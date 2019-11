EN DIRECTE Les mobilitzacions del la jornada de reflexió

16:16 EN DIRECTE Centenars de persones ja omplen la Gran Via amb Balmes, convocats per Tsunami Democràtic (@tsunami_dem)https://t.co/tguHZluuGp #10N pic.twitter.com/d0s1y12Mk9 — NacióDigital (@naciodigital) November 9, 2019

16:10 L'Audiència Nacional revisarà aquest dimecres el recurs presentat per la seva defensa contra l'ordre d'empresonament d'un dels 7 CDR detinguts el 23 de setembre passat, segons han confirmat a l'ACN fonts de les defenses. Es tracta d'Eduard Garzón, que estarà present a la vista que se celebrarà aquell dia. La seva defensa reclama la seva posada en llibertat.

15:39 VÍDEO Així s'ha assajat «L'Estaca» al concert del Tsunami Democràtic de plaça Universitat, aquest dissabte a dos quarts de quatre, una hora i mitja abans de l'inici de l'acció.





16:00 FOTOS Aquesta nit han aparegut desenes de boles de goma a la seu del PSC al districte de Sant Martí. Duien una inscripció, en castellà, que denuncia "la repressió" dels socialisteshttps://t.co/tguHZluuGp #10N pic.twitter.com/VpzednCkKG — NacióDigital (@naciodigital) November 9, 2019

14:49 A partir de les 15 h els Músics per la Llibertat comencen l'assaig de l'actuació davant de la UB a Barcelona. Tsunami fa una crida perquè aquells que tinguin un instrument se sumin a l'actuació i anima a la ciutadania a donar-los suport.

12:24 Desenes de persones es congreguen a aquesta hora a la Gran Via de Barcelona, entre Plaça Universitat i el carrer Balmes, responent la convocatòria del Tsunami. Els operaris munten l'escenari davant l'edifici històric de la Universitat de Barcelona. Informa Oriol March.

Muntatge de l'escenari per al concert del Tsunami Democràtic en la jornada de reflexió. Foto: Oriol March

12:18 L’escenari de Plaça Universitat, on el Tsunami ha convocat l’acció d’aquesta tarda en plena jornada de reflexió, va prenent forma. Un centenar de tendes de campanya segueixen a Gran Via. Informa Oriol March.

Muntatge de l'escenari per al concert del Tsunami Democràtic en la jornada de reflexió. Foto: Oriol March Tendes de campanya a la plaça Universitat de Barcelona. Foto: Oriol March

11:46 El Tsunami Democràtic està demanant a la ciutadania ajut per muntar l'escenari i l'equip de so davant de la UB a Gran Via. És per evitar identificacions. Ja hi ha ciutadans participant

21:06 EN DIRECTE Rivera exigeix a Sánchez que garanteixi la "llibertat de vot" diumenge i diu que si és president la llibertat estarà assegurada "a tots els racons d'Espanya"; informa @PepMartiVall https://t.co/lZP5t26pFE #10N pic.twitter.com/e8BSJbpgTM — NacióDigital (@naciodigital) November 8, 2019

21:05 EN DIRECTE Borràs: "Responguem el veredicte dels tribunals amb el veredicte de les urnes". Insisteix que no donarà els vots "a canvi de res" i assenyala que JxCat "posa per davant el país i no el país". Sosté que a Espanya hi ha 49 presos políticshttps://t.co/lZP5t26pFE #10N pic.twitter.com/vmlmW1Vdl1 — NacióDigital (@naciodigital) November 8, 2019

20:56 EN DIRECTE Pedro Sánchez arriba a la Fira de Barcelona, on tancarà l'acte final del @PSOE per la campanya del #10N. A fora del recinte, desenes de persones protesten contra el president espanyol en funcions; informa @andreumerino https://t.co/lZP5t26pFE #10N pic.twitter.com/7B4iyuIfeL — NacióDigital (@naciodigital) November 8, 2019

20:56 EN DIRECTE Laura Borràs, candidata de JxCat, lamenta que ERC i la CUP no vulguin formar un grup parlamentari únic independentista. "Reivindico el sí a la unitat i a trobar solucions a cada problema. Perseverarem"; informa @OriMarch https://t.co/lZP5t26pFE #10N pic.twitter.com/dZ6EYlrPSL — NacióDigital (@naciodigital) November 8, 2019

