les paraules "llibertat" i "amnistia" en una mateixa paret. Assegura que una significa reparació del dany i l'altre agenollar-se.

Demanar "llibertat" i "amnistía" a la mateixa paret ho trobo força contradictori.

Llibertat(reparació del dany)= Alçats

Amnistía = Agenollats

En que quedem?? https://t.co/IZIFB1S7R1 — Roger Español (@FrontRoger) November 1, 2019

16:03 Casado també descarta pactar amb Sánchez: «Com hem d'investir qui ha negociat amb Torra?». El líder del PP retreu al president en funcions que s'ofereixi per organitzar la cimera del clima que s'havia de fer a Xile mentre que "no ha pogut ni garantir un Barça-Madrid".

14:12 La JEC ja va prohibir manifestacions en dia de reflexió com les que ha convocat Tsunami Democràtic. L'organisme electoral va vetar les mobilitzacions del 2014 després de l'atemptat de l'11-M i la del 15-M, el 2011. Això pot afectar la convocatòria del Tsunami pel dia 9 de novembre.

12:47 ERC defuig el cos a cos amb JxCat: «No donarem cops de colze als nostres companys de viatge». El vicepresident Pere Aragonès respon a Asens que creure que el procés "exclou altres lluites" suposa tenir una "visió pobre del que són les reivindicacions"; ho explica Sara González des del Castell de Montjuïc, a Barcelona.

12:38 Sánchez es comproment a no pactar una gran coalició amb el PP. El president espanyol en funcions i candidat del PSOE demana a Pablo Iglesias que no "bloquegi" un govern progressista.

12:10 El PSC ja rivalitza amb ERC i l'acusa de voler «la pitjor Espanya possible». Miquel Iceta retreu als republicans que critiquin Sánchez i alhora defensessin la seva investidura. Crònica d'Andreu Merino des de Mataró.

11:52 El vicepresident Pere Aragonès defuig el cos a cos amb Junts per Catalunya i assegura que no es donaran "cops de colze amb els seus companys de viatge". Tot i això, els recorda que van evitar un president independentista a la Diputació de Barcelona pactant amb el PSC.

00:18 Álvarez de Toledo promet "fermesa" davant de l'independentisme: "S'han acabat els errors". La candidata popular es presenta com a líder dels "desemparats i marginats" i demana "acabar amb l'aliança del socialisme i el nacionalisme".

23:00 Iglesias acusa Sánchez de preparar una entesa amb el PP posant Catalunya com a "excusa". A banda, en l'inici de la campanya electoral pel 10-N, el líder de Podem s'ha mostrat favorable a estudiar possibles indults per als presos independentistes.

21:48 Arrimadas presenta Ciutadans com l'únic «vot útil» contra el «separatisme totalitari». La candidata del partit taronja per Barcelona diu que "no hi ha partit que sàpiga pactar més" que el d'Albert Rivera.

21:48 Abascal busca a Catalunya el vot dels socialistes decebuts pels «traïdors» Iceta i Montilla. Santiago Abascal anuncia que la primera decisió que prendria l'11 de novembre de guanyar les eleccions seria la detenció de Quim Torra. Informa Pep Martí, que ha assistit al primer acte del partit ultra.

21:19 PÒQUER DE CAMPANYA Abascal inaugura, Borràs reivindica, Casado dissimula i debat sense preguntes. Llegeix aquí el comentari editorial de NacióDigital amb el protagonista, la proposta, la frase i la dada de la campanya del 10-N. Per Ferran Casas, subdirector del diari.

21:15 Iceta insta l'independentisme a «acceptar les regles del joc» abans de dialogar. El líder del PSC s'atorga el mèrit d'haver fet reincorporar al PSOE la referència al federalisme al programa electoral. Informa Andreu Merino des de l'Auditori Barradas, a l'Hospitalet de Llobregat.

21:14 Els comuns es reivindiquen per «desbloquejar la irresponsabilitat» dels governs català i espanyol. Jaume Asens assegura que són "l'opció útil" del republicanisme, el federalisme i la plurinacionalitat.

21:13 ERC crida a «sentenciar l'Estat» amb una victòria el 10-N. Amb la condemna a Oriol Junqueras i als líders independentistes encara candent, els republicans busquen revalidar un triomf per "obligar" un Pedro Sánchez "sense principis" a dialogar. Ho explica Sara González des de Sant Andreu de Palomar.

