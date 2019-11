EN DIRECTE Continuen les protestes en el quart dia de campanya del 10-N

14:11 Destrueixen el mural independentista més gran de Lleida.

L'alcalde de Bellpuig (Urgell) assegura que es tornarà a aixecar https://t.co/fGLIMyOTP2 — NacióDigital (@naciodigital) November 4, 2019

13:50 MINUT Montse Bassa (ERC) a la Vall d'en Bas: «Tornarem a Madrid. I tornarem més fortes». L'inici de la campanya electoral del 10-N dels republicans a la Garrotxa es fa a l'auditori de Can Trona https://t.co/6EJVEPkG0A #10N — NacióDigital (@naciodigital) November 4, 2019

13:26 .@Jaumeasens ha presentat una proposta de llei segons la que no podria fer visites durant la campanyahttps://t.co/48SGMaaTMv #10N — NacióDigital (@naciodigital) November 4, 2019

13:00 Cau un 13,4% la petició de vot per correu a Catalunya https://t.co/J5mcgjofiW — NacióDigital (@naciodigital) November 4, 2019

12:51 .@omnium demana a @AdaColau fer servir el Palauet Albèniz per un acte contra la monarquia el 24 de novembre; informa @JordiVelert https://t.co/TPsprnJgDQ — NacióDigital (@naciodigital) November 4, 2019

12:39 100.671 catalans han demanat el vot per correu per al 10-N. 37.571 persones demanen el vot des de l'estranger.

12:37 JxCat participarà de la mobilització contra Felip VI davant el Palau de Congressos. Nogueras diu que cal escoltar la gent, estar "al seu costat" i dir que el monarca "no és el rei de Catalunya".

12:36 .@Esquerra_ERC advoca per tancar files a l'entorn d'una fórmula que aplegui "el 80%" de la societat catalana per "posar a zero el comptador de la repressió". Informa @_Sara_Gonzalez_ des de la presó Model https://t.co/35E3dvjKMU #10N — NacióDigital (@naciodigital) November 4, 2019

12:21 MINUT Òmnium convoca un acte cultural el diumenge 24 de novembre per reclamar que el Palauet Albèniz es dediqui a la cultura i no se cedeixi més a la Monarquia; Informa @JordiVelerthttps://t.co/9sJ3toeMVB #10N pic.twitter.com/FwWm4BFqs8 — NacióDigital (@naciodigital) November 4, 2019

12:16 ERC demana tancar files a l'entorn de la petició d'amnistia. Entenen que aquesta proposta aplega el suport "del 80%" de la societat catalana. La iniciativa la presenta l'exconseller Carles Mundó des de la presó Model; Informa @_Sara_Gonzalez_ https://t.co/9sJ3toeMVB #10N pic.twitter.com/nRXOkbFN6b — NacióDigital (@naciodigital) November 4, 2019

12:01 Una noia dona una consigna: "A casa!" i molts joves tornen a l'acampada

11:59 DIRECTE Els dirigents de Ciutadans abandonen plaça Universitat empesos per un nombrós grup de joves que cruda "Fora!", "Ciutadans és coca" i "Sin farlopa no sois nada"; Informa @PepMartiVallhttps://t.co/9sJ3toeMVB #10N pic.twitter.com/XyGpOguQuv — NacióDigital (@naciodigital) November 4, 2019

11:57 VÍDEO Carrizosa i Roldán responen amb crits de "Libertad" i els joves reaccionen amb crits de "Catalunya antifeixista"; Informa @andreumerinohttps://t.co/9sJ3toeMVB #10N pic.twitter.com/LcfKq1gr2u — NacióDigital (@naciodigital) November 4, 2019

11:55 DIRECTE Creix la intensitat de la protesta contra els dirigents de Ciutadans. Crits de "feixista!" contra Roldán; Informa @PepMartiVall https://t.co/PLqwjF8Vpx #10N pic.twitter.com/4jnISUicsj — NacióDigital (@naciodigital) November 4, 2019

11:52 DIRECTE Un centenar de joves de l'Acampada a la plaça Universitat (@acampadauni) intenta boicotejar una roda de premsa de Ciutadans. Càntics de "Hijos de Franco" ; Informa @andreumerinohttps://t.co/PLqwjF8Vpx #10N pic.twitter.com/OgFds0SkGN — NacióDigital (@naciodigital) November 4, 2019

11:45 MINUT Lorena Roldán: "Veiem aquí una ocupació illegal que ja dura sis dies" a la plaça d'Universitat i acusa Sánchez de "deixació" de funcions



11:31 Sánchez, Casado, Rivera, Iglesias i Abascal s'enfronten en un únic debat aquest dilluns a la nit. Hi haurà cinc blocs temàtics de 25 minuts cadascun i el primer serà sobre la "cohesió d'Espanya".

