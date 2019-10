La cadira buida de Sánchez i dards a ERC: el vídeo de campanya de JxCat

Quan Pedro Sánchez, en el debat d'investidura del mes de juliol, va agrair els vots d'ERC "a canvi de res", els estrategs de Junts per Catalunya (JxCat) es van fregar les mans: ja tenien una frase per explotar en cas de repetició electoral. Tant és així que tall de vídeo de Sánchez recordant que els republicans es van abstenir sense cap contrapartida ocupa els primers segons de l'espot de campanya de JxCat a les eleccions espanyoles del 10-N. Sánchez hi apareix de forma física -en vídeo- i també metafòrica: una cadira buida escenifica que l'Estat no està assegut a la taula de diàleg.El pes de l'anunci el porta Laura Borràs, la candidata als comicis, però la veu de l'inici és de Carles Puigdemont, expresident de la Generalitat i principal actiu electoral de la formació. "Mai a canvi de res. El teu és un vot per la independència", assegura Puigdemont mentre Borràs es dirigeix a la cadira disposada a l'anunci. "La nostra veu és la dels condemnats i de totes les víctimes de la repressió", indica el cap de files del Consell per la República, que apareixerà en tots els mítings de campanya, sense excepció. El maig va brindar a JxCat una victòria rotunda a les europees que no es va traslladar, però, a les municipals, on el seu espai es va veure superat per ERC i el PSC."Sóc aquí perquè és la política que ha de resoldre el conflicte", manté Borràs, que ha triat "la Laura ens representa" com un dels elements que apareix en els cartells. "Ara, més que mai, ni un vot enrere", destaca la candidata com a frase final d'un espot que carrega tant contra Sánchez -per la seva inacció amb Catalunya- com contra els republicans, socis de Govern però rival en el camp independentista. L'actitud que mantenen les dues formacions a Madrid és diferent, perquè JxCat posa el llistó més alt que ERC per negociar amb un PSOE que, per ara, no concedeix ni un mil·límetre."Ni un vot enrere" és una adaptació del càntic "ni un pas enrere", un dels més utilitzats pels manifestants en el marc de les protestes d'aquestes últimes dues setmanes arreu de Catalunya. La frase ha estat emprada durant molts anys en concentracions, manifestacions i protestes independentistes, fins i tot utilitzada en moments de màxima tensió en enfrontaments policials.L'espot s'ha emès davant la plana major de la formació de Puigdemont al Centre Artesà Tradicionàrius en l'arrencada de campanya menys concorreguda de les últimes campanyes. De consellers s'hi ha presentat Jordi Puigneró, que aquest dijous ha tingut una topada amb el govern espanyol pel "cop d'estat digital" que suposa el decret llei de la Moncloa per frenar els plans de la Generalitat en clau d'identitat digital. Carmen Calvo, vicepresidenta en funcions, s'ha aferrat a la llei de seguretat nacional -tan celebrada pel PP- per justificar la mesura, que ha arribat hores abans de la campanya.La presentació de l'acte, com és habitual a JxCat, ha estat presentat pel duo Joan Lluís Bozzo-Pilar Calvo, que funciona des de la campanya del 21-D. La primera en la qual van aparèixer aquestes sigles i d'on Puigdemont va sortir victoriós. Aquest cop, els adversaris són dos: Sánchez i ERC. Entre el foc enemic i el foc amic, la formació -en ple repensament- afronta una campanya decisiva pel seu futur.