21:13 EN DIRECTE @Santi_ABASCAL abandona la Farga de l'Hospitalet com una estrella de rock i enmig de crits de "!Presidente, presidente!"; ho segueix @PepMartiVall https://t.co/9sJ3toeMVB #10N pic.twitter.com/Dh7xYHLr33 — NacióDigital (@naciodigital) October 31, 2019

20:45 VÍDEO La cadira buida de Sánchez i dards a ERC: així és el vídeo de campanya de JxCat. La veu de Puigdemont i la presència de Borràs protagonitzen l'espot de la formació, que ha arrencat la campanya al Tradicionàrius de Gràcia. Per Oriol March.

20:45 EN DIRECTE @miqueliceta relata la trucada a Ferraz per demanar que el programa del @PSOE incorpori referències al federalisme; ho està seguint @andreumerino https://t.co/9sJ3toeMVB #10N pic.twitter.com/5ic6LRuo64 — NacióDigital (@naciodigital) October 31, 2019

20:32 EN DIRECTE @LauraBorras: "L'1 d'octubre ho va començar tot i no s'ha acabat res. No regalarem els nostres vots fins que aconseguim la independència". La candidata al Congrés tanca l'acte de campanya amb crits de "independència" des del barri de Gràciahttps://t.co/tguHZluuGp #10N pic.twitter.com/LGB6EJzqnI — NacióDigital (@naciodigital) October 31, 2019

20:28 Rufián: "Per cada una de les hòsties de la Brimo i de la policia nacional al nostre jovent, voteu. Contra la seva venjança, la nostra victòria". Ho explica, des del míting, Sara González.

20:28 Rufián crida a "sentenciar" l'Estat amb una victòria d'ERC el 10-N i assegura que Sánchez "no té principis". "La bona notícia quan tens algú davant que no té principis és que si perd, seu i parla", ha dit.

20:17 El candidat d'ERC, Gabriel Rufián, demana un aplaudiment per a Joan Tardà, a qui agraeix que l'hagi fet "millor persona".

20:07 Aragonès dona les gràcies al jovent que ha sortit a "guanyar-se el futur" i que ha acampat a la plaça Universitat.

20:07 El vicepresident Pere Aragonès assegura que, qui "fracassarà" a Catalunya el 10-N, serà Pedro Sánchez. "Per moltes sentències del Suprem i complicitats amb la repressió de Sánchez, a aquest poble no el sentencia ningú. Han abandonat la lluita antifranquista per abraçar la repressió. Amb amenaces no ens guanyaran. Amb els vots i les urnes sempre guanyem", ha assegurat des del míting de Sant Andreu, on hi és Sara González.

20:04 JxCat entra en el cos a cos amb ERC des del primer minut de la campanya. Puigdemont assegura que a Madrid "s'hi ha acabat el bròquil" i reclama expressar un "gran prou a maltractar Catalunya" des del Congrés dels Diputats. Informen Oriol March i Victor Rodrigo.

20:01 Torrent denuncia que l'estratègia de l'Estat que capitaneja el PSOE passa per una "resposta repressiva", per "cronificar el conflicte" i per "criminalitzar un moviment que és pacífic". "El PSOE s'ha convertit en el millor portaveu de la dreta espanyola. Quina diferència hi ha entre el PSOE i el PP? No n'hi ha cap!", ha assegurat durant el míting d'ERC.

20:01 Roger Torrent: "La independència és una absoluta necessitat democràtica. És una qüestió de supervivència democràtica. L'independentisme té l'obligació de guanyar eleccions".

20:01 L'expresident Carles Puigdemont, contundent contra la gestió del govern espanyol: "Prou. Anem a Madrid amb un cove ple d'indignació. S'ha acabat el bròquil. Prou de maltractar Catalunya". El públic coreja "ni un pas enrere" en acabar el discurs l'expresident. Ho expliquen Oriol March i Victor Rodrigo.

20:00 EN DIRECTE El públic congregat en l'obertura de campanya de @JuntsxCat rep amb un fort aplaudiment i crits de “president” la presència per videconferència de Puigdemont (@KRLS); informen @OriMarch i @VictorrRodrigohttps://t.co/tguHZluuGp #10N pic.twitter.com/7crG4akbdk — NacióDigital (@naciodigital) October 31, 2019

19:53 La número dos de la candidatura d'ERC, Carolina Telechea, assegura que la sentència és “la més gran de les lleis mordassa” i lamenta que la cúpula judicial actuï “lliurement” per defensar la unitat d'Espanya. Els republicans defensen que els socialistes "no poden guanyar" les eleccions a Catalunya perquè suposaria "avalar" la sentència del Tribunal Suprem. "El 10-N va de repressió o de democràcia", ha dit Telechea. Informa Sara González