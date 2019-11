EN DIRECTE Protestes per la sentència

09:40 A hores d'ara, no hi ha cap carretera tallada. Podeu consultar aquí l'estat del trànsit en directe.

08:52 Aturades a l'AP-7 a Salt perquè encara es fan tasques de neteja en alguns carrils. També es regula el trànsit a Sant Julià de Ramis i a Riudellots de la Selva.

08:30 La vicepresidenta de l'Eurocambra Heidi Hautala defensa que si el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) reconeix Oriol Junqueras com a eurodiputat serà una "lliçó molt útil per al Parlament". En una entrevista a l'ACN, Hautala assegura que si el TJUE dona la raó a Junqueras serà una "lliçó" també per als estats que "intenten condicionar i restringir l'adopció del mandat per part d'un membre electe" a través de "regulacions nacionals".

08:10 ÚLTIMA HORA Jordi Cuixart demana la nul·litat de la sentència pel «biaix polític» del Suprem. L'escrit presentat per Benet Salellas, advocat del president d'@omnium, assegura que el veredicte vulnera el dret de reunió i criminalitza la dissidència

23:13 EN DIRECTE Un centenar de persones talla la C-25 a Folgueroles en els dos sentits de la marxa. Han muntat i incendiat una barricada. Per ara, no hi ha presència policial; imatges de @gutcab https://t.co/rgDhlZMdmD pic.twitter.com/jCMKqrnvni — NacióDigital (@naciodigital) November 13, 2019

20:48 VÍDEO Talls als principals accessos de Barcelona per segona jornada consecutiva. La Guàrdia Urbana informa d'afectacions a la Diagonal, la Meridiana i diversos punts de l'Eixample.

20:48 Tall de la C-25 i la C-17 a Gurb, a Osona. És un dels punts de la xarxa viària on les protestes són més habituals.

19:03 Què és la Segona Onada? El canal de Telegram ha aparegut aquest matí ha estat difós principalment pels CDR i no té res a veure amb el Tsunami Democràtic.

18:39 Els CDR criden a tallar els accessos a Barcelona en els mateixos punts d'ahir: la Diagonal a Maria Cristina, la Gran Via a Padilla i, per últim, la Meridiana. També hi ha convocat un tall a l'N-II a Sant Adrià de Besòs.

17:01 Interrompuda la circulació de l'AVE entre Girona i Figueres per "possible presència de persones" a la via. Está interrumpida la circulación de trenes de alta velocidad entre Girona y Figueres de forma cautelar por posible presencia de personas en la infraestructura. — INFOAdif (@InfoAdif) November 13, 2019

16:55 Aixecades les restriccions de pas de camions per l'N-II entre Fornells i la Jonquera per les protestes del Tsunami. La mesura és temporal per facilitar la mobilitat després de la "situació excepcional" que ha viscut la xarxa viària gironina.

16:10 Llibertat provisional per al camioner que va intentar atropellar un grup de manifestants a l'N-II a la Jonquera. Se l'acusa d'un delicte de conducció temerària i s'haurà de presentar als jutjats sempre que se'l requereixi.

14:23 S'han reobert dos carrils a l'AP-7 a Girona en sentit sud (tram de 4 carrils). Normalitzat el desviament obligatori del punt quilomètric 55. A la'N-230 a Pont Suec s'ha de circular a través d'un pas alternatiu per una manifestació.

14:14 Reobert el Port de la Bonaigua després que una barricada n'hagi tallat el trànsit. Durant un hora la circulació per la C-28 s'ha vist afectada.

13:54 La policia obri diligències contra 170 manifestants que han tallat l'AP-7 durant aquests tres dies de protesta convocats pel Tsunami Democràtic. Fins al moment, i a falta de sumar les darreres investigacions practicades aquest dimecres per el tall a l'altura de Salt, els agents han retirat 97 vehicles.

13:44 ÚLTIMA HORA: Una barricada de foc talla el Port de la Bonaigua https://t.co/lmcjuxektZ #pallars — Pallars Digital (@pallarsdigital) November 13, 2019

12:12 Una vintena de persones estan conceNtrades a la rotonda A-2 amb C-25. Tot i no haver-se produït talls, ja hi ha vuit furgons de la BRIMO.

12:36 Torrent critica que la investigació de la Fiscalia arribi mentre PSOE i Podem tanquen un acord suposadament progressista i reitera que per més requeriments que rebi continuarà defensant la llibertat d'expressió al Parlament.

11:30 La defensa d'un dels joves empresonats pels aldarulls a Girona per les protestes postsentència demana a l'Audiència la llibertat per falta de proves. L'advocat Benet Salellas ha reclamat mesures alternatives metre s'investiga el cas i "corregir l'excepcionalitat" de la presó.

