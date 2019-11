EN DIRECTE Protestes i reaccions al 10-N

13:58 Miquel Iceta qualifica d'"error" i de "perjudici per al país" la mobilització del Tsunami Democràtic a la Jonquera. Demana a Torra que se'n "desmarqui".

13:57 Des de la megafonia anuncien que, a partir de les 14h, s’obrirà el servei de cuina. Hi haurà entrepans per a tots aquells que no hagin portat menjar. A banda, es comunica que hi ha una caixa de solidaritat per poder finançar totes les accions que vindran: "Som un país enorme, res ens aturarà. Aquest és el camí a seguir". EN DIRECTE A partir de les 14h s'obrirà el servei de cuina a la frontera amb França. Es comunica que hi ha una caixa de solidaritat per poder finançar totes les accions que vindran; informa @Sergi_Ambudio https://t.co/pMYZsjtGSf #TsunamiDemocràtic pic.twitter.com/n2mzzghzf9 — NacióDigital (@naciodigital) November 11, 2019

13:52 ÚLTIMA HORA @QuimTorraiPla ha trucat aquest dilluns a les deu del matí Pedro @sanchezcastejon, que no s'hi ha posat perquè estava "reunit"; informa @OriMarch https://t.co/tcKMfulssB #10N pic.twitter.com/hLmEXdgbyF — NacióDigital (@naciodigital) November 11, 2019

13:35 El secretari d'organització del PSOE, Jose Luís Ábalos assegura que el PSOE "intentarà no dependre dels independentistes" per governar. El dirigent socialista rebutja una "gran coalició" entre PSOE i PP i aposta per un "govern progressista".

13:35 La Comissió Europea ha assegurat aquest dilluns que estarà "en contacte amb les autoritats locals" arran de l'acció del Tsunami Democràtic que ha tallat l'autopista AP-7 a la Jonquera. Després que els manifestants hagin tallat l'autopista i es preparin per continuar fent-ho tres dies, l'executiu europeu ha dit que les conseqüències que pugui tenir l'acció "no els criden massa l'atenció".

13:25 El TC arxiva les peces sobre les suspensions de Turull, Rull i Sánchez com a diputats L'alt tribunal argumenta que la dissolució de les Corts ha fet concloure el mandat dels parlamentaris electes.

13:24 EN DIRECTE Alguns manifestants van retirant els seus vehicles situats més al nord de la frontera amb França. El tall, però, continua sense problemes i amb un ambient pacífic; informa @Sergi_Ambudio https://t.co/pMYZsjtGSf #TsunamiDemocràtic pic.twitter.com/AD0OFi5NTO — NacióDigital (@naciodigital) November 11, 2019

13:24 El @tsunami_dem arriba a 400.000 seguidors a Telegram i torna a fer una crida a desplaçar-se a la frontera amb França per mantenir el tall. Fotos de @martiurgell i @AdriaCostaRifa https://t.co/tcKMfulssB #TsunamiDemocràtic pic.twitter.com/hLNnXE5BMY — NacióDigital (@naciodigital) November 11, 2019

13:14 La cap de llista del PP a Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, aposta per la reconstrucció del constitucionalisme i defensa que, al seu entendre, Ciutadans i PP han d'anar junts

13:11 EN DIRECTE Aquest és l'aspecte del tall a la frontera amb França a les 13h. La gendarmeria i un grup de manifestants han pactat retirar els vehicles abans de les 13.30h; vídeo de @martiurgell https://t.co/pMYZsjtGSf #TsunamiDemocràtic pic.twitter.com/IgZtU5fj6F — NacióDigital (@naciodigital) November 11, 2019

13:10 L'expresident Carles Puigdemont critíca les declaracions de la Comissió Europa sobre l'ascens de Vox: "Només està preocupada si la gent vota independència"

