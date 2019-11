EN DIRECTE El bloqueig a la frontera

07:42 EN DIRECTE Els antiavalots de la Gendarmeria francesa avancen cap als manifestants a la Jonquera 📹@martiurgell https://t.co/akj8bon33g #Tsunamidemocratic pic.twitter.com/nlb6wpUZJY — NacióDigital (@naciodigital) November 12, 2019

07:31 EN DIRECTE A la Jonquera, a uns 200 metres per darrere el cordó policial de la Gendarmeria hi ha una desena de furgonetes policials. Arriben reforços.

07:28 EN DIRECTE Els manifestants de la Jonquera canten davant la mirada sorpresa dels gendarmes

07:28 EN DIRECTE Els antiavalots de la Gendarmeria han tret els cascs i els escuts de les furgonetes.

07:24 EN DIRECTE Els antiavalots de la Gendarmeria han tret els cascs i els escuts de les furgonetes. També les màscares de gas. Mentrestant, els concentrats canten "Els Segadors".

07:22 EN DIRECTE Els manifestants de la Jonquera canten "L'Estaca" per amenitzar el tall nord

07:11 EN DIRECTE Surt el sol al Pertús. Aquest és l'estat de l'AP-7 a la frontera. Centenars de metres plens de barricades entre el cordó policial francès i el camp base del tall

07:00 El trànsit de camions a la Jonquera es concentra a la N-II, que va molt carregada, informa Sergi Ambudio.

06:44 EN DIRECTE Jugant als escacs a la Jonquera, a pocs metres de la Gendarmeria

06:43 EN DIRECTE A la banda nord de la Jonquera, on hi ha el cordó policial de la Gendarmeria, continuen les cantades. Dos joves juguen als escacs il·luminats amb llanternes

06:35 EN DIRECTE Calma a la banda nord del tall. Els agents de la Gendarmeria francesa no porten els escuts ni els cascs posats. Ja són quasi 23 hores de tall.

06:27 EN DIRECTE Les fogueres escalfen els centenars de persones que han bloquejatla frontera tota la nit. Han dormit als cotxes, tendes i, fins i tot, alguns han fet bivac.

06:10 EN DIRECTE Un parell de dotacions dels Mossos han vingut a donar un cop d'ull. Entre aquest punt i l'escenari hi ha, mínim, 8 barricades

https://t.co/nzZXfx2Ncw #Tsunamidemocratic pic.twitter.com/yfTCXt2FWE — NacióDigital (@naciodigital) November 12, 2019

06:09 EN DIRECTE Calma al bloqueig de la frontera de Tsunami Democràtic. A pocs quilòmetres, la Guàrdia Civil continua acumulant efectius.

05:58 Bon dia. Centenars de persones han dormit a l'AP-7 a la Jonquera, on Tsunami Democràtic està portant a terme un tall de la frontera que es pretén allargar fins dimecres. Naciódigital hi té desplaçats un periodista i un fotògraf: Sergi Ambudio i Martí Urgell. Ens envien aquest vídeo de bon matí:

EN DIRECTE La N-II està plena de camions entre la Jonquera i el Pertús. Els Mossos no els deixen passar a 2 km de la frontera.

22:43 Diversos membres de les armilles grogues han arribat a la Jonquera, en el tall del Tsunami Democràtic. Demà arribaran diversos vehicles i autocars més d'arreu del territori català.

21:40 La Guàrdia Civil envia diverses unitats a la Jonquera a petició dels Mossos. Els dos cossos policials es troben ja sobre el terreny per si finalment s'ordenés una actuació per desallotjar els manifestants.

21:30 EN DIRECTE Arran impulsa un autocar juvenil per sumar-se al tall a La Jonquera, impulsat pel Tsunami Democràtic. L'organització juvenil fa una crida a tot el jovent a sumar-se a les mobilitzacions. L'autobus surt de Barcelona

21:29 CRÒNICA Sacs de dormir, mantes i el foc com a gran aliat: així serà la primera nit a la frontera. S'espera una temperatura de només cinc o sis graus de matinada i els manifestants al Pertús intentaran descansar en tendes de campanya o bé dins els cotxes. Ho explica Sergi Ambudio, enviat especial a la Jonquera.

