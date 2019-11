EN DIRECTE L'últim dia de campanya del 10-N

20:36 El candidat d'ERC, Gabriel Rufián, acusa el govern de Pedro Sánchez d'haver "inhabilitat fraudulentament" Oriol Junqueras. "L'independentisme l'habilitarà contundentment a les urnes el diumenge", ha assegurat tot titllant d'"escàndol" la situació. Informa Sara González.

20:35 Ferran Bel, candidat de JxCat al Congrés per Tarragona, assegura que a l'Estat "no estan preocupats" per ERC i la CUP, sinó per la formació que ell representa. Ho segueix Oriol March.

20:22 La CUP s'erigeix com un «mur de contenció» contra les renúncies d'ERC i JxCat. La formació anticapitalista acusa ERC de "vendre" Catalunya al PSOE "a canvi d'engrunes". Ho explica Jordi Velert.

20:22 "Qui ha fracassat és Sánchez comprant el PSOE de l'extrema dreta", ha etzibat la portaveu d'ERC, Marta Vilalta. Informa Sara González des de l'Hospitalet.

20:21 El número 3 de la llista d'ERC, Joan Josep Nuet, promet que els republicans seran "el mal de panxa" de Pedro Sánchez el 10-N. "Tots ens estem sumant a un gran projecte que està fent tremolar bases del règim del 78", ha dit des de l'Hospitalet de Llobregat.

20:21 La consellera de Justícia, Ester Capella, assegura que la sentència del Suprem és "injusta i aberrant". En un míting d'ERC a l'Hospitalet adreça un missatge directament a Pedro Sánchez: "Estimat Pedro, el 10-N l'independentisme a Catalunya tornarà a ser majoritari. Pren nota, ja sabem on som, no ens hem aixecat de la taula del diàleg".

20:06 Anna Simó intervé en un vídeo al míting d’ERC a l'Hospitalet. Assegura, a les portes del judici per desobediència com a exmembre de la mesa del Parlament per tramitar les lleis de desconnexió, que "ho tornaria a fer" i denuncia que Carme Forcadell és a la presó per haver estat president de l’ANC. Informa Sara González.

20:04 Mireia Vehí, candidata de la CUP: "No volem sentir a parlar de la governabilitat d'un estat que ens vol mortes, aquesta és la unitat estratègica que posem sobre la taula". Ho segueix Jordi Velert des de la ronda de Sant Antoni de Barcelona.

20:04 Albert Batet, president del grup parlamentari de JxCat, defineix els vots a ERC i a la CUP com a "inútils" i demana "respondre" a les urnes davant la voluntat "d'abatre'ls" per part de l'Estat. Informa Oriol March

19:45 Carles Riera acusa ERC de "vendre'ns al PSOE a canvi d'engrunes" i promet que la CUP "no pactarà res" amb els socialistes. Informa Jordi Velert des de l'acte central de campanya dels anticapitalistes, a la ronda Sant Antoni de Barcelona.

19:35 La JEC resoldrà aquest divendres o el mateix 10-N si Junqueras pot ser candidat. ERC reclama a la Junta Electoral que restitueixi el líder republicà com a número 1 de la llista ja que el Suprem va suspendre la seva inhabilitació. Ho explica Sara González.

19:29 Vox, PP i Cs demanen des de l'Assemblea de Madrid il·legalitzar partits independentistes. Els tres partits, que tenen majoria absoluta aproven una proposta no de llei que també demana que els CDR entrin a la llista d'organitzacions criminals i terroristes de la UE.

19:29 EN DIRECTE @AleixAuber, número 4 de la @cupnacional per Barcelona, garanteix que el vot a la formació no servirà per "negociar sota mà res que tanqui per dalt el que milers de persones van obrir per baix"; informa @JordiVelert



📸 @FotografaRoque https://t.co/9sJ3toeMVB #10N pic.twitter.com/Yb9JpQhnnk — NacióDigital (@naciodigital) November 7, 2019

19:11 EN DIRECTE Tot a punt perquè comenci el míting central de la @cupnacional a Barcelona, a la ronda de Sant Antoni; ho segueixen @JordiVelert i @FotografaRoque https://t.co/9sJ3toeMVB #10N pic.twitter.com/5bwnPqO7ND — NacióDigital (@naciodigital) November 7, 2019

15:30 El Quart Cinturó no és una opció de desenvolupament del Vallès Occidental per En Comú Podem. En una trobada amb la premsa a cavall entre les dues capitals de la comarca, el candidat del partit, Jaume Asens, ha assegurat que el seu compromís passa per "la defensa dels transports públics que fa servir el 99% de la gent, mentre que els partits del bipartidisme s'han centrat a impulsar transports que utilitza l'1%"; informa Anna Mira.