13:03 EN DIRECTE Continua el tall a la frontera amb França. Els manifestants passen l'estona jugant a futbol, xerrant o fent balls de bastons. La gendarmeria ha donat una hora per retirar els vehicles; vídeo de @martiurgell https://t.co/pMYZsjtGSf #TsunamiDemocràtic pic.twitter.com/6hZUenWxuk — NacióDigital (@naciodigital) November 11, 2019

13:03 EN DIRECTE Alguns vehicles de la zona nord del tall a la frontera francesa comencen a moure's. La multa si la grua els retira són 690 euros. Els manifestants tenen una hora per retirar els cotxes https://t.co/pMYZsjtGSf #TsunamiDemocràtic pic.twitter.com/fUbDurCYRH — NacióDigital (@naciodigital) November 11, 2019

12:45 EN DIRECTE La policia francesa dona una hora als manifestants de la frontera per retirar els vehicles. Hi ha temps fins les 13.30h, si no els retirarà la gendarmeria. Informa @Sergi_Ambudio amb fotos d'@AdriaCostaRifa https://t.co/pMYZsjtGSf #TsunamiDemocràtic pic.twitter.com/aF5uYAUltw — NacióDigital (@naciodigital) November 11, 2019

12:45 EN DIRECTE Els gendarmes donen permís a 10 persones per anar fins a l’escenari i avisar el grup que hi ha allà, a tocar de la frontera, perquè retirin també els vehicles. Ho han de fer abans de les 13.30h. Informa @Sergi_Ambudio https://t.co/pMYZsjtGSf #TsunamiDemocràtic pic.twitter.com/hHQ8XjaHOr — NacióDigital (@naciodigital) November 11, 2019

12:41 EN DIRECTE L'home que ha negociat amb els antidisturbis francesos explica les conclusions a la resta de concentrats. La protesta està dividia en dos grups. El majoritari és a l'escenari, a tocar de la frontera; informa @Sergi_Ambudio https://t.co/pMYZsjtGSf #TsunamiDemocràtic pic.twitter.com/Z3r7Jql3gl — NacióDigital (@naciodigital) November 11, 2019

12:40 EN DIRECTE Els manifestants negocien amb els antidisturbis. Han pactat que tenen una hora per treure els cotxes de la zona més allunyada de l’escenari. Si a les 13.30h no els han tret, els retirarà la policia. Informa @Sergi_Ambudio https://t.co/pMYZsjtGSf #TsunamiDemocràtic pic.twitter.com/Rv85RirLlb — NacióDigital (@naciodigital) November 11, 2019

12:40 EN DIRECTE El cordó policial de la gendarmeria avança uns metres. Els manifestants no s’aixequen i criden “Visca Catalunya lliure!”; informa @Sergi_Ambudio https://t.co/pMYZsjtGSf #Tsunamidemocratic pic.twitter.com/21PWuVlcKy — NacióDigital (@naciodigital) November 11, 2019

12:30 EN DIRECTE Un manifestant s’apropa a pocs metres del cordó de la gendarmeria i, en francès, els diu que l’independentisme és pacífic. Unes 300 persones resten assegudes. Informa @Sergi_Ambudio https://t.co/pMYZsjtGSf #TsunamiDemocràtic pic.twitter.com/94XaRdRxMO — NacióDigital (@naciodigital) November 11, 2019

12:29 EN DIRECTE El tall a la frontera francesa s'ha dividit en dos. Un primer grup majoritari se situa prop de la frontera, a l'escenari del Tsunami Democràtic. Un altre, un quilòmetre més endins de territori francès. Informa @Sergi_Ambudio https://t.co/pMYZsjtGSf #TsunamiDemocràtic pic.twitter.com/bncX15TqUk — NacióDigital (@naciodigital) November 11, 2019

12:28 EN DIRECTE Rivera s'acomiada de la vida pública: "Jo he intentat servir a tots els espanyols. No sé si és un fins mai o un fins aviat." https://t.co/YnDCAGf4G3 #10N — NacióDigital (@naciodigital) November 11, 2019

