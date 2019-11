EN DIRECTE Nova jornada de protestes a Catalunya

11:30 La defensa d'un dels joves empresonats pels aldarulls a Girona per les protestes postsentència demana a l'Audiència la llibertat per falta de proves. L'advocat Benet Salellas ha reclamat mesures alternatives metre s'investiga el cas i "corregir l'excepcionalitat" de la presó.

12:04 Els manifestants es retiren de Salt i es dona per acabada l'actuació policial depsrés d'un matí amb fort desplegament per part de Mossos i Policia Nacional

12:04 L'acció del Tsunami a l'AP-7 a Salt, resumida en un minut. Vídeo: Martí Urgell/NacióDigital.





11:29 El president Quim Torra reclama als comuns que defensin la llibertat dels presos polítics des del consell de ministres durant la primera sessió de control al Parlament.

10:49 Es replega el dispositiu de la policia espanyola a Salt que havia de fer reforç als mossos.

EN DIRECTE Els manifestants discuteixen com han d'actuar, alguns tiren els contenidors i altres els tornen a posar bé

@tsunami_dem anuncia que GitHut ha tornat a obrir l'accés al repositori web tancat per ordre de l'Audiència Nacional

EN DIRECTE Arriben més reforços de a Salt. Segons informa el 3/24, hi ha agents que no porten identificació.

EN DIRECTE Els manifestants fan barricades dins de Salt davant l'avançament dels Mossos

Els Mossos avancen al tall de l'Ap-7 de Girona. Els manifestants han abandonat la carretera en direcció Salt però les barricades continuen cremant

EN DIRECTE Els manifestants que tallen l'AP-7, reunits en assemblea, decideixen continuar la protesta

09:31 Aragonès, sobre el preacord PSOE - Podem: "O hi ha taula de negociació o no ens podrem abstenir". Els republicans asseguren que "en aquests moments estan en el no" a la investidura però que esperen que els dos partits "es moguin".

09:19 EN DIRECTE Continua tallada l'AP-7 a Salt en els dos sentits de la marxa. Desviaments per sortides 6 i 8, i fortes retencions a la nacional. Podeu consultar l'estat del trànsit en directe, aquí.

EN DIRECTE La concessionària de l'autopista diu que, encara que s'obri l'AP-7 (continua tancada) trigarà unes hores a deixar passar vehicles perquè hi ha molts desperfectes

08:49 Aragonès, sobre el preacord PSOE-Podem, en una entrevista a Catalunya Ràdio: "O hi ha una taula de negociació o no ens podrem abstenir". El vicepresident català demana al PSOE i Podem "que truquin".

EN DIRECTE Els manifestants que continuen tallant l'AP-7 diuen que no marxen fins que la policia no carregui

08:32 RECULL DE PORTADES de la premsa de paper catalana i espanyola, amb l'abraçada entre Sánchez i Iglesias com a tema central. Algun titular soprenent: «Sánchez lliure el poder a Podem i s'encomana a ERC», a «El Mundo»

EN DIRECTE Els manifestants de l'AP-7 a Girona, de moment no marxen, tot i que @tsunami_dem ha desconvocat la protesta

08:10 El SEM atén 8 persones a la Jonquera i a Girona.Cap d'elles esta en estat greu i cinc han estat traslladades a centres mèdics.

08:10 Podeu llegir el comunicat íntegre de Tsunami Democràtic, en aquest enllaç.

08:01 COMUNICAT ​/ ÚLTIMA HORA El Tsunami Democràtic dona per acabats els tres dies de protestes amb talls de carreteres. La plataforma considera que la mobilització ha tingut èxit i preveu anunciar aviat noves accions

07:37 Bon dia ☀️🥐! El nou 155; llegeix «El despertador» ⏰ de Ferran Casas sobre el pacte entre el PSOE i Podem (i la resta de claus del dia)

07:35 EN DIRECTE A hores d'ara, continua tallada l'AP-7 a la Girona, en ambdós sentits de la marxa, a causa de la protesta de Tsunami Democràtic. Recordeu que podeu seguir l'estat del trànsit en viu, en aquest enllaç.

07:18 🗣 «Que l'acord sigui fruit de càlculs immediats i d'interessos personals no vol dir que l'aposta per un govern d'esquerres sigui un fet irrellevant»



06:41 Bon dia. El Tsunami Democràtic continua tallant l'AP-7 a Girona, en els dos sentits de la marxa. Desenes de persones han passat la nit a l'autopista. Uns 500 vehicles han quedat atrapats per la protesta.