12:04 Els manifestants es retiren de Salt i es dona per acabada l'actuació policial depsrés d'un matí amb fort desplegament per part de Mossos i Policia Nacional

12:04 L'acció del Tsunami a l'AP-7 a Salt, resumida en un minut. Vídeo: Martí Urgell/NacióDigital.





11:29 El president Quim Torra reclama als comuns que defensin la llibertat dels presos polítics des del consell de ministres durant la primera sessió de control al Parlament.

10:49 Es replega el dispositiu de la policia espanyola a Salt que havia de fer reforç als mossos.

10:45 EN DIRECTE Els manifestants discuteixen com han d'actuar, alguns tiren els contenidors i altres els tornen a posar bé (Foto: @AdriaCostaRifa) https://t.co/vkGsEL9lK9 pic.twitter.com/VRu6oZtQc4 — NacióDigital (@naciodigital) November 13, 2019

10:45 . @tsunami_dem anuncia que GitHut ha tornat a obrir l'accés al repositori web tancat per ordre de l'Audiència Nacional https://t.co/vkGsEL9lK9 — NacióDigital (@naciodigital) November 13, 2019

10:28 EN DIRECTE Arriben més reforços de a Salt. Segons informa el 3/24, hi ha agents que no porten identificació. (Foto: @AdriaCostaRifa )https://t.co/vkGsEL9lK9 — NacióDigital (@naciodigital) November 13, 2019

10:16 EN DIRECTE Els manifestants fan barricades dins de Salt davant l'avançament dels Mossos (Foto: @AdriaCostaRifa)https://t.co/vkGsEL9lK9 pic.twitter.com/QZtNjBAbsE — NacióDigital (@naciodigital) November 13, 2019

10:15 Els Mossos avancen al tall de l'Ap-7 de Girona. Els manifestants han abandonat la carretera en direcció Salt però les barricades continuen cremant (Foto: @AdriaCostaRifa) https://t.co/pMYZsjtGSf #TsunamiDemocràtic pic.twitter.com/Yv8sP7Bi8P — NacióDigital (@naciodigital) November 13, 2019

09:47 EN DIRECTE Els manifestants que tallen l'AP-7, reunits en assemblea, decideixen continuar la protesta https://t.co/vkGsEL9lK9 #TsunamicDemocratic pic.twitter.com/Ubl3qePbLt — NacióDigital (@naciodigital) November 13, 2019

09:31 Aragonès, sobre el preacord PSOE - Podem: "O hi ha taula de negociació o no ens podrem abstenir". Els republicans asseguren que "en aquests moments estan en el no" a la investidura però que esperen que els dos partits "es moguin".

09:19 EN DIRECTE Continua tallada l'AP-7 a Salt en els dos sentits de la marxa. Desviaments per sortides 6 i 8, i fortes retencions a la nacional. Podeu consultar l'estat del trànsit en directe, aquí.

09:13 EN DIRECTE La concessionària de l'autopista diu que, encara que s'obri l'AP-7 (continua tancada) trigarà unes hores a deixar passar vehicles perquè hi ha molts desperfectes 📸 @AdriaCostaRifa https://t.co/vkGsEL9lK9 #TsunamicDemocratic pic.twitter.com/H4Mpzi8zfW — NacióDigital (@naciodigital) November 13, 2019

08:49 Aragonès, sobre el preacord PSOE-Podem, en una entrevista a Catalunya Ràdio: "O hi ha una taula de negociació o no ens podrem abstenir". El vicepresident català demana al PSOE i Podem "que truquin".

08:33 EN DIRECTE Els manifestants que continuen tallant l'AP-7 diuen que no marxen fins que la policia no carregui; informa @AdriaCostaRifa https://t.co/vkGsEL9lK9 #TsunamicDemocratic pic.twitter.com/p7bX8zX4aO — NacióDigital (@naciodigital) November 13, 2019

08:21 EN DIRECTE Els manifestants de l'AP-7 a Girona, de moment no marxen, tot i que @tsunami_dem ha desconvocat la protesta 📸 @AdriaCostaRifa https://t.co/vkGsEL9lK9 #TsunamicDemocratic pic.twitter.com/6hdd4tylHX — NacióDigital (@naciodigital) November 13, 2019

08:10 El SEM atén 8 persones a la Jonquera i a Girona.Cap d'elles esta en estat greu i cinc han estat traslladades a centres mèdics.

08:10 Podeu llegir el comunicat íntegre de Tsunami Democràtic, en aquest enllaç.

08:01 COMUNICAT ​/ ÚLTIMA HORA El Tsunami Democràtic dona per acabats els tres dies de protestes amb talls de carreteres. La plataforma considera que la mobilització ha tingut èxit i preveu anunciar aviat noves accions