13:31 Txevi Buigas, acusat de ser «braç executor» de l'ocupació al Parlamenthttps://t.co/NGNI4s5yWx — NacióDigital (@naciodigital) November 7, 2019

13:09 EN DIRECTE Álvarez de Toledo insta el fiscal i el jutge a cridar Torra "a declarar com a imputat" pel sumari dels CDR. Critica que Sánchez "dóna arguments a la defensa de Puigdemont" en reivindicar el seu control sobre la Fiscalia. https://t.co/OcfvpWGqtM #10N — NacióDigital (@naciodigital) November 7, 2019

12:59 EN DIRECTE Álvarez de Toledo creu que Sánchez sap qui hi ha darrere de @tsunami_dem però "no vol dir-ho" per si hi té "socis". El PPC durà a la JEC les activitats que aquesta organització prepara per a la jornada de reflexió.https://t.co/OcfvpWGqtM #10N — NacióDigital (@naciodigital) November 7, 2019

12:53 Sánchez demana ara a Torra que aclareixi els vincles amb els CDRhttps://t.co/mmu8WYf3I3 #10N — NacióDigital (@naciodigital) November 7, 2019

12:53 EN DIRECTE El portaveu d’Alerta Solidària, Xavier Pellicer, defensa que els detalls del sumari dels detinguts del 23-S “no sostenen l’acusació de terrorisme”https://t.co/OcfvpWGqtM pic.twitter.com/tbJxjtSz2r — NacióDigital (@naciodigital) November 7, 2019

12:52 EN DIRECTE Pellicer: “Ocupar un Parlament no és un delicte, com tampoc ho és ocupar una sucursal bancària o un rectorat”https://t.co/OcfvpWGqtM pic.twitter.com/t5Qn4A15qk — NacióDigital (@naciodigital) November 7, 2019

12:52 EN DIRECTE Pellicer sosté que segons el sumari els Tedax no van detectar cap mena d’explosius als domicilis dels membres dels CDR detinguts el 23-Shttps://t.co/OcfvpWGqtM #10N pic.twitter.com/bAZJuUBPBl — NacióDigital (@naciodigital) November 7, 2019

12:51 EN DIRECTE Xavier Pellicer, portaveu d’Alerta Solidària, treu valor a les declaracions dels CDR que van reconèixer al jutge experimentar amb explosius: “Estan fetes sota coaccions i sense el seu advocat de confiança” https://t.co/OcfvpWGqtM — NacióDigital (@naciodigital) November 7, 2019

11:26 Asens creu que les declaracions de Sánchez sobre la fiscalia són un avís de la "falta de respecte" a la separació de poders. El líder d'En Comú Podem l'acusa de "degradar" el sistema de garanties i la cultura política del país.

10:53 Rivera afirma que el 155 és una "obligació" mentre a la Generalitat "segueixi algú que vol assaltar el Parlament". El líder de Cs diu que el sumari dels CDR demostra que Torra és "l'artífex" dels "comandos separatistes" i reclama "coratge" a Sánchez per "cessar-lo".

10:53 Cruz, sobre l'euroordre de Ponsatí: "Que una instància europea pugui demanar més informació és normal". El president del Senat i candidat del PSC a la cambra alta insisteix que Sánchez només "insta" la Fiscalia a una actuació i que això no vol dir "donar ordres".

10:00 El CDR Sabadell en una enganxada de cartells recorda a ERC que «hi ha molts més» presos polítics

09:44 🔴🔴 Cua als jutjats de Manresa per autoinculpar-se per haver participat a l'1-O https://t.co/Ww6JoFYiH0 pic.twitter.com/YAssiZUDz4 — NacióManresa (@naciomanresa) November 7, 2019

09:04 🔊LA CAMPANYA ES LLEVA «Sánchez atia l'espantall de Vox per salvar la campanya»; l'anàlisi del setè dia de campanya, per Roger Pi de Cabanyes (@Rogerpic) https://t.co/tnzvt80a3p #10N pic.twitter.com/zUzYUioqbk — NacióDigital (@naciodigital) November 7, 2019

08:48 Un organitzador de la via bàltica sobre el decret digital de Sánchez: "Ni tan sols Rússia actua d'aquesta manera". Üloo Laanoja diu que la UE "està cega" davant de la situació a Catalunya.

08:45 Toni Soler respon a les denuncies contra ell: «Direm el que haguem de dir fins a l'últim dia".

El presentador parla sobrfe les investigacions obertes per Fiscalia contra el seu programa "Està passant" i contra el "Polònia".