00:56 Manifestants munten tendes i punts d'avituallament a l'AP7 a Girona enmig de la resignació dels conductors. Centenars de seguidors del Tsunami Democràtic reforcen les barricades i encenen fogueres per fer passar el fred.

00:43 En plena acció del Tsunami Democràtic el grup Txarango ha aparegut per sorpresa i ha fet un breu concert al bell mig de l'AP-7, a Girona, on des de fa hores centenars de persones tallen la via. També actuarà el grup Zebrass. D'aquesta manera, la plataforma preveu encarar la nit que passaran a la carretera.

ÚLTIMA HORA El Tsunami desconvoca l'acció a Behoia, al País Basc. "Ha estat una victòria en el camí cap a la democràcia", han dit a través de les xarxes socials

Mig miler de persones es manifesten a Lleida en suport als detinguts durant el tall de la Jonquera. La protesta ha finalitzat a l'avinguda Catalunya, tot i que un grup d'unes cinquanta persones ha continuat la marxa fins a la subdelegació

22:35 Unes 200 persones han tallat aquest dimarts al vespre les autovies A-7 i A-27, i la carretera T-11 a Tarragona. Els manifestants havien estat convocats pel Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC), l'Assemblea Juvenil de la URV i Batzac-Joventuts Llibertàries al Campus Catalunya de la URV a les set de la tarda, i han decidit fer talls de carreteres. S’han anat desplaçant a peu d’una a l’altra i han acabat a la plaça Imperial Tarraco sense que s’hagin produït incidents, més enllà de retencions puntuals a les vies afectades.

EN DIRECTE Els manifestants fan una cadena al costat de l'AP-7 a Girona per fer arribar material per a les barricades a dalt

EN DIRECTE Els CDR tallen els principals accessos a Barcelona. També la ronda del mig, on s'han format llargues cues arran de l'acció.

ÚLTIMA HORA En llibertat es 18 detinguts per la gendarmeria francesa aquest matí al tall de la Jonquera. Alguns d'ells hauran de passar pels jutjats de Perpinyà la setmana vinent, segons informa Alerta Solidària.



Algunes d'elles hauran de passar pels jutjats de Perpinyà durant la setmana vinent.



Solidaritat i organització a banda i banda de l'Albera, som Països Catalans! pic.twitter.com/LcVuZxjBeI — Alerta Solidària (@AlertaSolidaria) November 12, 2019

EN DIRECTE La Guàrdia Civil marxa de la banda sud del tall a l'AP-7. Els Mossos d'Esquadra els han fet cobertura. Ara mateix no hi ha cap cordó policial en aquest costat

EN DIRECTE Manifestants conversen amb una guia turística, responsable d'un autocar amb 40 persones. Han quedat atrapats al tall de l'AP-7 quan tornaven de Figueres

21:16 Manifestants conversen amb una guia turística, responsable d'un autocar amb 40 persones. Han quedat atrapats al tall de l'AP-7 a Girona quan tornaven de Figueres. "Us entenc de debò... però jo estic treballant i la gent que porto no entén què passa", els diu.

EN DIRECTE Els manifestants reforcen la barricada a l'AP-7 a Girona. Hi ha presència policial i calma tensa en un tall que ha començat a mitja tarda

21:10 Desenes de persones han tallat l'autopista AP-7 aquest dimarts al vespre a l'altura de l'Ampolla (Baix Ebre). Els manifestants, que estaven convocats a la plaça Catalunya, s'han dirigit cap a la via ràpida i l'han tallat al trànsit en sentit nord poc abans de les nou. Mentrestant, els 200 manifestants que havien tallat l'A-7 a Tarragona han desplaçat l'acció a l'autovia A-27, que ha quedat tallada cap a un quart de nou en els dos sentits de la marxa. Al seu torn, l'A-7 s'ha reobert completament al trànsit poc després de dos quarts de nou de la nit.

EN DIRECTE Els manifestants munten barricades a Calldetenes, a Osona

EN DIRECTE Els manifestants encenen una línia de foc que va de banda a banda de l'AP-7 a Girona en sentit França

EN DIRECTE Tall amb barricades enceses a la C-25 a Calldetenes, a Osona.