20:54 EN DIRECTE Albert Rivera demana el vot perquè "s'acabin els xoriços ibèrics i guanyin els liberals ibèrics" i diu que ell l'11-N ell continuarà en marxa "tant si és president com si és a l'oposició"; informa @PepMartiVall https://t.co/lZP5t26pFE #10N pic.twitter.com/zJv0CNyPnp — NacióDigital (@naciodigital) November 8, 2019

20:50 EN DIRECTE Meritxell Batet, absent tota la campanya, intervé en vídeo al míting del PSC. Demana frenar Vox, "refer" el que els independentistes han fet "malbé" i evitar que "governi l'odi"; ho explica @andreumerino des de l'acte final del PSOE https://t.co/lZP5t26pFE #10N pic.twitter.com/V6acOPA6aP — NacióDigital (@naciodigital) November 8, 2019

20:47 EN DIRECTE Albert Rivera: "Els votants del PP i de Vox no són els meus enemics. Són els meus compatriotes. No som fatxes, som espanyols"; l'acte final de campanya de Ciutadans, des del Palau de Congressos de Barcelonahttps://t.co/lZP5t26pFE #10N pic.twitter.com/KlkZdBqon3 — NacióDigital (@naciodigital) November 8, 2019

20:46 EN DIRECTE Crits de "presidente!" i onejar de banderes quan Albert Rivera comença el seu discurs en l'acte final de campanya de Ciutadans al Palau de Congressos de Barcelona; per @PepMartiVall https://t.co/lZP5t26pFE #10N pic.twitter.com/URJuFXIgcZ — NacióDigital (@naciodigital) November 8, 2019

20:41 EN DIRECTE Arrimadas subratlla que Ciutadans és un projecte "centrista, liberal, reformista" i que els "sobra valentia per enfrontar-nos al nacionalisme"; ho explica @PepMartiVall https://t.co/lZP5t26pFE #10N pic.twitter.com/mzj84ZMjwD — NacióDigital (@naciodigital) November 8, 2019

20:37 EN DIRECTE Aplaudiments i crits de "president" quan apareix Carles Puigdemont al míting final de JxCat. Agraeix el suport que ha rebut la família després de la mort del seu pare. "Ens heu ajudat a compensar amb escreix el fet de no poder-hi ser"https://t.co/lZP5t26pFE #10N pic.twitter.com/dyPKV1Ql91 — NacióDigital (@naciodigital) November 8, 2019

20:35 EN DIRECTE @Jaumeasens remarca que votar el PSOE diumenge és “lliurar les claus de la Moncloa a Casado”; ho explica @JordiVelert des de l'acte final de campanya d'En Comú Podemhttps://t.co/lZP5t26pFE #10N pic.twitter.com/6yTnO2ZUWf — NacióDigital (@naciodigital) November 8, 2019

20:32 EN DIRECTE Torra assegura que JxCat "representa l'1-O, el 9-N i les consultes populars", i indica que qui millor "pot servir el país" és la formació que ell representa; ho explica @OriMarch des de l'acte final de campanyahttps://t.co/lZP5t26pFE #10N pic.twitter.com/AAMAiD2vzJ — NacióDigital (@naciodigital) November 8, 2019

20:32 EN DIRECTE @QuimTorraiPla president de la Generalitat, assegura que la "demofòbia de l'estat espanyol està trencant Europa". Missatge dirigit a Pedro Sánchez, candidat del PSOE i president del govern espanyol en funcions; informa @OriMarch https://t.co/lZP5t26pFE #10N pic.twitter.com/v1ysjrl3S7 — NacióDigital (@naciodigital) November 8, 2019

20:30 EN DIRECTE El ministre d'Afers Exteriors, Josep Borrell, reivindica una Catalunya "diversa" i defensa que les persones procedents de la resta de l'Estat han treballat "com negres"; informa @andreumerino des de l'acte del PSOE a Barcelonahttps://t.co/lZP5t26pFE #10N pic.twitter.com/cvfrVVPRR0 — NacióDigital (@naciodigital) November 8, 2019

20:29 EN DIRECTE El candidat d’ERC, Gabriel Rufián, llança un missatge velat a Junts per Catalunya: “Tothom parla d’ERC i ERC parla de Catalunya”; ho expliquen @_Sara_Gonzalez_ i @annamiraperich https://t.co/lZP5t26pFE #10N pic.twitter.com/hJo7EJKdEZ — NacióDigital (@naciodigital) November 8, 2019

20:27 El coordinador general d'ERC, Pere Aragonès, al míting final de campanya: “El míting central de campanya del PSOE va ser dilluns portant-nos el Borbó que no és benvingut a Catalunya. Tenim l’oportunitat per guanyar a un partit socialista que ha fet seu els valors, el discurs de la dreta espanyolista. Diumenge Catalunya pot ser la tomba política que del nacionalisme espanyol de Cs. Ho expliquen Anna Mira i Sara González.