08:43 Les activitats del Tsunami per la jornada de reflexió del 10-N. El moviment confirma "centenars d'activitats" el 9-N a més de 200 poblacions catalanes i de les Illes.

08:39 Avui, per començar el matí, us recomanem la lectura d'aquest interessant article de Josep-Lluís Carod-Rovira: 🗣 «Si un govern socialista és capaç de fer això, què no faran els altres actors de l'Estat, seguint-ne l’exemple?»



✍️ «Fer malbé la democràcia»; article de @CarodRoviraJLlhttps://t.co/fK55vHDBjb #OpinióND — NacióDigital (@naciodigital) November 7, 2019

08:12 Laura López afirma que «els comuns son la millor opció per a garantir el desbloqueig» a Catalunya. La candidata gironina d'En Comú Podem visita Olot i aposta per una variant d’Olot que sigui respectuosa amb un medi natural fràgil i de gran valor natural.

07:38 RECULL DE PORTADES dels diaris de paper espanyols i catalans. «Torra i els CDR volien declarar la República Catalana després de 'segrestar' el Parlament», a l'«ABC»

07:00 Bon dia ☀️🥐! Sánchez no menteix ara, mentia abans; llegiu «El despertador» ⏰ de Ferran Casas sobre el president del govern espanyol i la Fiscalia (i la resta de claus del dia)

21:29 Els manifestants que quedaven davant de l'edifici on s'ha fet l'acte de Vox decideixen marxar tots junts. S'acaba així la protesta sense incidents destacables.

21:08 Iglesias apel·la als votants del PSC desenganyats amb l'espanyolisme de Sánchez. El líder de Podem critica els canvis de postura del PSOE sobre Catalunya i assegura que el partit lila diu "el mateix a Barcelona, a Madrid i a Albacete". Per Jordi Velert.

21:08 JxCat s'agafa a la pífia de Sánchez i al triomf de Ponsatí per remuntar el 10-N. Torra assegura que el candidat del PSOE ha liquidat "l'escàs prestigi democràtic" de l'Estat i Borràs pressiona ERC per fer un grup independentista únic al Congrés dels Diputats. Per Oriol March.

20:52 ​Laura Borràs, candidata de JxCat a les eleccions espanyoles, denuncia la "crueltat" que suposa la mort del pare de Puigdemont mentre és a l'exili i, en aquest context, es pregunta: "Com podem donar els nostres vots a canvi de res?".

20:17 Josep Maria Matamala, mà dreta de Puigdemont a l'exili, assegura que el que "més mal" farà a l'Estat és la quantitat de vots independentistes recollida el 10-N. "El pitjor que ens podria passar és que la gent es quedi a casa", ha destacat Matamala, cap de cartell de JxCat per Girona al Senat.

20:05 Ignacio Garriga, líder de Vox a Catalunya, ha fet referència dins del seu discurs als manifestants que es troben a l'exterior: "Els que han intentant aturar un altre acte un cop més en aquesta regió tan espanyola com és Catalunya, que s'hi acostumin. Hem vingut per quedar-nos. Diumenge farem història".

20:05 Marta Madrenas, alcaldessa de Girona, carrega contra la CUP per la seva idea de no assistir a determinats plens del Congrés, i també contra ERC pel vot "a canvi de res" a Pedro Sánchez. "Nosaltres som al centre", assegura Madrenas en referència a JxCat.

19:53 EN DIRECTE Assistents a l'acte de Vox surten de l'edifici amb banderes espanyoles i les despleguen davant dels manifestants, que xiulen de manera generalitzada; informa @SergiGarcia_9 https://t.co/9sJ3toeMVB #10N pic.twitter.com/jErOdGItzh — NacióDigital (@naciodigital) November 6, 2019

19:48 El ministre d'Afers Exteriors en funcions, Josep Borrell, al míting del PSC a Cerdanyola del Vallès: "Si aquest país fos una dictaudra, a bones hores estarien acampats a la Gran Via".

19:48 Pablo Iglesias, líder de Podem, ironitza sobre les declaracions de Pedro Sánchez: "Viatjarà amb un grapat de GEOS a detenir personalment Puigdemont?", es pregunta. El líder de Podem assegura que la crisi catalana serà "l'excusa" del PSOE per justificar "una coalició tova" amb el PP.

19:48 La candidata de Junts per Catalunya al Congrés, Laura Borràs, assegura que la mort del pare de Puigdemont mentre l'expresident és a l'exili suposa "la pitjor cara de la repressió". "Això no ho oblidarem", assenyala Borràs en l'obertura del míting de JxCat a Girona, durant la qual llegeix un poema de Joan Vinyoli.