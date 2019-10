EN DIRECTE La campanya del 10-N, al minut

20:07 Aragonès dona les gràcies al jovent que ha sortit a "guanyar-se el futur" i que ha acampat a la plaça Universitat.

20:07 El vicepresident Pere Aragonès assegura que, qui "fracassarà" a Catalunya el 10-N, serà Pedro Sánchez. "Per moltes sentències del Suprem i complicitats amb la repressió de Sánchez, a aquest poble no el sentencia ningú. Han abandonat la lluita antifranquista per abraçar la repressió. Amb amenaces no ens guanyaran. Amb els vots i les urnes sempre guanyem", ha assegurat des del míting de Sant Andreu, on hi és Sara González.

20:04 JxCat entra en el cos a cos amb ERC des del primer minut de la campanya. Puigdemont assegura que a Madrid "s'hi ha acabat el bròquil" i reclama expressar un "gran prou a maltractar Catalunya" des del Congrés dels Diputats. Informen Oriol March i Victor Rodrigo.

20:01 Torrent denuncia que l'estratègia de l'Estat que capitaneja el PSOE passa per una "resposta repressiva", per "cronificar el conflicte" i per "criminalitzar un moviment que és pacífic". "El PSOE s'ha convertit en el millor portaveu de la dreta espanyola. Quina diferència hi ha entre el PSOE i el PP? No n'hi ha cap!", ha assegurat durant el míting d'ERC.

20:01 Roger Torrent: "La independència és una absoluta necessitat democràtica. És una qüestió de supervivència democràtica. L'independentisme té l'obligació de guanyar eleccions".

20:01 L'expresident Carles Puigdemont, contundent contra la gestió del govern espanyol: "Prou. Anem a Madrid amb un cove ple d'indignació. S'ha acabat el bròquil. Prou de maltractar Catalunya". El públic coreja "ni un pas enrere" en acabar el discurs l'expresident. Ho expliquen Oriol March i Victor Rodrigo.

El públic congregat en l'obertura de campanya de Junts per Catalunya rep amb un fort aplaudiment i crits de "president" la presència per videconferència de Puigdemont

19:53 La número dos de la candidatura d'ERC, Carolina Telechea, assegura que la sentència és “la més gran de les lleis mordassa” i lamenta que la cúpula judicial actuï “lliurement” per defensar la unitat d'Espanya. Els republicans defensen que els socialistes "no poden guanyar" les eleccions a Catalunya perquè suposaria "avalar" la sentència del Tribunal Suprem. "El 10-N va de repressió o de democràcia", ha dit Telechea. Informa Sara González

19:50 El president Torra, des de l'inici de campanya de Junts per Catalunya: "Estem esperant un govern espanyol que afronti els moments que estem vivint". Apel·la a Sánchez, assegurant que "haurà d'explicar per què es va aixecar de la taula de negociació". Ho expliquen Oriol March i Victor Rodrigo des del Tradicionàrius del barri de Gràcia de Barcelona.

El president Quim Torra, des de l'inici de campanya de Junts per Catalunya: "Estem esperant un govern espanyol que afronti els moments que estem vivint". Apel·la a Sánchez, assegurant que "haurà d'explicar per què es va aixecar de la taula de negociació"

En marxa el míting del PSC a l'Auditori Barradas de L'Hospitalet. Miquel Iceta agafarà les regnes de l'inici de campanya per l'absència, per motius de salut, de Meritxell Batet

19:42 ERC arrenca la campanya electoral al teatre de Sant Andreu recordant les condemnes als líders empresonats.

19:39 Ernest Maragall assegura que va "encertar" deixant el PSC i afiliant-se a ERC. "Aquest PSC és una vergonya", ha expressat en el míting d'arrencada de campanya. El líder dels republicans a Barcelona demana guanyar el 10-N per impulsar el "rol d'interlocutors" amb l'Estat. Informa Sara González.

19:36 Junts per Catalunya presenta el seu manifest per la campanya: "La resposta a la sentència del Tribunal Suprem és la independència". El candidat al Senat, Roger Español, reclama "la unitat de l'independentisme". Ho expliquen Oriol March i Victor Rodrigo.

19:30 Elsa Artadi, des de l'acte d'inici de campanya de Junts per Catalunya: "Prou de partits independentistes anant a Madrid sense defensar Catalunya. Prou de partits independentistes que volen investir Pedro Sánchez a canvi de res". Artadi critica amb duresa l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, per la seva "equidistància".

19:26 Entusiasme a la Farga de l'Hospitalet, on ja hauria d'estar començant el míting de Vox. Encara s'espera l'arribada de Santiago Abascal. Per ara, l'inici de l'acte es retarda, mínim, mitja hora. Ho explica, des d'allà mateix, Pep Martí.

19:18 Comença l'acte d'inici de campanya de JxCat al Centre Artesà Tradicionàrius de Gràcia. Els assistents, entre ells el president Quim Torrai, aplaudeixen quan nombren a Jordi Turull, Josep Rull, Jordi Sànchez i Carles Puigdemont. Informen Oriol March i Victor Rodrigo.