12:28 EN DIRECTE Albert Rivera anuncia que renunciarà al seu escó al Congrés dels Diputats: "Ser diputat no és una nòmina" https://t.co/YnDCAGf4G3 #10N — NacióDigital (@naciodigital) November 11, 2019

12:27 EN DIRECTE Rivera:"Els líders hem de saber que els mals resultats són dels líders" https://t.co/YnDCAGf4G3 #10N — NacióDigital (@naciodigital) November 11, 2019

12:21 EN DIRECTE El tall a la frontera francesa s'ha dividit en dos. Un primer grup majoritari se situa prop de la frontera, a l'escenari del Tsunami Democràtic. Un altre, un quilòmetre més endins de territori francès. Informa @Sergi_Ambudio https://t.co/pMYZsjtGSf #TsunamiDemocràtic pic.twitter.com/bncX15TqUk — NacióDigital (@naciodigital) November 11, 2019

12:15 La gendarmeria francesa demana als manifestants de la zona més allunyada de l’escenari que avancin uns metres. La gent s’hi nega. Els agents donen instruccions en francès i alguns concentrats fan de traductors per a la resta. El tall, ara, completament dividit en dos.

12:21 El cap de llista d’En Comú Podem , Jaume Asens, celebra haver mantingut els set escons però lamenta la pèrdua d’una diputada per Barcelona, que atribueix a “l’operació de nous actors”, de Més País.

12:10 EN DIRECTE Els @SanitarisxRep, com ja és habitual, rebuts amb aplaudiments. Mentrestant, la diputada d’ERC Marta Rosique conversa amb els manifestants asseguts a primera fila. Informa @Sergi_Ambudio https://t.co/pMYZsjtGSf #TsunamiDemocràtic pic.twitter.com/PvFWiQtcqQ — NacióDigital (@naciodigital) November 11, 2019

12:05 FOTOS Continua el tall a la frontera entre Catalunya i l'estat francès que ha començat a primera hora del matí. El Tsunami preveu allargar la protesta durant tres dies; fotografies d'@AdriaCostaRifa i @martiurgell https://t.co/pMYZsjtGSf #TsunamiDemocràtic pic.twitter.com/uSSM6Imqdo — NacióDigital (@naciodigital) November 11, 2019

12:05 EN DIRECTE Rivera:"Els líders hem de saber que els mals resultats són dels líders" https://t.co/YnDCAGf4G3 #10N — NacióDigital (@naciodigital) November 11, 2019

12:05 EN DIRECTE La diputada d'ERC al Congrés, @MartaRosiq, s'ha desplaçat a la frontera per donar suport a lla protesta del Tsunami Democràtic; informa @Sergi_Ambudio amb fotografies de @martiurgell https://t.co/pMYZsjtGSf #TsunamiDemocràtic pic.twitter.com/g0xZhUapMT — NacióDigital (@naciodigital) November 11, 2019

11:58 EN DIRECTE Els manifestants que impedeixen a la policia francesa enretirar cotxes despleguen cartells del Tsunami. L’ambient és completament pacífic. Informa @Sergi_Ambudio des de la frontera amb França https://t.co/pMYZsjtGSf #Tsunamidemocratic pic.twitter.com/dNNOnPUF6q — NacióDigital (@naciodigital) November 11, 2019

11:57 EN DIRECTE La gent seu a terra, a 10 metres dels antidisturbis, que van equipats amb escuts però no porten el casc posat. Els manifestants canten "l’Estaca", "els carrers seran sempre nostres i "som gent de Pau"; informa @Sergi_Ambudio https://t.co/pMYZsjtGSf #TsunamiDemocràtic pic.twitter.com/EWoQRhrpKw — NacióDigital (@naciodigital) November 11, 2019

11:57 EN DIRECTE La situació aquí, a menys d’un quilòmetre de l’escenari del Tsunami: els gendarmeries i la policia nacional francesa han aconseguit treure uns quants cotxes, amb grua o fent-los marxar. Informa @Sergi_Ambudio https://t.co/pMYZsjtGSf #TsunamiDemocràtic pic.twitter.com/gmy76rrWpg — NacióDigital (@naciodigital) November 11, 2019

