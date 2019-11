EN DIRECTE Protestes i reaccions l'endemà del 10-N

11:34 EN DIRECTE, TALL A LA JONQUERA La gendarmeria francesa diu als manifestants que si no treuen el cotxe la multa és de 690 euros; informa @martiurgell https://t.co/akj8bon33g #TsunamiDemocràtic pic.twitter.com/k3DESYIhsa — NacióDigital (@naciodigital) November 11, 2019

11:32 L'aritmètica diabòlica de Sánchez per ser investit. El líder del PSOE haurà de triar entre una suma amb Podem i els independentistes o bé anar de la mà del PP; per Sara González.

11:26 ÚLTIMA HORA Rivera llança la tovallola i dimiteix com a líder de Ciutadans; per Pep Martí.

11:21 EN DIRECTE, TALL A LA JONQUERA La policia comença a emportar-se cotxes aparcats amb la grua 📸 @martiurgell https://t.co/akj8bon33g #TsunamiDemocràtic pic.twitter.com/U2h2nLkuL0 — NacióDigital (@naciodigital) November 11, 2019

11:13 La música ja sona des dels altaveus de l’escenari del tall de la Jonquera. En el mateix moment ha sortit el sol i els concentrats han aplaudit. La temperatura és de 10ºc, però bufa vent i la sensació tèrmica és encara més baixa





11:08 Al costat de l'escenari del tall a la Jonquera, que ja està gairebé muntat, hi ha una zona d'avituallament amb litres i litres de caldo i sucs, així com desenes de caixes amb fruita i entrepans https://t.co/85NKTizZJ1 #TsunamiDemocràtic pic.twitter.com/MbTmBZiKWs — NacióDigital (@naciodigital) November 11, 2019

10:59 Els manifestants de la Jonquera instal·len barricades:





10:53 Els manifestants de la Jonquera munten barricades amb a un centenar de metres de la frontera amb França. Desenganxen i aixequen les peces amb martells i gats mecànics https://t.co/85NKTizZJ1 #TsunamiDemocràtic pic.twitter.com/PYjEawi0uC — NacióDigital (@naciodigital) November 11, 2019

10:49 La nota que ha enviat Tsunami Democràtic demana utilitzar el cotxe perquè altres protestes amb cotxes a l'estat espanyol no han tingut responsabilitats penals ni hi han hagut càrregues. Es refereixen a la vaga dels taxistes

10:40 Tall a la Jonquera de Tsunami Democràtic (@tsunami_dem): els concentrats enganxen cartells al sostre dels cotxes on s’hi pot llegir “Drets, llibertat, autodeterminació”; informa @Sergi_Ambudio https://t.co/yHCnvXwPFo #SentènciaProcés #TsunamiDemocràtic pic.twitter.com/DRdibMmZSU — NacióDigital (@naciodigital) November 11, 2019

10:38 Un altra vídeo del tall a la Jonquera:





10:27 Així el Tsunami Democràtic ha tallat l'AP-7 a la Jonquera:





10:23 Rufián, sobre la pujada de Vox, en una entrevista a RAC1: «És culpa exclusiva de Sánchez»

El republicà descarta per ara una investidura socialista, però admet que cal parlar.

10:20 Almenys 20 quilòmetres de cua a la Jonquera pel tall de Tsunami Democràtic a la frontera amb França, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. El servei francès d'autopistes informa, a més, que hi ha 14 quilòmetres més a la Catalunya del Nord a l'altura de la sortida de Perpinyà Sud de l'A-9. Aquest és el punt on obliguen els vehicles a desviar-se perquè l'entrada a Espanya és "impossible", apunten des de la seva pàgina web. Els Mossos d'Esquadra, per la seva part, bloquegen l'AP-7 a La Jonquera per evitar que més persones i vehicles accedeixin al punt fronterer.

10:03 Continua tallada la frontera l'AP-7 a la Jonquera, en els dos sentits de la marxa, per la protesta de Tsunami Democràtic (@tsunami_dem). Recordeu que podeu consultar aquí l'estat del trànsit en directe https://t.co/auAaEXHBxt #SentènciaProcés #TsunamiDemocràtic pic.twitter.com/VlqaperBug — NacióDigital (@naciodigital) November 11, 2019

10:02 Els socialistes perden tres escons al País Valencià. La nit a la seu del PSPV va ser amarga.

10:00 El cap de llista d’ERC i guanyador de les eleccions espanyols, Gabriel Rufián, en una entrevista a Rac 1: Sánchez “passarà la història com un personatge molt nefast, egòlatra i irresponsable”.

09:50 Els cotxes que circulen en sentit nord estan sent desviats a Figueres. I els que venen de França estan sent registrats per la policia. Els manifestants han optat per parar els cotxes a el Pertús i anar a peu fins a l'autopista.

