El Santet del Poblenou

Passejar pels cementiris és potser una de les millors maneres de conèixer la historia d’una ciutat, especialment en cementiris històrics com els de Montjuïc o el Poblenou. Ja ho vam comprovar fa temps... A més de polítics, artistes i gent de les ciències també hi podem trobar casos de gent que s’ha fet famosa sobretot un cop morta.



El cas barceloní més paradigmàtic és el del “Santet del Poblenou”, la tomba del qual és encara un lloc de peregrinatge de molta gent que hi confia els seus desitjos fins el punt de començar-se a establir un culte que ja traspassa fronteres.

Siglo del centre de Barcelona. Durant la seva curta vida (va morir l’any 1899 amb només 22 anys) es va caracteritzar per ser un company molt implicat en ajudar i aconsellar en tot allò que calia.era el de tenir somnis premonitoris.a l’alça especialment en els cercles obrers i modestos i aviat la seva tomba va començar a ser un indret de peregrinatge.especialment entre la gent de condició humil i el col·lectiu gitano li va començar a rendir una devoció especial fins el punt que l’Ajuntament de Barcelona va decidir assumir els costos del manteniment de la sepultura i ampliar-la per a que hi hagués espai suficient per les flors, exvots i notes que s’hi anaven acumulant.La tomba del Santet del Poblenou Foto: Dani Cortijoperquè aquests grans magatzems es cremaran".i per culpa d’un curtcircuit d’un trenet elèctric de l’aparador, un incendi va devastar els antics magatzems posant fi a desenes d’anys d’història arrelats a la ciutat. Els antics magatzems El Siglo son ara el C&A del carrer Pelai.d’aquest Santet del Poblenou, que encara perdura als nostres dies fins el punt de ser en alguns casos un dels punts a la llista de visites dels turistes més místics.al santet té un protocol que s’ha de seguir escrupolosament:cal acostar-se a la tomba venint pel costat esquerre i marxar pel dret sense trepitjar mai els passos fets en aproximar-se i tombar-se al final del passadís per donar-li les gràcies.que el Santet del Poblenou us ajudi a complir-lo agafeu un paperet i acosteu-vos a la seva tomba...La tomba del Santet del Poblenou Foto: Dani Cortijo