20:25 Lorena Roldán fa una crida encesa a votar diumenge per "vèncer el totalitarisme". Assegura que "amb un 2 per cent més de suport, obtindríem 20 diputats més". Ho explica Pep Martí des del Palau de Congressos de Barcelona.

20:25 Jaume Asens, cap de llista d’En Comú Podem: “Ningú de nosaltres estarà en un consell d’administració de l’Ibex 35 i això és el nostre capital”. Ho explica Jordi Velert, des de l'acte final del partit a Blanes.

20:24 EN DIRECTE Ritme discotequer al Palau de Congressos de Barcelona per acollir Albert Rivera i Inés Arrimadas en el míting final de Ciutadans; informa @PepMartiVall https://t.co/lZP5t26pFE #10N pic.twitter.com/KdTAo26bSn — NacióDigital (@naciodigital) November 8, 2019

20:21 EN DIRECTE Mas, amb un discurs abrandat, carrega contra PP, Ciutadans i Vox per haver demanat la il·legalització dels partits independentistes a l'Assemblea de Madrid; @OriMarch, des de l'acte final de @JuntsXCat https://t.co/lZP5t26pFE #10N pic.twitter.com/dXrs2v9df1 — NacióDigital (@naciodigital) November 8, 2019

20:21 EN DIRECTE Marta Rovira, intervé per primera vegada en aquesta campanya a través d’un missatge de veu en el qual ha demanat “convèncer fins l’últim vot independentista”; ho expliquen @_Sara_Gonzalez_ i @annamiraperich des de Terrassahttps://t.co/lZP5t26pFE #10N pic.twitter.com/oMlg5ycjn9 — NacióDigital (@naciodigital) November 8, 2019

20:17 EN DIRECTE Artur Mas intervé en el míting final de JxCat. Ho fa citant Kennedy: "Nosaltres, independentment de l'edat que tinguem, avui som la gent que tenim la molt alta responsabilitat de defensar la llibertat quan està en perill"; per @OriMarchhttps://t.co/lZP5t26pFE #10N pic.twitter.com/piDgXyNjAL — NacióDigital (@naciodigital) November 8, 2019

20:13 La secretària general d’ERC, Marta Rovira, intervé per primera vegada en aquesta campanya a través d’un missatge de veu en el qual ha demanat “convèncer fins l’últim vot independentista” perquè no es pot “perdre ni un sol vot” el pròxim diumenge. “Hem de demostrar que nosaltres som els demòcrates. El que ells volen guanyar amb la repressió nosaltres ho volem guanyar a les urnes”, ha assegurat. Ho expliquen Sara González i Anna Mira des de Terrassa.

20:12 Mireia Vehí torna a carregar contra ERC, en el míting final de campanya a Sabadell: "Ells van a casaments amb gent de l'Íbex 35". Ho explica Albert Hernández.

20:12 EN DIRECTE La candidata d’En Comú Podem al Senat, Rosa Lluch, celebra el final de la violència dels aldarulls però critica el retard “d’alguns a condemnar-la”; informa @JordiVelert des de Blaneshttps://t.co/lZP5t26pFE #10N #10N pic.twitter.com/BEaOxuYd8v — NacióDigital (@naciodigital) November 8, 2019

20:11 EN DIRECTE Torrent diu que els socialistes són “còmplices i corresponsables de la deriva autoritària” de l’Estat. Assegura que “només ERC” com a partit independentista pot passar “per davant” del resultat estatal que obtingui Cshttps://t.co/lZP5t26pFE #10N #10N pic.twitter.com/lnqJ0wf6B6 — NacióDigital (@naciodigital) November 8, 2019

20:08 El president del Parlament, Roger Torrent, acusa el govern de Pedro Sánchez de ser "pitjor" que el de Mariano Rajoy i lamenta que s'hagi convertit “en el pitjor govern des del punt de vista de la repressió". Per aquest motiu, ha dit, els socialistes són "còmplices i corresponsables de la deriva autoritària" de l’Estat. Informen Sara González i Anna Mira des de l'acte final d'ERC a Terrassa.