21:22 EN DIRECTE Claven barres de ferro a les barricades barricades del costat sud del tall a la Jonquera. Els manifestants es preparen per la primera nit

21:02 Rosalía, sobre el 10-N: «Fuck Vox». L'artista catalana ha rebut aplaudiments dels seus fans per haver-se pronunciat sobre les eleccions espanyoles.

21:00 EN DIRECTE La tramuntana bufa forta al tall de la frontera convocat pel Tsunami Democràtic. Les tendes resisteixen i les fogueres aguanten. Els manifestants mantenen l'ambient de festa

20:49 El Tsunami valora el primer dia de tall a la Jonquera: «El col·lapse és total». La plataforma continua fent crides a sumar-se al bloqueig de la frontera i insisteix en el diàleg amb l'Estat.

20:30 ÚLTIMA HORA El Tsunami valora el primer dia de tall a la Jonquera.

20:32 EN DIRECTE Arriben a Cinc d'Oros els manifestants que inicialment convocava Generació 1 d'Octubre a la Delegació, més els que s'hi han sumat convocats pels CDR

20:20 EN DIRECTE Arriba també menjar pels antidisturbis de la gendarmeria francesa. No es registra cap incident ni cap altre problema entre manifestants i policia

20:17 EN DIRECTE Ambient absolutament festiu a la zona nord del tall a la frontera, impulsat pel Tsunami Democràtic. Jocs de taula, fogueres, música, menjar calent...

20:09 EN DIRECTE Els concentrats a la delegació del govern espanyol ara tallen la Diagonal

20:05 Puigdemont, sobre el tall a la Jonquera: "A vegades les molèsties d'un tall de carretera estalvien molèsties majors". Ara mateix a la Jonquera hi ha l'expressió d'un conflicte provocat per la falta total de respecte al que volen i voten els catalans, per condemnes a 100 anys de presó i per la repressió. A vegades les molèsties d'un tall de carretera estalvien molèsties majors.

20:09 EN DIRECTE Els manifestants abandonen la delegació del govern espanyol pugen Roger de Llúria

19:42 EN DIRECTE La barrera formada per Mossos i Policia Nacional impedeix que els manifestants puguin apropar-se a la Delegació del govern. Ara hi ha prop de 500 persones i se n'esperen més arran de la convocatòria dels CDR

19:25 Fabricants i distribuïdors, preocupats per l'impacte del tall a la Jonquera. L'associació AECOC comparteix el "malestar" dels transportistes i denuncia "l'alarmant freqüència" dels bloquejos a la frontera.

19:18 Així tracta la premsa francesa el tall de la Jonquera. L'Independant obre la seva edició digital amb la mobilització del Tsunami, que ocupa un lloc secundari als grans diaris francesos.

19:15 EN DIRECTE Comencen a instal·lar-se diverses tendes de campanya al tall de la Jonquera. Els manifestants organitzen diverses fogueres i reparteixen menjar calent per escalfar-se

19:15 VÍDEO S'encenen diverses fogueres per escalfar els manifestants que tallen la frontera a la Jonquera. El fred i el vent no impedeixen l'ambient festiu, relaxat

18:55 EN DIRECTE Aquest és l'aspecte de la concentració a Roger de Llúria/Mallorca, davant la Delegació del govern espanyol. Els congregats canten "Els Segadors" i càntics contra els Mossos

18:55 Els CDRs convoquen una manifestació a la delegació del govern espanyol a Barcelona per ara a les 19h. Centenars de persones ja protesten a les portes de l'edifici.

18:47 EN DIRECTE Gendarmes francesos amb els escuts antidisturbis a terra, fumant i amb actitud passiva. Els manifestants berenen, segueixen cantant i no hi ha cap incident

18:45 EN DIRECTE Diversos manifestants comencen a berenar al tall de la Jonquera, sense cap mena de problema amb la policia francesa. El cordó policial es manté immòbil

18:38 EN DIRECTE Dos centenars de persones es concentren davant la Delegació del govern espanyol i criden "els carrers seran sempre nostres", mentre arriben furgonetes dels Mossos per formar una barrera al voltant de l'edifici

18:36 EN DIRECTE Mentre un centenar de persones es planta davant el cordó policial, desenes de manifestants munten barricades com aquesta per protegir la zona de l'escenari. Utilitzen tanques, senyals de trànsit i els murs de la mitjana