11:34 EN DIRECTE, TALL A LA JONQUERA La gendarmeria francesa diu als manifestants que si no treuen el cotxe la multa és de 690 euros; informa @martiurgell https://t.co/akj8bon33g #TsunamiDemocràtic pic.twitter.com/k3DESYIhsa — NacióDigital (@naciodigital) November 11, 2019

11:32 L'aritmètica diabòlica de Sánchez per ser investit. El líder del PSOE haurà de triar entre una suma amb Podem i els independentistes o bé anar de la mà del PP; per Sara González.

11:26 ÚLTIMA HORA Rivera llança la tovallola i dimiteix com a líder de Ciutadans; per Pep Martí.

11:21 EN DIRECTE, TALL A LA JONQUERA La policia comença a emportar-se cotxes aparcats amb la grua 📸 @martiurgell https://t.co/akj8bon33g #TsunamiDemocràtic pic.twitter.com/U2h2nLkuL0 — NacióDigital (@naciodigital) November 11, 2019

11:13 La música ja sona des dels altaveus de l’escenari del tall de la Jonquera. En el mateix moment ha sortit el sol i els concentrats han aplaudit. La temperatura és de 10ºc, però bufa vent i la sensació tèrmica és encara més baixa





11:08 Al costat de l'escenari del tall a la Jonquera, que ja està gairebé muntat, hi ha una zona d'avituallament amb litres i litres de caldo i sucs, així com desenes de caixes amb fruita i entrepans https://t.co/85NKTizZJ1 #TsunamiDemocràtic pic.twitter.com/MbTmBZiKWs — NacióDigital (@naciodigital) November 11, 2019

10:59 Els manifestants de la Jonquera instal·len barricades:





10:53 Els manifestants de la Jonquera munten barricades amb a un centenar de metres de la frontera amb França. Desenganxen i aixequen les peces amb martells i gats mecànics https://t.co/85NKTizZJ1 #TsunamiDemocràtic pic.twitter.com/PYjEawi0uC — NacióDigital (@naciodigital) November 11, 2019

10:49 La nota que ha enviat Tsunami Democràtic demana utilitzar el cotxe perquè altres protestes amb cotxes a l'estat espanyol no han tingut responsabilitats penals ni hi han hagut càrregues. Es refereixen a la vaga dels taxistes

10:40 Tall a la Jonquera de Tsunami Democràtic (@tsunami_dem): els concentrats enganxen cartells al sostre dels cotxes on s’hi pot llegir “Drets, llibertat, autodeterminació”; informa @Sergi_Ambudio https://t.co/yHCnvXwPFo #SentènciaProcés #TsunamiDemocràtic pic.twitter.com/DRdibMmZSU — NacióDigital (@naciodigital) November 11, 2019

10:38 Un altra vídeo del tall a la Jonquera:





10:27 Així el Tsunami Democràtic ha tallat l'AP-7 a la Jonquera:





10:23 Rufián, sobre la pujada de Vox, en una entrevista a RAC1: «És culpa exclusiva de Sánchez»

El republicà descarta per ara una investidura socialista, però admet que cal parlar.

10:20 Almenys 20 quilòmetres de cua a la Jonquera pel tall de Tsunami Democràtic a la frontera amb França, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. El servei francès d'autopistes informa, a més, que hi ha 14 quilòmetres més a la Catalunya del Nord a l'altura de la sortida de Perpinyà Sud de l'A-9. Aquest és el punt on obliguen els vehicles a desviar-se perquè l'entrada a Espanya és "impossible", apunten des de la seva pàgina web. Els Mossos d'Esquadra, per la seva part, bloquegen l'AP-7 a La Jonquera per evitar que més persones i vehicles accedeixin al punt fronterer.