20:07 EN DIRECTE Marta Vilalta promet a @junqueras que ERC “persisteix i persistirà” i presenta el 10-N com una nova “oportunitat” per demostrar la “força de la gent” davant dels que tenen “els jutges, tribunals i poders mediàtics”https://t.co/lZP5t26pFE #10N pic.twitter.com/p7ICwm8kgV — NacióDigital (@naciodigital) November 8, 2019

20:05 EN DIRECTE Míriam Nogueras, assegura que Puigdemont (@KRLS) "no és un pròfug", i destaca que el govern espanyol és "ruc i miserable" per l'enviament d'efectius dels antidisturbis espanyols pel 10-N. "No ens feu cap falta!"; informa @OriMarch https://t.co/lZP5t26pFE #10N pic.twitter.com/jP3GtquRzB — NacióDigital (@naciodigital) November 8, 2019

20:03 Missatge d'Eulàlia Reguant (@aramateix) al conseller Buch (@MiquelBuch), des de #Sabadell: "Replegar els mossos i no contribuir a la barbaritat del govern espanyol" pel desplegament policial de cara al #10N 📸 @JuanmaPelaezSbdhttps://t.co/mPB3rq7dxo pic.twitter.com/NSnNcSP7wj — NacióSabadell (@NacioSabadell) November 8, 2019

20:03 .@isaacalbert al míting final d’ERC a #Terrassa: L’Erik ha estat segrestat dos dies per la justícia espanyola. Guanyarem a les urnes davant d’un estat que no ens reconeix en la seva diversitat però que se’ns fa present constantment amb la repressió” https://t.co/7bsQxIfe4n pic.twitter.com/AKbU9XusFR — LaTorre (@torrepalau) November 8, 2019

20:01 EN DIRECTE “El jovent no som terroristes, som activistes per obligació”, diu la candidata del Jovent Republicà, Marta Rosique (@MartaRosiq), des de Terrassa, on ha demanat la llibertat de tots els joves detingutshttps://t.co/lZP5t26pFE #10N pic.twitter.com/yIVdkkSqGP — NacióDigital (@naciodigital) November 8, 2019

19:50 Diana Riba, eurodiputada i parella de Raül Romeva: "Quan el PSOE és fort escull la repressió i jugar a la mateixa lliga que Hongria, Polònia i Turquia. És una sentència de la vergonya que castiga urnes, debats parlamentaris i manifestacions pacífiques, que busca castigar i escarmentar". Ho expliquen Sara González i Anna Mira des de Terrassa.

19:45 El diputat Vidal Aragonés, en l'acte de campanya a Sabadell: "No hi ha un pacte perquè arribi una referèndum. La nostra proposta política és construcció d’unitat popular". Ho explica Albert Hernández.

19:41 EN DIRECTE El diputat d’En Comú Podem, Marcelo Expósito, acusa Pedro Sánchez de “guanyar el poder per a l'esquerra, per governar amb la dreta”; informa @JordiVelert des de Blaneshttps://t.co/tguHZluuGp #10N pic.twitter.com/ppo6Uignu9 — NacióDigital (@naciodigital) November 8, 2019

19:38 EN DIRECTE Lluís Puig, exconseller de Cultura i exiliat a Brussel·les, assegura que la Cultura ha de ser un aspecte primordial en la República catalana. És rebut amb aplaudiments per part del públic quan apareix a la pantalla; ho explica @OriMarch https://t.co/tguHZluuGp #10N pic.twitter.com/q5OytwZWv4 — NacióDigital (@naciodigital) November 8, 2019

19:37 EN DIRECTE Arrenca el míting final de campanya d'ERC a Terrassa, on el 28-A van guanyar els socialistes per només 500 vots. Hi intervindrà tota la cúpula del partit, amb l'Auditori Municipal ple; informen @annamiraperich i @_Sara_Gonzalez_ https://t.co/tguHZluuGp #10N pic.twitter.com/iluYM7NUqH — NacióDigital (@naciodigital) November 8, 2019

19:35 La cap de llista de la CUP, Mireia Vehí, finalment en l'acte de la CUP a Sabadell, tot i no figurar inicialment. Informa Albert Hernández.