11:00 El Govern fa una crida a mantenir una actitud cívica en les protestes. El gabinet de seguiment constata que les protestes de la setmana passada van ser, en general, "pacífiques".

10:30 Empat entre l'esquerra i la dreta l'últim dia d'enquestes. Ciutadans és la formació que surt més malparada, on els últims sondejos sols els donen entre 16 i 18 escons.

09:41 Torna la «paperera de la història» d'Artur Mas. L'anècdota en un acte de campanya a Borges Blanques que no li ha fet gaire gràcia a l'expresident.

09:22 Aznar versus Rajoy, el termòmetre del PP. La presència de tots dos expresidents assenyala la influència de cada corrent intern en el partit, que ara se sent més còmode amb el polític gallec; per Pep Martí.

09:20 El 70% dels catalans veuen la sentència del procés "molt dura", segons l'enquesta de GESOP publicada aquest dilluns a El Periódico. Es tracta d'una enquesta que es va realitzar entre el 28 i el 31 d'octubre a partir de 1.504 entrevistes.

D'altra banda, el 52% dels enquestats aproven l'actuació dels Mossos en les manifestacions arran de la sentència. En canvi, són majoritaris els enquestats que reproven l'actuació de la Policia Nacional en els darrers dies, un 47,6% dels enquestats la suspenen davant del 45% que l'aprova.

D'altra banda, més de la meitat dels catalans, un 55,1%, veu urgent un avançament de les eleccions a Catalunya. I la majoria dels enquestats, a l'entorn del 72%, suspenen tant la gestió de Pedro Sánchez com la de Quim Torra després dels aldarulls.

09:10 LA CAMPANYA ES LLEVA «Felip VI destorba i projecta el conflicte»; l'anàlisi del quart dia de campanya, per Roger Pi de Cabanyes @Rogerpic https://t.co/g7vuopInpX #10N pic.twitter.com/g5rmU4qpRj — NacióDigital (@naciodigital) November 4, 2019

08:26 Els estudiants acampats a la Plaça Universitat continuen la protesta, que ja dura sis dies. Andreu Merino ha parlat amb alguns d'ells, que s'autodefineixen com a Generació 14-O.

07:56 PORTADES Les enquestes a la premsa espanyola donen un empat tècnic entre esquerra i dreta el #10N https://t.co/Nupuku6UcK pic.twitter.com/iQiOlQN1pE — NacióDigital (@naciodigital) November 4, 2019

07:22 Bon dia ☀️🥐! El rei menys estimat; llegiu «El despertador» ⏰ de Ferran Casas sobre la visita de Felip VI a Barcelona (i la resta de claus del dia).

22:06 EN DIRECTE Alguns manifestants comencen a marxar després d'una hora i mitja de cassolada. Encara hi ha un centenar de persones davant del Palau de Congressoshttps://t.co/sShxKX0bZZ #10N #SentènciaProcés pic.twitter.com/jfG2d1o1bw — NacióDigital (@naciodigital) November 3, 2019

21:53 EN DIRECTE Els antiavalots de la policia nacional espanyola, que reforçaven el dispositiu dels @mossos, marxen del Palau de Congressos on es concentra la protesta contra Felip VI; informa @andreumerino https://t.co/sShxKX0bZZ #10N #SentènciaProcés pic.twitter.com/bLuAXQKWEJ — NacióDigital (@naciodigital) November 3, 2019

21:34 VÍDEO Uns encaputxats també han calat foc a una bandera espanyola i una d'europea pocs minuts després de començar l'acte #Berga #Berguedà https://t.co/A5b46hXj5L pic.twitter.com/cM1gYGZw7W — NacióBerguedà (@NacioBergueda) November 3, 2019

21:34 FOTOS Cremen fotos del rei Felip VI i de polítics catalans i espanyols en un acte de protesta del CDR a #Berga https://t.co/rNx2aVEFFu pic.twitter.com/cmZtKAB5DL — NacióBerguedà (@NacioBergueda) November 3, 2019

21:27 EN DIRECTE Continua la cassolada en protesta per l'arribada de Felip VI. Banderes estelades i espanyoles republicanes davant del Palau de Congressos; informa @andreumerino https://t.co/sShxKX0bZZ #10N pic.twitter.com/n5blPyUlPg — NacióDigital (@naciodigital) November 3, 2019

21:06 Álvarez de Toledo fa turisme, el Tsunami aclareix, Bal tossut que tossut i Felip VI trasbalsa. L'anàlisi de la jornada de diumenge en el marc de la campanya electoral del 10-N. Ho explica Ferran Casas, subdirector de NacióDigital.