09:49 L'acció del Tsunami Democràticha començat cap a les 9 del matí. Inicialment s'ha tallat l'AP-7 en sentit sud i s'ha deixat un carril obert en direcció França, però la circulació ha quedat finalment totalment interrompuda, segons ha informat el Servei Català de Trànsit.

09:26 ACTUALITZACIÓ El Tsunami Democràtic talla la frontera a la Jonquera. Llegiu el comunicat íntegre del moviment, en aquest enllaç.

09:08 ÚLTIMA HORA El Tsunami Democràtic talla la frontera a la Jonquera. El moviment fa una crida a desplaçar-s'hi per mantenir el tall durant tres dies i bloquejar per complet el punt estratègic.

08:26 Per què Vox ha crescut tant? Per què Ciutadans ha patit una patacada històrica? Per què l'independentisme ha fet el millor resultat de la seva història? Tots els perquès del 10-N, en aquest enllaç.

08:11 PSOE i PP haurien de pactar al Senat per aplicar el 155. Consulta aquí els resultats a la cambra alta espanyola, on l'independentisme ocuparà 14 cadires.

06:38 Bon dia ☀️🥐! Independentisme o PP: Sánchez s'ho ha buscat; llegiu «El despertador» ⏰ de Ferran Casas sobre la situació política després de les eleccions espanyoles (i la resta de claus del dia)

00:51 Juan Carlos Girauta (Cs) que s'ha quedat sense escó al Congrés piula a la xarxa: "Crec que els separatistes que s'alegren de la meva sortida del Congrés no han valorat bé la llibertat que de tornar a ser un ciutadà que només es representa a si mateix".

00:31 VÍDEO Forocoches ho torna a fer: envien un grup de mariachis a la seu de Ciutadans. Els usuaris del fòrum més gran de l'Estat han recaptat 130€ en qüestió de minuts per contractar el grup de música mexicà.





00:12 Roger Español queda vuitè en les eleccions al Senat per Barcelona. Rosa Lluch, dels comuns, ha quedat setena. Per la demarcació de la capital catalana entraven quatre senadors: han entrat tres d'ERC i un del PSC.

00:07 El candidat del partit d'ultradreta Vox a Barcelona, en el discurs de victòria: "Ciutadans de Catalunya, ja som aquí". El diputat electe per Barcelona promet "persistir" fins a "conquerir el govern de la nació" i arribar a la Moncloa.

23:55 ÚLTIMA HORA Les desenes de simpatitzants del PSOE que s'apleguen a Ferraz criden a Pedro Sánchez que "con Casado no" i "con Iglesias sí". El guanyador de les eleccions s'ha compromès a "aquesta vegada sí o sí" formar govern.

23:41 Torra demana a Sánchez que assumeixi les seves responsabilitats: "No es pot governar Espanya sense escoltar Catalunya". El president del Govern felicita PSOE, ERC i CUP i constata que hi haurà 23 diputats independentistes per defensar l'autodeterminació.

23:39 Tots els perquès del 10-N Per què Vox ha crescut tant? Per què l'independentisme ha fet el millor resultat de la seva història? Per què el PSC es manté? Les respostes d'aquestes noves eleccions. Un repàs de tots els periodistes de NacióDigital, desplegats per les seus dels partits en la nit electoral.

23:28 Per què s'ha ensorrat Ciutadans? La línia erràtica d'Albert Rivera i la seva aposta errònia per liderar la dreta espanyola ha dut el partit al precipici. Ho explica Pep Martí a partir dels resultats del partit taronja al 10-N.

23:27 El PSC celebra els resultats i reafirma la seva alineació amb el PSOE. Els socialistes es reivindiquen com l'única opció per aconseguir una "sortida pactada" al "cul de sac" que viu Catalunya. Crònica d'Andreu Merino.

23:26 Albert Rivera posa el seu futur en mans dels seus militants. El líder de Cs ha convocat una executiva nacional extraordinària i urgent per aquest dilluns al matí.

23:26 Per què el PSOE acaba perdent tres escons? Sánchez també ha pagat els plats trencat de l'esquerra i no ha aconseguit atreure els vots que han desertat de Ciutadans. L'anàlisi de Ferran Casas, subdirector de NacióDigital.

23:25 Per què Vox és tercera força a Espanya? El partit de Santiago Abascal ha sabut canalitzar el malestar de dretes a Espanya i ha estat el beneficiari del discurs bel·ligerant de PP i Ciutadans contra el sobiranisme. Ho analitza Pep Martí.

23:24 La CUP supera Vox per 2.000 vots a Catalunya. Els anticapitalistes debuten al Congrés amb dos escons.

23:24 Terol Existeix!, irromp al Congrés amb un diputat. La plataforma contra la despoblació i l'abandonament rural ha aconseguit gairebé 20.000 vots

23:22 Vox guanya a Múrcia i Ceuta. El partit ultradretà ha obtingut 52 escons a tot l'Estat.