EN DIRECTE El cinquè dia de campanya del 10-N

10:28 Iceta també considera que Sánchez té l'"obligació" de comprometre's a fer tornar Puigdemont a l'estat espanyol

10:13 Iceta veu "lògica" la proposta de Sánchez de tornar a penalitzar referèndums no acordats. El primer secretari del PSC recorda que suposaria penes inferiors a la sedició i justifica la mesura per l'"Ho tornarem a fer" dels líders independentistes.

10:13 El comitè de campanya del PSC ha decidit que el cap de llista pel Senat, Manel Cruz, substitueixi la candidata Meritxell Batet a les entrevistes electorals i a la roda de premsa fixades als mitjans de comunicació públics i que el candidat José Zaragoza assisteixi en el seu lloc al debat que se celebrarà aquest vespre a Televisió de Catalunya.

09:55 Joan Mena: «Rubí és exemple que un govern entre socialistes i comuns és possible». El número 5 d'En Comú Podem visita Rubí en el marc de la celebració de la primera assemblea de coalició entre Catalunya en Comú i Podem a la ciutat; informa Marta Casas.

09:21 Com han variat les enquestes per al 10-N? Empat entre esquerra i dreta i l'independentisme, en alça; per Roger Tugas. ERC, JxCat i la CUP sumarien 23 dels 48 diputats catalans, segons els darrers sondejos, tot i que el creixement en vots seria superior, sobretot després de la sentència de l'1-O.

09:19 Qui és el matemàtic que ha recollit el guardó de mans de Felip VI amb el llaç groc?. Xavier Ros-Oton ha estat guardonat amb el premi en matemàtiques i és un dels investigadors joves més influents del seu camp de treball.

09:16 Torra qualifica de "greu, lamentable i penós" que Sánchez prometi fer tornar Puigdemont. El president de la Generalitat assegura que no distingeix entre els candidats del PSOE, PP, Vox i Cs en el debat a TVE.

07:40 Cues quilomètriques a l'entrada de la Diagonal on encara continua tallat un carril. Ampli dispositiu policial al voltant de l'hotel on aquesta nit s'ha allotjat la família reial.

08:38 Bon dia ☀️🥐! Per què són tan durs?; llegiu «El despertador» ⏰ de Ferran Casas sobre el debat espanyol a TVE per a les eleccions del 10-N (i la resta de claus del dia)

07:10 ENQUESTA Qui ha guanyat el debat electoral a cinc del 10-N?. Participeu a l'enquesta de NacióDigital.

06:33 L'1x1 del debat espanyol que es va celebrar ahir a TVE: Iglesias es queda sol davant la subhasta repressiva. Sánchez busca descaradament el vot de Ciutadans prometent penalitzar els referèndums com Aznar, i les dretes, molt competides, s'esbatussen; per Roger Tugas i Ferran Casas.

20:53 La candidata de JxCat, Laura Borràs, insta a no donar els vots a Pedro Sánchez a canvi de res i acusa Marlaska de "piròman".

20:41 Eulàlia Reguant (@aramateix)a #Terrassa: “EL PSOE no és la solució, és part del problema i ho hem vist durant 40 anys i més encara des dels últims mesos. El resum de les majories des del 2015 són 60 presos polítics més” https://t.co/6YWy0B7tWu #10N @cupnacional pic.twitter.com/4rc8sxCDly — LaTorre (@torrepalau) November 4, 2019

20:38 ÚLTIMA HORA Felip VI, des de Barcelona: «La violència i la intolerància no tenen cabuda a Catalunya». El rei, rebut amb aplaudiments a l'auditori i amb protestes fora de l'edifici, ressalta en català el paper del país en la Transició i defineix Espanya com un "gran projecte democràtic". Per Oriol March i Pep Martí.

