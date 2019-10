El PP reparteix propaganda electoral amb estampes religioses

Imatge del document que ha repartit el Partit Popular segons ha publicat el diari local «Ya Noticias»









El PSOE d'Algesires ha demanat explicacions al Partit Popular pel repartiment que s'ha fet a les bústies. En una nota de premsa, el viceportaveu municipal del PSOE d'Algesires, Fernando Silva, ha traslladat a l'alcalde de la ciutat, el popular José Ignacio Landauce, una imatge escanejada de la peculiar propaganda que ell mateix va treure ahir de la seva bústia a la casa consistorial.



"Hem posat en coneixement de l'alcalde perquè faci ús de les seves competències, vetlli pel compliment de la Llei Electoral a Algesires i contribueixi a aclarir la distribució d'aquest material de propaganda electoral" ha afirmat Silva, que lamenta l'acció dels Populars i demana que no s'utilitzin la religió catòlica i els seus símbols per intentar confondre als votants.

El Partit Popular d'Algecires (Cadis) ha enviat propaganda electoral, un dia abans que comenci la campanya, en unes estampes religioses amb una creu, segons ha informat l'Agència EFE i han recollit diversos mitjans.El document, tal com es pot consultar en el portal Ya noticias , que s'ha repartit a les bústies consta de dues targetes. Una amb una imatge d'un Sant i a l'altre un escrit on es poden llegir frases com: "És necessari el PP, per al bé d'Espanya", "Amb el PP, vostè i la seva família tindran un futur millor" o "Oferim feina i l'opció de treballar. Som seriosos, responsables i complim."