21:00 EN DIRECTE Cassoles, tapes d'olla, xerracs i esquellots. Exemples de material per fer soroll a la cassolada contra Felip VI; informa @andreumerino https://t.co/962GhoOxcp #SentènciaProcés pic.twitter.com/YesmSK9Xci — NacióDigital (@naciodigital) November 3, 2019

20:58 EN DIRECTE Diverses pancartes com aquestes es reparteixen en la protesta convocada pels @CDRCatOficial al Palau de Congressos i a l'hotel Juan Carlos I de Barcelona, contra l'arribada de Felip VI a Catalunyahttps://t.co/962GhoOxcp #SentènciaProcés pic.twitter.com/T9PQon3msa — NacióDigital (@naciodigital) November 3, 2019

20:55 EN DIRECTE Els @mossos blinden l'accés al Palau de Congressos amb tanques i dotacions antiavalots. Centenars de persones segueixen picant cassoles contra Felip VI; informa @andreumerinohttps://t.co/962GhoOxcp #SentènciaProcés pic.twitter.com/jrOYDPq9Lk — NacióDigital (@naciodigital) November 3, 2019

20:48 EN DIRECTE Segueix la cassolada contra l'arribada de Felip VI a Barcelona. Centenars de persones es concentren al Palau de Congressos de Barcelona, convocades pels @CDRCatOficial; ho explica @andreumerino https://t.co/JbJechkTJs #SentènciaProcés pic.twitter.com/8BPU2S2e75 — NacióDigital (@naciodigital) November 3, 2019

20:32 EN DIRECTE Massiva cassolada en protesta per l'arribada de Felip VI a Barcelona. La Diagonal, tallada a l'altura del Palau de Congressos, on es concentra la protestahttps://t.co/tguHZluuGp #10N pic.twitter.com/x4XeHZXLfO — NacióDigital (@naciodigital) November 3, 2019

20:27 EN DIRECTE Centenars de persones protesten davant del Palau de Congressos per l'arribada de Felip VI a Barcelona, en el marc de l'acte que es farà demà de la Fundació Princesa de Gironahttps://t.co/tguHZluuGp #10N pic.twitter.com/22Oxo0cDTc — NacióDigital (@naciodigital) November 3, 2019

20:23 Felip de Borbó i la seva família ja són a Barcelona. Han aterrat al Prat. La Zarzuela no confirma que s'allotjaran a l'hotel Joan Carles I, a tocar la Diagonal i on demà es farà l'acte de la Fundació Princesa de Girona. Ja hi ha centenars de persones concentrades per protestar.

20:01 Podem i Errejón lluiten pel vot juvenil a ritme de trap. Les dues formacions han apostat per aquest estil musical en vídeos electorals de campanya; ho explica Victor Rodrigo.

20:00 EN DIRECTE @albertbotran: "Els mateixos policies que el PP va enviar l'1-O els envia ara el PSOE per reprimir la resposta a la sentència. Amb Madrid no hi ha diàleg possible, només lluita"; ho explica @AlvarLlobethttps://t.co/tguHZluuGp #10N pic.twitter.com/fxC86rDecG — NacióDigital (@naciodigital) November 3, 2019

19:24 Ballart dona suport a Errejón. L'alcalde de Terrassa assegura que Més País "representa la coherència dels valors de l'esquerra".

19:23 EN DIRECTE Els @CDRCatOficial han protestat aquest matí en un acte d'ERC a Lleida i demà aniran a un altre acte de JxCat; ho explica @AlvarLlobet des de l'Orfeó Lleidatà, en l'acte electoral de la CUPhttps://t.co/tguHZluuGp… #10N pic.twitter.com/heNOtaYCy7 — NacióDigital (@naciodigital) November 3, 2019

19:20 EN DIRECTE La sala de l'Orfeó Lleidatà de Lleida, plena a vessar per l'acte electoral de la CUP. Els @CDRCatOficial s'han presentat amb pancartes en contra dels polítics independentistes; informa @AlvarLlobet des de Lleidahttps://t.co/4fCa5HwPOo #10N pic.twitter.com/dvPnjAvlxz — NacióDigital (@naciodigital) November 3, 2019

18:11 El dia osonenc de Cayetana Álvarez de Toledo. La candidata surt d'excursió en companyia del seu company sentimental, Arcadi Espada, i es fa fotos a la plaça Major de Vic, la "Catalunya colpista".