20:29 "Hi ha ocasions en què les presències adquireixen un significat més transcendent que les paraules; en què, a través d'actituds, s'expressen també unes conviccions i uns sentiments profunds. I avui és una d'aquestes ocasions, una d'aquestes ocasions importants", ressalta Felip VI en català.

20:27 Ara la diputada terrassenca @MariaSirvnt: “No anem a bloquejar el Congrés, perquè el Congrés en sí mateix ja és un instrument de bloqueig dels pobles. No votarem el PSOE fins que no es garanteixi l’autodeterminació dels pobles” https://t.co/6YWy0B7tWu @cupnacional #Terrassa #10N pic.twitter.com/ztbqYwqldx — LaTorre (@torrepalau) November 4, 2019

20:25 La princesa Elionor: «Els meus pares ens han parlat de Catalunya amb veritable afecte». La filla de Felip VI assegura, en català, que vol honorar la Fundació Princesa de Girona "com es mereix" i destaca que el país "sempre ocuparà un lloc especial" al seu cor. Per Oriol March i Pep Martí.



20:24 El president del Parlament, Roger Torrent, proclama que no reconeix “l’autoritat de la monarquia” i assegura que “cada vegada que gosi trepitjar Catalunya” els catalans li diran que “no tenen rei”.

20:14 EN DIRECTE Missatge de veu l’exconsellera Bassa. Assegura que està “indignadíssima i molt enfadada” amb la condemna i fa una crida a “refer ponts” seient en una taula a dialogar; informa @_Sara_Gonzalez_ https://t.co/9sJ3toeMVB #10N pic.twitter.com/XxHH5meckN — NacióDigital (@naciodigital) November 4, 2019

20:06 Missatge de veu l’exconsellera Dolors Bassa. Assegura que està “indignadíssima i molt enfadada” amb la condemna i fa una crida a “refer ponts” seient en una taula a dialogar. “És l’hora de la política”, ha demanat. També ha animat a seguir reivindicant les urnes de forma “pacífica”.

19:48 Els CDR convoquen un tall a la carretera de Collblanc amb l'avinguda de Manuel Azaña per impedir que la comitiva reial pugui sortir amb "normalitat" per la Ronda de Dalt. L'acte del Palau de Congressos acaba a les 20.30h.

19:44 El rei Felip VI és ovacionat en la seva entrada a l'auditori pel públic dels Premis Fundació Princesa de Girona. Els membres de la família reial reben alguns visques mentre a l'exterior del Palau de Congressos continuen les protestes.

19:34 A hores d'ara només mantenen convocada la mobilització els CDR i Arran, mentre que l'ANC i el Pícnic per la República l'han desconvocat a les set de la tarda.

19:26 Després de tres hores i.mitja de concentració, els Mossos mantenen el cordó policial a la Diagonal, mentre han ubicat una desena de furgonetes de la Brigada Mòbil a l'avinguda del Doctor Marañón. Un altre cordó talla l'accés a la part del darrere del Palau de Congressos pel carrer Manuel Azaña.

19:00 El president de la Generalitat, Quim Torra, no participarà en el míting de campanya de JxCat a Lleida perquè es quedarà a Barcelona seguint el detall de les protestes contra la presència de Felip VI a la capital catalana.

18:36 Davant dels aplaudiments, Felip VI ha aprofitat per aixecar-se i fer aixecar la princesa. S'han girat cap a l'auditori per allargar els aplaudiments i els visques.

18:32 Felip VI, la reina Letícia i les princeses Elionor i Sofia entren a l'auditori del Palau de Congressos enmig d'un fort aplaudiment dels assistents. S'han escoltat crits de "visca el rei" abans que arrenqui la cerimònia d'entrega de premis, que inclou actuacions artístiques.

18:19 El rei Felip VI, acompanyat de la reina Letícia i de les seves dues filles (Elionor i Sofia), ja és al recinte del Palau de Congressos de Catalunya. Les intervencions del monarca i d'Elionor, que parla per primera vegada a Barcelona i farà servir el català, seran al final de l'acte.



