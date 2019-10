Detinguts dos homes per danyar més de 50 vehicles aparcats a l'Horta

La Guàrdia Civil ha detingut dos homes de 29 i 35 anys de nacionalitat espanyola per la seva presumpta implicació en danys a més de 50 vehicles estacionats a la via pública. Els fets han tingut lloc a Massamagrell i La Pobla de Farnals, totes dues poblacions a la comarca de l'Horta Nord.Les detencions s'han fet dins una operació policial anomenada Brunch, que ha permès identificar els presumptes autors dels fets que, segons la Guàrdia Civil, només realitzaven actes vandàlics en els vehicles, sense arribar a sostraure cap cosa de l'interior.La investigació es va iniciar a principis del mes d'octubre, i per tal de poder identificar i detenir l'autor o autors de 52 delictes ha estat clau la col·laboració ciutadana.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor